Zweibrücken: Coaching für christliche Pop-Musik im Juni 2021

Zweibrücken / Speyer – Vom 18. bis 20. Juni 2021 findet in Zweibrücken ein Bandcoaching-Workshop des Kirchenmusikalischen Fortbildungszentrums und des Instituts für kirchliche Fortbildung der Evangelischen Kirche der Pfalz statt – vorausgesetzt, die Corona-Bestimmungen erlauben dies. Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant bietet das Bandcoaching zum sechsten Mal an. Mit 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat sich dieser Workshop zu der am besten besuchten Fortbildung im Bereich der pfälzischen Landeskirche entwickelt.

Die Teilnehmenden erhalten während des Wochenendes wertvolle Inputs auf ihrem Instrument (Piano, Gitarre, Drums, Vocals und Bass) sowie Hilfestellungen unter anderem im Bandspiel und bei der Beschallungstechnik. Im Vorfeld erhalten sie Songs zur Vorbereitung. Diese werden auf mehrere Bands verteilt im Workshop erarbeitet und geprobt, um damit den Abschlussgottesdienst in der Alexanderskirche Zweibrücken zu gestalten.

Als Dozentinnen und Dozenten stehen Francesco Cottone und Silvana Berwanger (Gesang), Steffen Roßkopf und Jörg Concemus (Gitarre), Achim Bißbort (Bass), Bezirkskantor Stefan Ulrich und Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant (Piano) und Daniel Jakobi (Drums) bereit. Die Leitung dieser Veranstaltung liegt in den Händen von Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant (Pirmasens), Jörg Concemius (Gemeindepädagogischer Dienst Zweibrücken) und Bezirkskantor Tobias Markutzik (Kusel).

Der Kurs wird unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Bestimmungen durchgeführt und ist auf maximal 30 Teilnehmende begrenzt. Die Teilnahme kostet 90 Euro für landeskirchliche Musikerinnen und Musiker. Übernachtungen müssen bei Bedarf auf eigene Kosten gebucht werden.

Der Anmeldeschluss ist der 3. Mai 2021.