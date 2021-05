Ruhestörung – Polizei beendet Feier

Frankfurt (ots)-(dr) – Die Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag 02.05.2021 eine zu laute Feier in der Taunusstraße aufgelöst. In einer Wohnung trafen die Beamten auf mehrere Personen, die gegen die geltende Corona-Verordnung verstießen. Dabei leisteten einige der Angetroffenen Widerstand. Nachdem sich zunächst ein Bürger aufgrund einer Ruhestörung telefonisch gemeldet hatte, suchte eine Polizeistreife gegen 01 Uhr die Taunusstraße auf.

Als die Beamten in dem Gebäude an der betreffenden Wohnungstür anklopften, öffnete eine Person die Tür und rannte mit den Worten “die Bullen” in die Wohnung. Ein Blick in diese zeigte den Beamten, dass rund 15 Personen augenscheinlich gegen die geltende Corona-Verordnung verstießen und sich dort gemeinsam aufhielten.

Die Streife betrat daraufhin die Wohnung und teilte den Anwesenden mit, die Musik auszumachen und Masken aufzuziehen. Die Angetroffenen verhielten sich anfangs kooperativ. Als ein Beamter einen anderen Raum in der Wohnung nach weiteren Personen überprüfen wollte, griff ein 30-Jähriger diesen mit einem Faustschlag an. Die Beamten versuchten den Angreifer festzunehmen, wobei sich dieser massiv zur Wehr setze.

Ein 24-Jähriger, der zunächst versuchte die festnehmenden Beamten zur Seite zu stoßen, nahm nun einen Barhocker auf. Noch bevor der junge Mann den Hocker gegen die Beamten einsetzte, konnten sie ihn wegstoßen. Einige der angetroffenen Personen nutzten die Situation, um aus der Wohnung zu flüchten.

Nachdem weitere Polizeistreifen eintrafen, gelang schließlich die endgültige Festnahme der beiden 30- und 24-Jährigen, für die es aufgrund der polizeilichen Maßnahmen später ins Polizeipräsidium ging. Im Rahmen der folgenden Identitätsfeststellung schlug eine weitere Person einen Beamten gegen den Kopf. Der ebenfalls 24-jährige Mann wurde daraufhin festgenommen und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Insgesamt konnten die Personalien von 11 Personen festgestellt werden, welche nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung erwartet. In der Küche der Wohnung stellten die Beamten außerdem rund 14 Gramm Haschisch und 4 Gramm Marihuana sicher. Darüber hinaus laufen nun Ermittlungen wegen Widerstandes und tätlichen Angriffes gegen Vollstreckungsbeamte. 4 Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen.

Autofahrer beschädigt Verkehrsschild und läuft weg – Zeugen gesucht

Frankfurt/A661 (ots)-(dr) – Am Freitag 30.04.2021 kam es auf der A661 in Höhe der Anschlussstelle Frankfurt-Heddernheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abkam und mit einem Ausfahrtsschild kollidierte. Der Fahrer flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle und ließ das Auto zurück.

Ein bislang unbekannter Mann war gegen 19:30 Uhr mit einem Opel Insignia auf der A 661 in Richtung Oberursel unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam dieser mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr an der Anschlussstelle Frankfurt-Heddernheim über die Ausfahrtspur hinweg in den angrenzenden Grünstreifen. Dort prallte das Fahrzeug gegen ein Ausfahrtsschild und kam schließlich an diesem zum Stehen. Der Fahrer verließ daraufhin den beschädigten Pkw und ergriff zu Fuß die Flucht.

Bei diesem soll es sich um einen Mann gehandelt haben, der mit einer braunen Jacke und Jeans bekleidet gewesen war. In der Hand soll der Unbekannte eine braune Papiertüte getragen haben. Eine Suche nach dem Flüchtigen verlief ohne Erfolg.

An dem verunfallten Opel, einem Mietfahrzeug, sowie an dem Ausfahrtsschild entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu der genauen Unfallursache und dem verantwortlichen Autofahrer dauern an.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallfahrer und/oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter der Rufnummer 069-755 46400 in Verbindung zu setzen.

