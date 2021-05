Brand von zwei PKW´s (siehe Foto)

Feuerwehr Frankenthal (ots) – In der heutigen Nacht 01.05.2021 wurde die Feuerwehr Frankenthal gegen 03:40 Uhr in die Viernheimer Straße in Frankenthal zu mehreren brennenden PKW´s alarmiert, wobei der Brand bereits lt. Leitstelle auf benachbarte Garagen und die angrenzende Vegetation überzugreifen drohte.

Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs standen zwei Fahrzeuge bereits im vorderen Bereich in Vollbrand. Zwei Trupps unter Atemschutz löschten mit je einem C-Rohr den Brand. Die beiden neben den brennenden Fahrzeugen geparkten Autos wurden durch den Eigentümer entfernt. Beide sind durch die Hitzestrahlung und den Rauch leicht beschädigt worden.

Eine Brandausbreitung auf die benachbarten Garagen und die angrenzende Vegetation konnte durch eine schnelle Brandeindämmung verhindert werden.

Im Rahmen der Nachlöscharbeiten musste bei einem der Fahrzeuge der Kofferraum mittels Spreizer geöffnet werden um die dortige Batterie abklemmen zu können. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden abgebunden und die anschließende Reinigung des betroffenen Bereichs durch eine Fachfirma übernommen.

Die Feuerwehr Frankenthal war 6 Fahrzeugen und 27 Kräften im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst zur Absicherung der Einsatzkräfte. Die Polizeiinspektion Frankenthal und der Kriminaldauerdienst des PP Rheinpfalz haben die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe aufgenommen.

Trickdiebstahl in Discounter

Frankenthal (ots) – Unter anderem 780 Euro Bargeld wurden einer 72-jährigen Frau am 30.04.2021 gegen 14:45 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter in der Wormser Straße entwendet. Wie die Geschädigte den Beamten mitteilte, wurde sie von einer bislang unbekannten Täterin zunächst angerempelt. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie fehlte.

Die Tatverdächtige wurde als 1,80m groß, 25-30 Jahre alt, schlank, dunkelhaarig und eine beige, knielange Jacke tragend beschrieben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trotz Bahnverkehr – Zwei Kinder im Gleisbett

Frankenthal (ots) – Zwei 11- und 12-jährige Mädchen verbrachten am 30.04.2021, gegen 13:50 Uhr, ihre Freizeit auf einem Gleisbett des Bahnhofs Frankenthal Süd. Als die Beamten ebenfalls dort eintrafen, wurden sie aufgrund des hohen Gefahrenpotenzials umgehend von den Gleisen zitiert. Gegenüber den Beamten gaben die beiden Mädchen später an, sich von Videos auf sozialen Netzwerken inspiriert gefühlt zu haben. Die beiden Frankenthalerinnen wurden zur Dienststelle der Polizeiinspektion Frankenthal verbracht, wo sie anschließend von ihren Eltern abgeholt wurden.

Die Polizei weist eindringlich darauf hin, dass Gleise nicht betreten werden dürfen! Züge werden oft zu spät wahrgenommen und haben einen sehr langen Bremsweg. Neben diesen Gefahren bedeuten solche Aktionen Sperrungen für den Bahnverkehr und die Erfüllung von Straftatbeständen.