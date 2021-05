Fahren ohne Fahrerlaubnis – Fahrübungen führen zu zwei Strafanzeigen

Worms – Am 30.04.2021 gegen 15:45 Uhr meldet eine aufmerksame Passantin

einen Pkw, einen silbernen VW, welcher offensichtlich Fahrübungen auf dem

Festplatz in Worms durchführt. Vor Ort kann der beschriebene Pkw durch eine

Streifenwagenbesatzung angetroffen und kontrolliert werden. Bei Erblicken der

Streifenwagens versuchen die beiden Fahrzeuginsassen noch die Plätze zu

tauschen, was jedoch durch die Polizeibeamten wahrgenommen werden kann. Bei der

anschließenden Kontrolle stellt sich heraus, dass der 38-jährige Fahrzeughalter

und Beifahrer der 28-jährigen Fahrerin das Autofahren beibringen wollte. Hierbei

ist anzumerken, dass der selbsternannte „Fahrlehrer“ selbst erst seit wenigen

Tagen im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Beide Personen erhielten nun eine

Strafanzeige, die Dame wegen Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis,

der Herr wegen Zulassens des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis.

Die Polizei möchte darauf hinweisen, dass ein solches Verhalten kein

Bagatelldelikt und eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer darstellt. Wer

noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und die Bedienung eines Pkws lernen

möchte, kann dies auf privat geführten Verkehrsübungsplätzen gegen Gebühr und

unter Einhaltung der dortigen Bedingungen in gesetzeskonformer Weise tun.

Worms – Verkehrsbehinderung wegen Unfall auf B9

Worms – Gestern Nachmittag ereignete sich in der Mainzer Straße (B9), Höhe

Dr.-Otto-Röhm-Straße, ein Auffahrunfall mit vier beteiligten PKW und vier

verletzten Personen. Aufgrund erhöhtem Verkehrsaufkommens kam der Verkehr in

Fahrtrichtung Mainz ins Stocken. Aus ungeklärter Ursache prallte gegen 15:00 Uhr

ein 48-Jähriger mit seinem PKW ungebremst auf den Vorausfahrenden und schob drei

PKW aufeinander. Er selbst wurde dabei schwer verletzt und mit dem

Rettungshubschrauber in die Unfallklinik geflogen. Die 37-, 39- und 45-jährigen

Fahrer der beteiligten Fahrzeuge kamen mit leichten Verletzungen davon. Der

Sachschaden wird auf über 10.000 Euro beziffert, zwei PKW mussten abgeschleppt

werden. Die B9 musste im Bereich der Unfallstelle für mehr als eine Stunde voll

gesperrt werden, weswegen es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Verkauf gefälschter Apple AirPods Pro über ebay-Kleinanzeigen, Täter ermittelt

Am Donnerstag, 29.04.2021, zeigte die Geschädigte einen Betrug durch den Verkauf gefälschter Apple AirPods Pro bei der Polizei Alzey an. Am 21.04.2021 hatte die betroffene Frau über ebay-Kleinanzeigen solche Ohrhörer erworben. Es stellte sich dann heraus, dass es sich um ein gefälschtes Produkt handelt. Als die Geschädigte ein erneutes Angebot mit gleicher Seriennummer sah, ging sie auch ein Scheingeschäft ein. Am vereinbarten Treffpunkt konnten dann Beamte der Alzeyer Polizei den Verkäufer festnehmen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere gefälschte Apple AirPods Pro aufgefunden und sichergestellt werden. Bei dem Täter handelt es sich jedoch nicht um den, der der Geschädigten die Ohrhörer am 21.04.2021 verkaufte. Derzeit werden bei ebay-Kleinanzeigen solche Ohrhörer zu einem Preis deutlich unter dem üblichen Verkaufspreis angeboten. Da gerade die Produkte von Apple keinen großen Preisschwankungen unterliegen ist bei sehr günstigen Angeboten auf Auktionsplattformen Vorsicht geboten.

Monsheim – Dachstuhlbrand

Worms – Gestern Abend brach im Dachstuhl eines Wohngebäudes in der

Schlosshohlstraße aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Kurz vor 20 Uhr

bemerkte der 21-jährige Sohn des 56-jährigen Hauseigentümers den Brand und

informierte die Feuerwehr. Beide konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Der Dachstuhl brannte fast vollständig aus, wodurch das Gebäude nicht mehr

bewohnbar ist. Im Rahmen der Löscharbeiten verletzte sich einer der etwa 60

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Monsheim leicht am

Fuß. Der Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur

Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Worms aufgenommen.

Worms – Sachbeschädigung an Bistro endet für Beteiligten im Gewahrsam

Worms – Gestern, kurz nach 10:30 Uhr hatte ein bislang noch unbekannter

Mann die Scheiben einer Gaststätte beschädigt und den Betreiber leicht verletzt.

Der Täter sei zunächst als Beifahrer eines PKW vor dem Bistro in der

Martinspforte ausgestiegen und habe mit einem Werkzeug zwei Fensterscheiben

eingeschlagen. Im Innern beschädigte er einen Spielautomaten. Nachdem er den

Betreiber geschlagen und leicht verletzt hatte, setzte er sich wieder auf den

Beifahrersitz und der PKW brauste davon. An der Halteranschrift konnte der

Fahrer des PKW angetroffen werden. Der 36-jährige Wormser stand offenbar unter

Alkoholeinwirkung und zeigte sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv,

weswegen er gefesselt und zur Dienststelle gebracht wurde. Hierbei leistete er

Widerstand, beleidigte und spuckte nach den Beamten. Drei Einsatzkräfte zogen

sich hierbei leichte Verletzungen zu. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der

36-Jährige kurzzeitig in Polizeigewahrsam genommen. Noch während der

polizeilichen Anzeigenaufnahme wurde gegen 12 Uhr, unweit der Gaststätte, eine

lautstarke verbale, in türkischer Sprache geführte Streitigkeit unter mehreren

Personen festgestellt. Ein 46-jährigen Mann aus Worms war derart aufgebracht,

dass ihm kurzzeitig Handfesseln angelegt werden mussten. Wer sachdienliche

Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der

Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei

übermittelt werden.