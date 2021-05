Ladenburg: Picknick-Konzerte Ladenburg vom 28. Juli – 08. August 2021

Ladenburg – Landstreicher Konzerte GmbH freut sich sehr, die Picknick-Konzerte in diesem Sommer auf die schöne Festwiese nach Ladenburg zu bringen.

Die Konzerte finden in einem kleinen Rahmen statt, so sind pro Konzertabend nur 1.000 Besucher zugelassen. Der Schutz der Besucher hat oberste Priorität. Daher setzt der Veranstalter die bewährten Hygienemaßnahmen aus dem letzten Jahr um, steht zudem in ständigem Austausch mit den Behörden und Fachleuten und passt die Anforderungen fortlaufend an geltende Bestimmungen und Auflagen an.

Mit „Alice Merton“, „Deine Freunde“, „Provinz“ & „Giant Rooks“ sind bereits die ersten 4 Bestätigungen absolute Vollkracher. Tickets sind ab sofort auf www.picknick-konzerte.de/tickets erhältlich. Picknickdecken, sowie eigene Getränke und Snacks können selbst mitgebracht werden.

Konzerte (erste Ankündigung):

31.07.21 Alice Merton – Festwiese Ladenburg

05.08.21 Giant Rooks – Festwiese Ladenburg

06.08.21 Provinz – Festwiese Ladenburg

08.08.21 Deine Freunde (Sommer Spezial 2021) – Festwiese Ladenburg

Tickets sind exklusiv unter https://www.picknick-konzerte.de/tickets erhältlich.