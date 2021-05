Führungswechsel in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach – Mittwoch, 28.04.2021

Kriminaldirektor Roland Maurer verlässt als Leiter die Polizeidirektion Bad

Kreuznach und wird nach 47 Jahren aktivem Polizeidienst von Behördenleiter Herrn

Reiner Hamm in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Über lange Jahre

verwurzelt in der Kriminalpolizei, übernahm Roland Maurer im Zuge seiner

beruflichen Laufbahn zahlreiche Leitungsfunktionen. Polizeipräsident Reiner Hamm

dankt dem zukünftigen Pensionär zum Abschied für seinen persönlichen sowie

beruflichen Einsatz, nicht nur in der Region Bad Kreuznach. Sein Engagement,

seine Erfahrung und sein Fachwissen, das er im Laufe seiner Dienstzeit

einbrachte und an Kolleginnen und Kollegen weitergeben hat, wird fehlen in der

Direktion.

Er freue sich aber auf die kommende Zeit und ist sich sicher, dass so schnell

keine Langeweile aufkommt, sagt Roland Maurer, daher übergibt er gerne den

Staffelstab an seinen Nachfolger, Kriminaldirektor Uwe Thome, der von Herrn

Polizeipräsidenten Reiner Hamm als neuer Leiter der Polizeidirektion Bad

Kreuznach begrüßt wurde.

Uwe Thome freut sich über das ihm entgegengebrachte Vertrauen, denn Bad

Kreuznach ist ihm wohl bekannt. Seine polizeilichen Anfänge lagen vor 40 Jahren

noch in NRW, bei der Schutzpolizei, wo er angefangen beim Essener

Innenstadtrevier laut eigenen Angaben durch eine harte, aber auch gute Schule

ging. Ausgestattet mit einem riesigen Portfolio an Verwendung, von der Leitung

verschiedenster Dezernate des Landeskriminalamtes, bis hin zur Leitung der

Zentralen Kriminalinspektion in Mainz, leitete Uwe Thome überaus erfolgreich,

mit einer bemerkenswerten Aufklärungsquote von 75 %, die Kriminalinspektion in

Bad Kreuznach. Der neuen Aufgabe als Leiter der Polizeidirektion Bad Kreuznach

sieht er aufgeschlossen und freudig entgegen. Eines ist ihm wichtig zu betonen:

„Die Polizei ist Dienstleister im Bereich der inneren Sicherheit für die Region,

für die Menschen die hier leben. Um hierbei gute Ergebnisse zu erzielen, ist

eine breite Kooperation erforderlich.“ Eine offene, ehrliche und stetige

Kommunikation auf allen Ebenen, mit der örtlichen Politik, der Justiz, den

örtlichen Vereinen, Institutionen und der Bevölkerung ist ihm ein Anliegen und

unterbreitet er als offenes Angebot an alle. Gleichermaßen ist es Uwe Thome

wichtig, diese Kommunikation auch nach innen zu richten, an die Kolleginnen und

Kollegen der Polizeidirektion.

Nicht nur hier sieht Polizeirätin Astrid Grünanger Schnittmengen zu ihrem

Vorgänger. Sie wird von Herr Reiner Hamm als neue Leiterin der

Kriminalinspektion begrüßt und ist somit zeitgleich die erste Frau in der

Geschichte als Leitung der Kriminalinspektion Bad Kreuznach. Astrid Grünanger

ist begeistert von ihrem neuen Dienstgebiet, „alleine schon die wunderschöne

Gegend hier erinnert an Urlaub“ und sie freut sich, wieder im Polizeipräsidium

Mainz tätig zu sein. Dass sie Leitung kann, hat sie in ihren vergangenen

beruflichen Stationen, zuletzt bei landesweiten Projektleitungen, sowie im

Innenministerium in den Referaten für Einsatz und Technik, bereits erfolgreich

unter Beweis gestellt. Und auch eines ist ihr bei ihrem Amtsantritt wichtig zu

verdeutlichen: Neben der Kriminalitätsbekämpfung, steht bei der Polizeirätin

auch die Mitarbeiterführung im Fokus. Offen und ansprechbar möchte sie sein,

ihre Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen.

