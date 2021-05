Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Vorderweidenthal (ots) – Ein 39-Jähriger Mercedesfahrer kam am Samstag den 01.05.2021 um 18:30 Uhr auf der L493 zwischen Vorderweidenthal und Silz auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baumstumpf. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von 30.000 EUR. Weiterhin wurde ein Leitpfosten sowie ein Hinweisschild beschädigt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 0,75 Promille, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Einbruch in Firma im Industriegebiet

Edenkoben (ots) – Im Zeitraum von Freitag 30.04.2021, 17:00 Uhr und Samstag 01.05.2021, 10:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Trockenbaufirma im Gewerbegebiet In den Seewiesen in Edenkoben ein. Die Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude, indem sie ein Fenster, das direkt an der Straße hin liegt, einschlugen. Im Anschluss brachen die Täter mehrere Türen zu Büroräumen im Verwaltungstrakt der Firma auf, wodurch nach ersten Ermittlungen ein Gesamtschaden von über 5.000 EUR entstand.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Industriegebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden diese bitte an die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email an piedenkoben@polizei.rlp.de.

Diebstahl von Weidezaungerät

Gossersweiler-Stein (ots) – In der Nacht vom 28.04.2021 auf 29.04.2021 entwendeten bisher unbekannte Täter ein Weidezaungerät samt Solarpanel und Batterie von einer Koppel in der Gemarkung “Hohlmühle”. Der Schaden beläuft sich auf ca. 450 Euro.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu wenden.

Falsches Gewinnversprechen

Edenkoben (ots) – Am Freitag 30.04.2021 gegen 11:20 Uhr erhielt eine ältere Dame einen Anruf, dass sie angeblich 30.000 EUR bei einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Die 85-jährige reagierte prompt und gab an, dass sie die Polizei verständigen wolle, weil sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen hätte. Daraufhin wurde das Gespräch durch den Anrufer beendet. Die Dame erstattete Strafanzeige bei der Polizei Edenkoben.

Die Abzocke durch falsche Gewinnversprechen ist sehr hinterhältig. “Sie haben gewonnen!” Wer freut sich nicht, das zu hören. Wer aber eine solche Nachricht bekommt, per Telefon, E-Mail oder Post, sollte vorsichtig sein. Denn dabei kann es sich um eine Betrugsmasche mit Gewinnversprechen handeln. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden.

Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel “Gebühren” zu bezahlen, eine kostenpflichtige Hotline (Telefondienst) anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird. Die vorgetäuschten Szenarien werden von den Gaunern laufend verändert. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de.

Verkehrssünder bei Kontrollen erwischt

Edenkoben (ots) – Am Freitag 30.04.2021 führte die Polizei Edenkoben morgens mehrere Standkontrollen im Dienstgebiet durch. Bei einer einstündigen Geschwindigkeitskontrolle in der Ruprechtstraße in Edesheim waren 8 Fahrzeugführer zu schnell, in der Luitpoldstraße in Edenkoben wurden sogar 12 Fahrzeugführer in einer Stunde festgestellt und sanktioniert.

Bei weiteren Kontrollen waren noch 5 Fahrzeugführer ohne Sicherheitsgurt unterwegs, 4-mal wurde während der Fahrt telefoniert und zweimal war die Ladung nicht ausreichend gesichert.

Illegale Müllentsorgung – Hinweise gesucht

Venningen (ots) – In der Nacht von Donnerstag 29.04.2021 um 20:00 Uhr auf Freitag 30.04.2021 gegen 06:00 Uhr wurde illegal eine größere Menge alter Baumaterialen auf einem Feldweg zwischen Venningen und Kirrweiler entsorgt. Es handelt sich dabei um Spanplatten, Teppiche und Abfallsäcke.

Bislang ist der Verursacher nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Abfalls geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitskontrollen

Klingenmünster/Waldrohrbach (ots) – Am Freitag 30.04.2021 führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern an der B48 Geschwindigkeitskontrollen durch. Von insgesamt 100 kontrollierten Verkehrsteilnehmern überschritten 15 die Höchstgeschwindigkeit und mussten verwarnt werden.