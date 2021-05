Diebstahl von Baustellenmaterial und Werkzeugen Hattersheim am Main, Kirchgrabenstraße, Donnerstag, 29.04.2021, 15:00 Uhr bis Freitag, 30.04.2021, 10:00 Uhr

Die unbekannten Täter entwendeten aus einem Baustellencontainer Materialien und Werkzeuge in einem Wert von 3000EUR. Anschließend flüchteten diese in eine unbekannte Richtung. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Sachbeschädigung an einem Pkw auf öffentlicher Straße Hattersheim am Main, Bahnhofstraße, Donnerstag, 29.04.2021, 06:10 Uhr bis 18:10 Uhr

Der Pkw des Geschädigten wurde mehrfach beschädigt. Hierzu zerkratzte der unbekannte Täter, mittels eines spitzen Gegenstandes, die komplette rechte Fahrzeugseite sowie die Motorhaube des Pkws. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Täter in eine unbekannte Richtung. Es liegen derzeit keine Hinweise auf den Täter vor.

Sollten Sie Hinweise zu den beiden Tathergängen haben, melden Sie sich hierfür auf der Polizeistation Hofheim, unter der 06192/2079-0.

Eigentumsdelikte

1 Diebstahl von Kleinkraftrad

Geklautes Kleinkraftrad gefunden +++

Tatort: Eschborn, In der Flosset

Tatzeit nicht genau bekannt, festgestellt am Samstag, 01.05.2021

Auf dem Parkplatz vor den Kleingärten, In der Flosset in Eschborn, wurde am Samstagmorgen ein offensichtlich entwendetes dunkelblaues Kleinkraftrad aufgefunden. Ein oder mehrere unbekannte Täter öffneten die Frontabdeckung der Zündelelektronik und schlossen den Roller kurz. An dem Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in der Höhe von 150EUR. Die Ermittlungen wurden durch die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn aufgenommen. Hinweise zu den Tätern oder dem Eigentümer des Kleinkraftrades werden gebeten sich unter 06196 – 9695 – 0 zu melden.

2 Diebstahl an Pkw

Katalysatoren geklaut +++

Tatort: Eppstein, Langenhainer Straße

Tatzeit: Sonntag, 25.04.2021, 16:00 Uhr bis Samstag, 01.05.2021, 15:30 Uhr

Zu gleich zwei Diebstählen von Katalysatoren kam es auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Langenhainer Straße in Kelkheim. Ein oder mehrere unbekannte Täter entfernten vermutlich mit einem Schneidewerkzeug die Katalysatoren von einem geparkten Ford und einem Opel. Nach der Tatausführung flüchteten der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. An den angegangenen Kraftfahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in der Höhe von 300 – 500EUR. Täterhinweise liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 6749 – 0 zu melden.

Verkehrsdelikte

1 Trunkenheitsfahrt

Trunkenheit im Straßenverkehr +++

Tatort: Bad Soden, Kronberger Straße

Tatzeit: Samstag, 01.05.2021, 19:43 Uhr

Am Samstagabend, 01.05.2021, wurde in Bad Soden im Rahmen einer mobilen Verkehrskontrolle ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Zum Erstaunen der Beamten zeigte dieser gegen 20:00 Uhr bereits einen Wert von 1,39 Promille an. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gemäß §316 StGB wurde eingeleitet. Somit war nicht nur die Weiterfahrt für den 60-jährigen Bad Sodener beendet, er musste sich auch einer Blutentnahme auf der Polizeistation in Eschborn unterziehen.

Sonstiges

Zusammenkunft mehrerer Personen unterbunden +++

Tatort: Hattersheim-Okriftel, Mühlgrabenweg Tatzeit: Samstag, 01.05.2021, 16:00 Uhr

Mehrere Anrufer meldeten der Polizeistation in Hofheim eine veranstaltungsähnliche Ansammlung von Personen im Bereich des Mühlgrabenwegs in Hattersheim-Okriftel. Mehrere Funkstreifen der Polizeistation in Hofheim konnten vor Ort ca. 65 Personen antreffen die einer Art Veranstaltung beiwohnten. Der Hintergrund der Veranstaltungen ist nach jetzigem Ermittlungsstand noch nicht genauer bekannt. Der Veranstalter konnte durch die Kräfte vor Ort identifiziert und die Veranstaltung beendet werden. Vorher wurden die Personalien von allen anwesenden Personen erhoben. Gegen die angetroffenen Personen, sowie den Veranstalter, wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet, welche an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet werden.