Verkehrsunfall mit Linienbus – Kind kommt mit Schock davon

Mainz-Weisenau – Donnerstag, 29.04.2021 – 14:35 Uhr

Gestern Nachmittag wurde ein 12-Jähriger Junge in der Friedrich-Ebert-Straße von

einem Linienbus erfasst, dabei wurde das Kind jedoch nicht verletzt. Der Junge

lief mit vier Freunden auf dem Gehweg der Friedrich-Ebert-Straße, rennt nach

Angaben des Busfahrers hinter einem Linienbus über die Straße und wird beim

Überqueren von einem weiteren Linienbus in Schrittgeschwindigkeit mit der

Fahrzeugfront erfasst. Der 12-Jährige stand unter Schock und wurde vorsorglich

in die Uni-Klinik verbracht. Der Junge, seine Freunde und auch der Busfahrer

wurden durch den Rettungsdienst und von Notfallseelsorgern betreut. Alle

Erziehungsberechtigten wurden telefonisch über den Vorfall in Kenntnis gesetzt

und erschienen vor Ort.

Feuer und Rauch zerstören Restaurant

Durch ein Feuer in der Nacht zum 29.04.2021 wurde das Restaurant des Clubhauses „Grün-Weiß Mainz“ stark beschädigt.

Mehrere Anrufer meldeten gegen 01:45 Uhr eine unklare Rauchentwicklung aus dem Gebäude des Tennisvereins in der Straße Gleisbergweg in Gonsenheim. Als die Feuerwehr kurz danach an der Einsatzstelle eintraf, drang dichter Rauch aus den Ritzen und Türspalten eines Anbaus. Die Lageerkundung ergab, dass sich der Rauch schon vollflächig im Lokal bis ins Obergeschoss ausgedehnt hatte. Offene Flammen waren zunächst aber noch nicht zu sehen; die Außenfenster hielten dem Feuer noch stand. Über zwei Türen drang die Feuerwehr zum Löschen in das Gebäude vor. Das Feuer hatte sich im Inneren des Anbaus bereits auf alle brennbaren Gegenstände ausgebreitet und zündete mit einer Stichflamme durch, als die Nebentür durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet wurde. Das im Anbau verstaute Mobiliar und Lagergut konnte durch einen Trupp aber schnell abgelöscht werden, während der andere Trupp die Entrauchung des Gebäudes über den Haupteingang veranlasste. Die Einheiten der Berufsfeuerwehr wurden dabei von der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Gonsenheim unterstützt; die rettungsdienstliche Absicherung der Einsatzstelle übernahm der ASB. Die Nachlöscharbeiten zogen sich hin, da der Anbau zum Auffinden von Glutnester ausgeräumt und das Dach teilweise geöffnet werden musste. Gegen 03:30 Uhr verließen die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle.

Zur Brandursache kann seitens der Feuerwehr keine Aussage gemacht werden, da die Polizei noch ermittelt.

Historische Fensterscheibe beschädigt: Zeugenaufruf

Bingen

Bacharach, 27.04., Oberstraße. In der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr wurde eine historische Fensterscheibe am „Haus Sickingen“ beschädigt. Es wurde ein ca. 15 cm großes Loch in der Buntglasscheibe festgestellt. Die Scheibe wurde vermutlich von außen eingeworfen. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen vor dem Anwesen gemacht oder kann Hinweise auf mögliche Täter geben?

Kennzeichen-Diebstahl

Bingen

Gensingen, Alexander-Bretz-Straße, 28.04., 19:00 – 29.04., 03:30 Uhr. An einem Hercules Elektroroller (Nova Motors) entwendeten Unbekannte das Versicherungskennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen

Bingen, 29.04., Mainzer Straße, 14:45-18:20 Uhr. Eine 67-jährige Frau parkte ihr Auto ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des EDEKA- Supermarkts. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der hinteren linken Fahrzeugtür fest. Anhand der Spurenlage war ein bislang Unbekannter gegen ihren weißen Fiat Punto gefahren und hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.

Trunkenheitsfahrt

Bingen

Bingen, 29.04., Herterstraße, 17:10 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurde ein den Beamten bekanntes Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen. Der 36-jährige Fahrer konnte dabei keine Fahrzeugpapiere vorweisen und stand augenscheinlich unter zeitnahem Betäubungsmittel-Einfluss. Er stimmte einem freiwilligen Urintest zu, füllte dann aber einfach die Flüssigkeit für seinen E-Smoker in den Becher, was die Beamten bemerkten. In seiner Geldbörse fanden sie ein Tütchen mit weißem Pulver. Der Beschuldigte räumte ein, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Er wurde auf die Dienststelle gebracht, wo man ihm eine Blutprobe entnahm.

Parkrempler

Bingen

Sprendlingen, 29.04., Gertrudenstraße, 06:50 Uhr. Die 29-jährige Fahrerin eines VW Golf stieß beim Einfahren in eine Parklücke gegen einen dort parkenden weißen Transporter. Dies war ihr laut eigenen Angaben erst aufgefallen, als sie einen Sachschaden am Firmenfahrzeug entdeckte. Zeugen und der Geschädigte mögen sich bitte melden!