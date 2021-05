Heidelberg: Banksy in halle02

Heidelberg – Die Originale sind über den Erdball verstreut und zum Teil in Privatsammlungen – zudem werden sie zu astronomischen Preisen gehandelt. Die aktuelle Veranstaltung in der „halle02“ in der Heidelberger Bahnstadt ist daher ganz bewusst eine „Replikenausstellung“. Eine ziemlich umfassende Ausstellung, mehr als hundert Werke werden gezeigt, inklusive einem (mutmaßlichen) Badezimmer des britischen Streetart-Künstlers, der nur unter dem Namen „Banksy“ bekannt ist.

Heidelberg, die pittoreske Stadt am Neckar rühmt sich schon länger als Zentrum der südwestdeutschen Graffiti-Kunst, aber weit weg von der Alten Brücke oder der Schlossruine. Die „halle02“ ist passenderweise auch keine schicke Ausstellungslocation, sondern eine ehemalige Lagerhalle des Güterbahnhofs.

„Exit through the gift shop“ heisst ein Dokumentarfilm über Banksy, der eben dort, im Austellungsshop zu kaufen ist. Nicht nur das, auch Banksy-Wein (aus Nierstein am Rhein) oder Banksy-Klodeckel oder die Banksy-Kosmetiktasche. Tipp: Kurz vor dem Ausgang gibt es in einem abgedunkelten Raum mit Sitzgelegenheiten noch eine Art mehrminütige Banksy-Bildershow – das ist dann ein wenig wie im Kino und wirkt auf Cineasten wie Stoff bei starken Entzugssymptomen. Billig sind die Tickets nicht (zwischen 8 und 42 Euro), aber die Veranstalter von „THE MYSTERY OF BANKSY – A GENIUS MIND“ verdienen Hochachtung, dass sie in diesen für die Kultur unsicheren Zeiten das Wagnis eingehen.

1. Mai bis 12. September 2021 – www.mystery-banksy.com

Impressionen: (Fotos: Dr. Sarah Kohl)