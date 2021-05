Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis / Balkonbrand

Ladenburg – Zu einem Balkonbrand in den Kandelbachweg wurde die Feuerwehr

am Sonntagmittag kurz nach 13.00 Uhr gerufen. Sie hatte das Feuer kurz darauf

gelöscht, jedoch entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,- Euro. Die

Wohnungsinhaber waren anwesend wurden aber nicht verletzt. Die Ursache des

Brandes ist noch unbekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen des

Polizeireviers Ladenburg.

Heddesheim / Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis / Golfcarts entwendet / Zeugen gesucht

Heddesheim / Weinheim – Nicht schlecht staunten am Sonntagmorgen

Spaziergänger am Waidsee, als sie am Ufer ein sog „Golfcart“ erblickten. Das

Fahrzeug, ein elektrisch angetriebenes überdachtes Fahrzeug für zwei Personen,

ohne Straßenzulassung und Kennzeichen, stand teilweise im Wasser. Hierfür hatte

der Täter ein Müllbehälter auf das Gaspedal gestellt und das Fahrzeug die

Böschung herunter rollen lassen. Die Ermittlungen zur Herkunft des Gefährts

ergaben, dass es zusammen mit drei weiteren Golfcarts in der Nacht von Samstag

auf Sonntag vom Gelände des Golfclubs Heddesheim entwendet wurde. Zeugen, die am

Golfclub oder am Waidsee bzw. auf der Strecke zwischen Heddesheim und Weinheim

hierzu entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Ladenburg, 06203/93050, in Verbindung zu setzen.

Dossenheim / RNK: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Unfallbeteiligter flüchtet

Dossenheim / RNK – Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem

zweijährigen Kind ereignete sich am Freitagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, in der

Schwabenheimer Straße in Dossenheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand rannte

ein zweijähriges Kind in Erwartung eines Angehörigen vom einem Grundstück auf

die Fahrbahn und wurde durch einen vorbeifahrenden Pkw erfasst. Hierbei erlitt

das Kind glücklicherweise nur leichte Verletzungen am Fuß. Obwohl sich der

beteiligte Fahrzeugführer sofort um das verletzte Kind und dessen hinzukommende

Geschwister kümmerte, entfernte er sich anschließend unerlaubt mit seinem Pkw

von der Unfallstelle. Das 2-jährige Kind wurde durch die Mutter einer ärztlichen

Versorgung zugeführt. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren

Streifenwagen konnte der Unfallbeteiligte, der sich mit seinem unbekannten Pkw,

vermutlich Farbe silber, in Richtung Bergstraße entfernt hatte, nicht mehr

festgestellt werden. Zeugen des Verkehrsunfalles, die sachdienliche Hinweise

machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg, unter

Tel.: 0621/174-4110, in Verbindung zu setzten.

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen Vorfahrt missachtet

Helmstadt-Bargen – Am Freitagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, kam es nach

einer Vorfahrtsverletzung zur Kollision zweier Pkw. Hier befuhr der 66-jährige

Fahrer eines Peugeote von Flinsbach kommend die Brückenstraße in Richtung der L

530. An der Kreuzung zur L 530 bog der 66-Jährige nach links auf diese ein und

missachtete hier die Vorfahrt einer 18-jährigen Ford-Fahrerin, die die L 530 aus

Richtung Bargen kommend befuhr. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand

ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 8500,- Euro. Glücklicherweise

blieben beide Fahrzeuglenker unverletzt.

Mauer – Am Freitagnachmittag, gegen 15.55 Uhr, unterzog eine Streife des

Polizeireviers Neckargemünd einen 58-jährigen Benz-Fahrer, der in Mauer die

Bahnhofstraße befuhr, einer Verkehrskontrolle. Im Verlauf der Kontrolle

bemerkten die Beamten bei dem Mann, dass dieser nach Alkohol roch. Ein

Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,44 Promille zu Tage. Dem

58-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein blieb bei den

Akten und er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Ketsch/RNK: BAB 6, Höhe Ketsch: Anhänger-Reifen in Brand geraten, Fahrbahn wieder frei Pressemeldung Nr. 2

Ketsch BAB 6 – Nachdem am Samstagvormittag, gegen 11.45 Uhr, zwei Reifen

an einem Anhänger auf der BAB 6, in Höhe Ketsch, in Brand geraten waren, hatte

die Feuerwehr den Brand um 12.15 Uhr gelöscht. Entgegen der ersten Mitteilung

handelte es sich nicht um einen LKW sondern einen PKW-Anhänger (3,5 t). Die

47-jährige Fahrerin war zuvor auf die BAB 6 aufgefahren und hatte kurze Zeit

später die Rauchentwicklung an ihrem Anhänger bemerkt. Anschließend konnte sie

ihr Fahrzeug mit Anhänger auf einem Beschleunigungsstreifen zum Stillstand

bringen. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste der rechte

Fahrstreifen gesperrt werden. Der Anhänger wurde durchn ein Abschleppunternehmen

geborgen und der gesperrte Fahrstreifen um 13.20 Uhr wieder für den Verkehr

freigegeben. Warum die Reifen am Anhänger in Brand geraten sind, ist noch

unklar. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500EUR. Durch die Sperrmaßnahmen

kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

St. Leon Rot, BAB 5: Fahrzeug fährt in Baustelle

st. Leon Rot, BAB 5 – Am Freitagabend gegen 22.00 Uhr befuhr ein

28-Jähriger die BAB 5, Höhe St. Leon Rot, in Fahrtrichtung Heidelberg. Hierbei

befuhr er die linke Fahrspur, ehe die Baustelle in Höhe des Parkplatzes

Lußhardt, kurz vor dem Walldorfer Kreuz beginnt. Aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit gelang es dem VW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig vor der

Fahrbahnverengung auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln, sodass er weiter

geradeaus in die Baustelle fuhr. Hierbei überfuhr er auf einer Länge von ca. 150

Metern insgesamt acht Warnbaken bis er zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde die

Windschutzscheibe durch eine Warnbake durchschlagen und der 28-Jährige hierdurch

leicht am Kopf verletzt. Durch die auf die anderen Fahrspuren geschleuderten

Warnbaken wurden weitere vier Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein

Gesamtschaden von ca. 10.000 EUR. Das Fahrzeug des Unfallverursachers, sowie ein

weiteres Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Sicherung der Baustelle wurde der linke

Fahrsteifen bis ca. 01.20 Uhr gesperrt. Zu Verkehrsstörungen kam es hierbei

nicht.

Eberbach: Tödlicher Verkehrsunfall – Pkw prallt alleinbeteiligt gegen Baum; Pressemitteilung Nr. 2

Eberbach – Am Freitagabend gegen 19.20 Uhr ereignete sich in Eberbach in

der Straße „In der Au“ ein Verkehrsunfall mit einem Pkw. Ein 82-jähriger

Peugeot-Fahrer fuhr in Richtung der Pleutersbacher Straße. Aus bislang

ungeklärter Ursache fuhr der Mann in einer Linkskurve geradeaus und prallte

frontal gegen einen Baum. Trotz sofort eingeleiteter notfallmedizinischer

Maßnahmen kam jede Hilfe zu spät. Der Peugeotfahrer erlag noch an der

Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die

weiteren Unfallermittlungen führt der Verkehrsdienst Heidelberg. Der Peugeot

wurde sichergestellt und abgeschleppt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der

Telefonnummer 0621/1744110 in Verbindung zu setzen.