Parkender Elektrokabinenroller angefahren und geflüchtet

Burghaun: In der Zeit von Samstag 21:00 Uhr und Sonntag 06:45 Uhr wurde ein Elektrokabinenroller, der ordnungsgemäß in der Straße Neue Fahrt in Großenmoor geparkt war, von einem unbekannten Fzg. angefahren. Der Kabinenroller wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 700.-EUR. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Hünfeld, Tel.: 06652 96580.

Betrunkener PKW-Fahrer prallt gegen Hauswand BEBRA

Am Samstag, gegen 23:05 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Bebraer mit seinem PKW die Nürnberger Straße, aus Richtung Bebra kommend, in Richtung Ronshausen. In der Ortsmitte von Weiterode kam der 36-Jährige in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Der allein in seinem PKW befindliche Mann wurde leicht verletzt und vorsorglich mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Hauswand entstand erheblicher Sachschaden. Ein Atemalkohol-Test bei dem 36-Jährigen ergab knapp zwei Promille. Ihm wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. VNr.: VU/0464569/2021

Wildunfall

ALHEIM. Am Sonntag, gg. 06:15 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger aus Morschen mit seinem PKW die Kreisstraße 67, aus Richtung Niederellebach kommend, in Richtung Oberellenbach. Dabei erfasste er ein plötzlich die Fahrbahn querendes Reh. Das Reh wurde durch den Zusammenstoß getötet. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. VNr.: VU/0465317/2021

Pkw-Zusammenstoß zwischen Dietershausen und Wisselrod

Künzell (ots)

Am Freitag, den 30.04.2021, gg. 15:27 Uhr, befuhr eine 19-jährige Künzellerin die L3258 aus Richtung Wisselsrod in Fahrtrichtung Dietershausen. Ein 46-jähriger Mann aus Bischofsheim fuhr in entgegengesetzter Richtung. Ca. 100 Meter vor der Einmündung in den Wiegrainer Weg, begannen beide Fahrzeuge ein jeweils vor ihnen fahrendes Fahrzeug zu überholen. Aufgrund des zeitgleichen Überholens kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Das Fahrzeug der Künzellerin kam auf dem angrenzenden Acker, dass Fahrzeug des Bischofsheimers auf der Fahrbahn zum Stillstand. Beide Personen wurden leichtverletzt und in die umliegenden Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung transportiert. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 25.000 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hünfeld-Burghaun (ots)

Am Freitag, 30.04.21, um 10:00 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Lauterbacher mit einem schwarzen Renault die Wendelinusstraße im Burghauner Ortsteil Hünhan in Richtung Hünfeld.

Im Bereich einer dortigen Engstelle, die durch Verkehrszeichen geregelt ist, kam dem Renault-Fahrer ein weißer Kleinwagen der Marke Ford mit Fuldaer Kennzeichen entgegen, ohne dem Vogelsberger die Vorfahrt zu gewähren.

Beide Fahrzeuge kollidierten im Engstellenbereich mit den jeweils linken Außenspiegel.

Unmittelbar nach dem Unfallgeschehen kam es zu einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Beteiligten, jedoch verließ der Ford-Fahrer die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der Ford-Fahrer wird beschrieben als männlich, ca. 40 bis 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, mit kräftiger Statur, hellen Haaren und mitteleuropäischem Erscheinungsbild.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500,- Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Hünfeld (ots)

Am Samstag, 01.05.21, um kurz nach 14:00 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Bad Hersfelder mit einem Kraftrad der Marke Kawasaki die L 3171 in Verlängerung der Rasdorfer Straße in Hünfeld stadtauswärts in Richtung Hünfeld-Malges.

Ca. 500 Meter nach dem Ortsausgang, noch kurz vor der Einmündung aus Richtung Hünfeld-Kirchhasel, überholte der Kradfahrer einen Pkw, bei dem es sich nach Aussage eines Zeugen um einen kleineren rot-braunen Audi handeln soll.

Nach dem Überholmanöver kam der Motorradfahrer aus ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Vorderrad gegen den Metallpfosten eines Verkehrszeichens.

Durch den Aufprall wurde der 36-jährige ca. zehn Meter durch die Luft geschleudert. Die erlittenen Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich, jedoch so schwerwiegend, dass der Bad Hersfelder mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro. An dem Verkehrszeichen entstand ein Schaden von geschätzt 500,- Euro.

Die Fahrerin oder der Fahrer des besagten Audi wird gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.