Alkoholisierte beschädigen Markierungspfosten

Wörth (ots) – 2 deutlich alkoholisierte Männer haben am 01.05.2021 gegen 18:55 Uhr einen Markierungspfosten einer Ölpipeline aus dem Boden gerissen. Dabei wurden sie jedoch von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Die beiden 24-jährigen Männer aus den Orten Karlsruhe und Wörth wurden angetroffen. Auf sie kommt neben einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung noch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Germersheim (ots) – Am Freitagnachmittag 30.04.2021 gegen 16:00 Uhr wurde ein E-Scooter-Fahrer in der Friedrich-Ebert-Straße in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten die Polizisten feststellen, dass der 50-jährige Fahrer keinen gültigen Versicherungsschutz für seinen E-Scooter hatte. Gegen den 50-Jährigen wird nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Die Polizei weist auf diesem Wege nochmal darauf hin, dass man für die Teilnahme der sogenannten “E-Scooter” im öffentlichen Verkehrsraum einen gültigen Versicherungsschutz benötigt und ein aktuelles Versicherungskennzeichen angebracht sein muss.

Mülleimer beschädigt

Germersheim (ots) – In der Hexennacht wurde in der Parkanlage am Ludwigstor gegen 0:20 Uhr ein Mülleimer stark beschädigt. Wer kann Hinweise auf den/die Täter geben? Hinweise an die Polizei Germersheim 07274/9580