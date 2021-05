Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Wer sah den flüchtenden LKW? – Hainburg

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Freitagmittag, gegen 14:35 Uhr, an der Kreuzung Siemensstraße Ecke Daimlerstraße in Klein-Krotzenburg ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 43-jährige Rollerfahrerin die Daimlerstraße aus Richtung der Landesstrasse kommend. Ein Lastwagenfahrer überquerte an der Kreuzung die Daimlerstraße und missachtete hierbei die vorfahrtsberechtigte Zweiradfahrerin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete die 43-jährige eine Vollbremsung ein und kam zum Fall. Sie wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert, an ihrem Gefährt entstand Sachschaden. Der unbekannte Fahrer fuhr in Richtung der Röntgenstraße weiter, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen LKW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 / 8930-0 zu melden. Insbesondere wird ein weiterer LKW-Fahrer, der unmittelbar hinter der Rollerfahrerin gefahren sein soll, als Zeuge gesucht.

Bereich Main-Kinzig

Sachbeschädigung an PKW – Hasselroth

Bereits am Donnerstag, 29.04.2021 gegen 22.45 Uhr stellte der Eigentümer eines im Sandweg in Hasselroth abgestellten PKW eine Sachbeschädigung fest. Auf dem Dach eines unter einem Carport geparkten Ford wurde kurz vor der Feststellungszeit ein brennender Gegenstand abgelegt, wodurch ein Sachschaden am Fahrzeugdach entstand. Die Schadenshöhe wurde auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt. Zur möglichen Tatzeit wurde von einem Zeugen ein etwa 65 Jahr alter Mann mit kurzen, grauen Haaren und hinkendem Gang auf dem Grundstück wahrgenommen. Dieser entfernte sich, nachdem er vom Zeugen angesprochen wurde, mit einem Fahrrad vom Grundstück. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 – 8270 entgegen.