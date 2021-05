PKW Fahrer steht unter Drogeneinfluss

Hochstetten-Dhaun

Am heutigen Samstag, 01.05.2021 konnte durch eine Streifenwagenbesatzung gegen 02:00 Uhr ein PKW auf der B41 in Hochstetten-Dhaun einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der alleinige 42-jährige Fahrzeugführer verstieß hierbei gegen die -aktuelle bestehende Corona-Ausgangssperre. Zudem konnte bei der Kontrolle festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Amphetamineinfluss stand. Neben dem Verstoß gegen die aktuell geltende CoBelVo erwartet den Fahrzeugführer nun auch ein 4-wöchiges Fahrverbot und ein erhebliches Bußgeld.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Bad Sobernheim, Industriepark Pferdsfeld

Der 22jährige Fahrer eines Kraftrades Husqvarna befuhr am 01.05.2021 um 16.35 Uhr die K39 auf dem Gelände des Industriepark Pferdsfeld in Fahrtrichtung K20/Bad Sobernheim.

Auf gerader Strecke verliert er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Motorrad und kommt zu Fall. Das Motorrad kommt schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und bleibt im Straßengraben liegen. Beim Sturz verletzt sich der Krad-Fahrer schwer jedoch nicht lebensbedrohlich. Er wird von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Auch ein Leitpfosten wurde beschädigt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse ist. Daher wird gegen ihn wegen der Straftat des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Auch gegen den 22jährigen Halter des Motorrades wird ein Strafverfahren wegen des Duldens/Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Wohnhausbrand in Waldböckelheim – Brandursache unklar

Waldböckelheim

Am Sonntag, 02.05.2021 kam es gegen 04:20 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Waldböckelheim. Bei Eintreffen der Streifen und der Feuerwehren stand der Dachstuhl eines Einfamilienhauses bereits in Vollbrand. Die beiden Bewohner des betroffenen Hauses und die unmittelbaren Nachbarn hatten ihre Häuser bereits eigenständig verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Die Brandursache ist bislang unklar, die Ermittlungen hierzu dauern an. Das Haus wurde stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wurde auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Insgesamt waren 54 Feuerwehrleute der umliegenden Wehren im Einsatz.