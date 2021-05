Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Unfallzeit: Freitag, 30.04.21, 18:30 Uhr bis 30.04.21, 19:30 Uhr Unfallörtlichkeit: Louisenstraße, 61348 Bad Homburg Unfallhergang: Ein Pkw, Marke VW, Modell Golf, war in der Louisenstraße in einer Parklücke ordnungsgemäß geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer versuchte vermutlich mit seinem Kfz in der Parklücke davor einzuparken. Hierbei touchierte dieser den bereits geparkten Pkw und beschädigte diesen im Frontbereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Verkehrsunfall i. V. m. Flucht

Unfallort: 61476 Kronberg, Freiherr-vom-Stein-Straße Unfallzeit: zw. Freitag, 30.04.21, 16:30 und Samstag, 01.05.2021 18:00 Uhr

Durch den flüchtigen Unfallverursacher wurde on der oben genannten Örtlichkeit, ein weißer Mazda beim Ein- bzw. Ausparken an der hinteren Heckschürze beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete danach von der Unfallstelle.

Schadenshöhe: 1000,- Euro

Wenn Sie Zeuge dieses Vorfalls geworden und noch nicht mit der Polizei in Kontakt getreten sind, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174-9266-0.

Sachbeschädigung -eingeworfenes Kellerfenster-

Tatort: 61462 Königstein, Schulstraße

Tatzeit: Freitag, 30.04.21 07Uhr

Zur genannten Tatzeit warf eine unbekannte Person mit einem Stein ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses ein. Der Täter flüchtete danach vom Tatort.

Schaden: 250,- Euro

Sachbeschädigung an KFZ -Hyundai i20-

Tatort: 61479 Glashütten, Kröfteler Straße

Tatzeit: zw. Freitag, 30.04.21 21:30 Uhr und Samstag, 01.05.2021 10:30 Uhr

Durch eine unbekannte Person wurde ein am Straßenrand abgestellter PKW, ein Hyundai i20 beschädigt. Die linke Fahrzeugseite wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Schaden: 2000,- Euro

Wenn Sie Zeuge von einem dieser Vorfälle geworden und noch nicht mit der Polizei in Kontakt getreten sind, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174-9266-0.

Sachbeschädigung an mehreren Verkehrsschildern

Philipp-Reis-Straße und Am Kappengraben, 61273 Wehrheim Sonntag, 02.05.2021, zwischen 01:00 Uhr und 04:20 Uhr

Entlang der Philipp-Reis-Straße und der Straße Am Kappengraben in Wehrheim wurden durch unbekannte Täter mobile Verkehrszeichen umgeworfen und feste Verkehrszeichen umgebogen. Es entstand Sachschaden.

Die Polizei Usingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de