Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Limburg , Friedrich-Ebert-Straße

Am Freitag, 30.04.2021 kam es um 20.54 Uhr in Limburg in der Friedrich -Ebert- Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw- Fahrer befuhr dort die Friedrich-Ebert-Str., aus Richtung Holzheimer Straße kommend, in Richtung Odenwaldstraße. Dort kam das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die angrenzende Grünfläche und touchierte einen Baum. Es entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem Pkw in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise zu dem Verkehrsunfall unter Tel.-Nr.:06431/91400 an die Polizeistation Limburg erbeten !

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer in Limburg, Diezer Straße

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr am Freitag, 30.04.2021, um 23.00 Uhr, ein 48- jähriger Rollerfahrer aus Limburg die Diezer Straße in Limburg , aus Richtung Diez kommend , in Richtung Stadtmitte Limburg. In Höhe von Haus Nr. 109 stieß der Zweiradfahrer aus ungeklärter Ursache gegen eine Verkehrsinsel und kam zu Fall. Er wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, bei dem Fahrer des Rollers wurde eine Blutentenahme durchgeführt. Am Roller entstand Totalschaden.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter Tel.-Nr.:06431/91400 in Verbindung zu setzen.

Tödlicher Verkehrsunfall mit E – Bike

Unfallort: Gemarkung Hünfelden – Mensfelden, geschotterter

Wirtschaftsweg zum „Mensfelder Kopf“

Unfallzeit: Samstag, 01.05.2021, 16.45 Uhr

Ein 71 -jähriger Fahrer eines E Bikes fuhr mit seinem Fahrrad einen geschotterten Wirtschaftsweg vom Mensfelder Kopf in Richtung Ort. Der abschüssige Weg kreuzte nach einigen Metern an einen weiteren Schotterweg. Dort kam der Radfahrer aus bisher noch ungeklärter Ursache zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle.

Kriminalitätslage

Schwerer Raub

Am Sonntag, 02.05.2021, 04:12 Uhr wurde in 65597 Hünfelden-Kirberg, Hünfeldener Höhe 4 bei der dortigen Bäckerei Huth der Anlieferungsfahrer bei der Belieferung der Filiale mit Backwaren beraubt. Zwei unbekannte Täter stiegen auf die Ladefläche des LKW, als der Fahrer gerade die Backwaren bereitstellte. Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole und eines Messers verlangten sie das Mobiltelefon des Fahrers. Einer der Beiden suchte dann erfolglos in der Filiale nach weiteren Wertgegenständen. Der Fahrer wurde danach mit einem mitgeführten Kabelbinder auf den Händen gefesselt. Danach verließen die beiden unbekannten Täter den Tatort in Richtung B 417. Beide Täter waren etwa 20-25 Jahre alt, 180cm groß mit schlanker Gestalt. Beide waren mit royalblauen Arbeitshosen und olivgrünen Jacken bekleidet. Beide trugen bei Tatausführung Handschuhe und schwarze Masken/Sturmhauben mit Seh-und Mundschlitzen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung und Diebstahl von Mobiltelefon

Am Sonntag, 02.05.2021 um 08:15 Uhr kam es in 65589 Hadamar-Niederhadamar, Mainzer Landstraße 119 zu einer gefährlichen Körperverletzung und Diebstahl eines Mobiltelefons. Die 32-jährige Geschädigte wurde durch den 56-jährigen Beschuldigten geschlagen und getreten. Zudem nahm er ihr Mobiltelefon an sich. Bei dem Mobiltelefon handelte es sich um ein Samsung Galaxy S10.

Verkehrslage

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 01.05.2021 um 21:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter PKW-Fahrer/-in die B8 in 65549 Limburg aus Fahrtrichtung Limburg kommend in Fahrtrichtung Lindenholzhausen. Der unbekannte PKW-Fahrer fuhr vor dem geschädigten 20-jährigen PKW-Fahrer aus Weinbach, als von der Unterseite des PKW-Fahrer ein Gegenstand abfiel und in die Fahrzeugfront des 20-jährigen PKW-Fahrers schlug. Am Fahrzeug des 20-Jährigen entstand Sachschaden. Nach der Reaktion des PKW-Fahrers ist davon auszugehen, dass dieser bemerkte, dass etwas, was von seinem Fahrzeug ausging, ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Trotzdem verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca.4000,- EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.