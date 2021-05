Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 02.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Unbekannte verursachen Sachschaden auf Tennisgelände

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 29.04.2021, 20:00 Uhr, bis 30.04.2021, 11:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Tennisgelände in der Kanalstraße in Bad Dürkheim. Ein im Eingangsbereich befindlicher Zigaretten-Abfalleimer wurde dabei in den hinteren Bereich auf einen der Tennisplätze verbracht und vermutlich mit Stöcken in Brand gesetzt. Die Täter löschten den Brand im Anschluss mit einem auf dem Tennisplatz befindlichen Wasserschlauch. Da die Täter das Wasser jedoch nicht abstellten, wurde der Sand und das darunter befindliche Kiesbett enorm beschädigt. Der Tennisplatz ist somit bis auf Weiteres nicht bespielbar. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 800,-EUR. Ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Elmstein: Fahrzeug überschlägt sich

Elmstein / L 499 (ots) – Am Samstag, 01.05.2021, gegen 16:45 Uhr ereignete sich auf der L 499 ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 19-jähriger aus Freimersheim mit seinem PKW überschlug. Der Autofahrer befuhr die L 499 aus Richtung Elmstein OT Speyerbrunn kommend in Fahrtrichtung B48/Johanniskreuz. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der junge Mann zunächst auf den Grünstreifen, geriet ins Schleudern und verlor schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der 19-jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und trug nur leichte Verletzungen davon. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro.

Haßloch: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Haßloch (ots) – Am Freitag, 30.04.2021, gegen 14:35 Uhr, meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen PKW, welcher auffällig unsicher von NW-Mußbach Richtung Haßloch geführt werde. Der PKW konnte durch die eingesetzte Funkstreife der Polizeiinspektion Haßloch an einer Tankstelle in Haßloch festgestellt werden. Am PKW konnte ein 60-jähriger Mann angetroffen werden, welcher jedoch die Fahrereigenschaft abstritt. Diese konnte ihm jedoch im Verlauf der getroffenen Maßnahmen, u. a. anhand einer Videoaufzeichnung an der Tankstelle, zweifelsfrei nachgewiesen werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Seine Beifahrerin (Ehefrau) konnte trotz vorhandenen Führerscheins die Fahrt ebenso nicht fortsetzen, da ein von ihr freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,57 Promille ergab. Die Fahrzeugschlüssel wurden bis zur Nüchternheit der Frau vorübergehend sichergestellt.

