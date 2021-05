Kreis Bergstraße

Schlägereien halten Polizei am Samstagabend auf Trab

Darmstadt/Kelsterbach/Bensheim (ots) – Am frühen Samstagabend 01.05.2021 wurden Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Südhessen innerhalb von 1,5 Stunden zu 3 größeren Auseinandersetzungen gerufen, bei welchen die Beteiligten zum Teil auch Messer eingesetzt haben sollen. Um 20.21 Uhr wurde durch den Sicherheitsdienst der HEAE in der Darmstädter Michaelisstraße eine Schlägerei zwischen 12 Personen gemeldet, bei welcher einer der Kontrahenten ein Messer in der Hand halten soll.

Nach Heranführen von 8 Streifenwagen konnte der 31-jährige Haupttäter festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt werden. Das Messer, mit welchem der 31-jährigen einen weiteren Bewohner leicht verletzt haben soll, konnte sichergestellt werden. Letztendlich konnten insgesamt 5 Beteiligte der vorherigen Auseinandersetzung ermittelt werden.

Genau eine Minute später meldeten Anwohner aus dem Kelsterbacher Fuchsienweg heftige Streitigkeiten unter Nachbarn. Nach Sachverhaltsaufnahme durch eine Streife der Pst. Kelsterbach vor Ort sollten die Personalien einer Bewohnerin festgestellt werden, welche an den vorherigen Streitigkeiten beteiligt gewesen und einen Nachbarn verbal bedroht haben soll. Diese Maßnahme wollten die beiden 34- und 25-jährigen Söhne der Frau verhindern, indem sie die Beamten schubsen und wegstoßen wollten.

Den Polizeibeamten gelang es schließlich, die Männer zu fixieren und Unterstützungskräfte anzufordern. Die 58-jährige Mutter versuchte derweil, die Festnahme ihrer Söhne zu verhindern, indem sie die Einsatzkräfte von hinten körperlich anging.

Durch die Widerstandshandlungen wurden die beiden Polizeibeamten verletzt. Nach Eintreffen weiterer Polizeistreifen konnten alle Beteiligten vorläufig festgenommen und zwecks weiterer strafprozessualer Maßnahmen der Polizeidienststelle zugeführt werden.

Um 21.39 Uhr wurde im Bereich des Rodensteinzentrums in Bensheim eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet, wovon laut Zeugen eine männliche Person ein Messer zeigen soll. Vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Beteiligten in unterschiedliche Richtungen, sprangen hierbei sogar über Zäune von Privatgrundstücken. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnten mehrere Beteiligte der Auseinandersetzung festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Darunter war auch ein 20-jähriger Lampertheimer, welcher ein Messer mitführte und damit einen Kontrahenten verletzt haben soll. Nach bisherigem Ermittlungsstand trafen 2 Gruppen von jeweils 5 Personen zufällig im Bereich Rodensteinstraße/Am Ritterplatz aufeinander und gerieten aus bisher nicht bekannten Gründen in Streit.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rimbach (ots) – Am Freitag 30.04.21 zwischen 11-11:15 Uhr beschädigte ein unbekannnter Fahrzeugführer einen grauen PKW VW T-Cross, der in der Rathausstraße gegenüber einer Bäckerei geparkt war. Die Schadenshöhe beträgt etwa 750 Euro, an dem VW T-Cross entstand an der Fahrertüre unter dem Aussenspiegel ein langer Kratzer im Lack.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

Darmstadt

Herrenloses Gepäckstück sorgt für größeren Polizeieinsatz

Darmstadt (ots) – Am Freitagabend 30.04.1 wird dem 1. Polizeirevier gegen 21.45 Uhr telefonisch ein verdächtiger Koffer auf dem Luisenplatz gemeldet. Durch eine Funkstreife wurde der besagte Gegenstand am Brunnen vor dem Luisencenter aufgefunden. Der Auffindezustand des Koffers machte den Einsatz der Entschärfer aus Wiesbaden sowie weiterer Streifen notwendig.

Während der Entschärfung musste für gut 2 Stunden der gesamte Luisenplatz abgesperrt und der Straßenbahn- und Busverkehr umgeleitet werden, bevor die Entschärfer nach eingehender Prüfung des Koffers Entwarnung geben konnten.

Brand in Wohnung mit hohem Gebäudeschaden

Darmstadt (ots) – Ein Passant meldete am Samstagnachmittag 01.05.2021 um 16:50 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster einer Dachgeschosswohnung in einer Seitenstraße der Frankfurter Straße. Durch die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurde das Mehrparteienhaus, ein Altbau, geräumt. Die 83-jährige Bewohnerin der Wohnung und ihr 59-jähriger Sohn konnten die Wohnung rechtzeitig verlassen.

Zuvor hatte der Sohn vergeblich versucht, den Brand selbst unter Kontrolle zu bringen, in dem er die verursachende Heizdecke vom Bett der Mutter in die Badewanne brachte. Beide wurden wegen Verdachts einer Rauchgasvergiftung untersucht und verblieben dann auf eigenen Wunsch vor Ort. Die Brandwohnung ist nun nur teilweise bewohnbar.

In der darunterliegenden Wohnung musste ein Raum gesperrt werden. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 80.000-100.000 EUR geschätzt. Die Frankfurter Straße wurde wegen des Einsatzes für 2 Stunden gesperrt.

Zimmerbrand

Feuerwehr Darmstadt – Am 01.05.2021 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Darmstädter Irenenstraße. Im Schlafzimmer, in einer Wohnung im Dachgeschoß, fing es im Bereich des Bettes an zu brennen. Die Löschversuche der Bewohner blieben erfolglos, als die Feuerwehr eintraf, stand schon das ganze Bett in Flammen.

Die zwei Bewohner konnten durch die Feuerwehr unverletzt gerettet werden, für die restlichen Bewohner bestand keine Gefahr. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, im Einsatz war auch eine Drehleiter. Das betroffene Schlafzimmer wurde durch den Brand komplett zerstört, die restlichen Zimmer blieben weitestgehend verschont, sodass die Bewohner wieder in ihre Wohnung zurückkehren konnten.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt, vom Rettungsdienst des DRK und der Werkfeuerwehr Merck und der Polizei

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfallflucht auf Discounterparkplatz

Riedstadt-Wolfskehlen (ots) – Am Freitag 30.04.21 zwischen 11:40-12:00 Uhr, stieß auf dem Kundenparkplatz des Netto-Marktes in der Bertha-von-Suttner-Straße ein noch unbekanntes Fahrzeug gegen einen geparkten grünen VW Multivan, dessen Fahrer gerade mit den Einkäufen beschäftigt war.

Der VW wurde dabei im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher floh vom Unfallort. Der Eigentümer des grünen Multivan hat ca. 500 Euro Sachschaden zu beklagen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152 / 175-0 entgegen.

Unfallflucht in Biebesheim – Zeugen gesucht

Biebesheim a. R. (ots) – Ein in der Sudetenstraße in Biebesheim a. R. geparkter PKW wurde zwischen dem 29.04.2021, 07:00 Uhr und dem 30.04.2021, 17:00 Uhr beschädigt. Der Unfallverursacher streifte vermutlich im Vorbeifahren den parkenden PKW und entfernte sich im Anschluß unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Gernsheim entgegen, Tel.: 06258-93430.

