Bretten – Rollerfahrerin verletzt bei Unfall mit Pkw

Karlsruhe (ots) – Eine 57-jährige Rollerfahrerin wurde am späten Donnerstagabend

beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 293 leicht verletzt.

Der 61-jährige Autofahrer befuhr gegen 22.30 Uhr den Zubringer zur B293. Er

wollte offenbar in Richtung Eppingen rechts abbiegen und missachtete nach

derzeitigem Ermittlungsstand wohl die Vorfahrt der von links kommenden

Rollerfahrerin. Diese stürzte zu Boden und zog sich glücklicherweise nur

leichtere Verletzungen zu. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht.

Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf ungefähr 3000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – 12-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Pkw-Lenkerin fuhr davon

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Durlach bei

dem eine 12-Jährige leicht verletzt wurde sucht die Polizei Zeugen.

Das Mädchen wollte gegen 16.30 Uhr die Fahrbahn des Parkplatzes Blumentorstraße

in Höhe des Durchgangs zur Jägerstraße überqueren. Sie stand zwischen zwei

Fahrzeugen und ging, nachdem sie kein Fahrzeug wahrnahm, auf die Straße. Hier

wurde sie von einem von links kommenden Pkw gestreift, stürzte und verletzte

sich leicht. Die bislang unbekannte Fahrerin des dunkelblauen Pkw-Kombi stieg

aus und fragte die 12-Jährige ob alles okay sei. Als sie dies bejahte stieg die

Frau in den Pkw und fuhr davon. Die Fahrerin wird als ca. 30 Jahre alt, ca.160

cm groß mit langen blonden Haaren beschrieben. Bekleidet war sie mit einer roten

Lederjacke, schwarzen Jeans und einem blauen Schal. Zeugen des Verkehrsunfalls,

oder Personen die Hinweise auf die Fahrerin geben können, werden gebeten sich

mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter Telefon 0721/944840 in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Senioren im Visier von Schockanrufern

Karlsruhe (ots) – In den letzten beiden Wochen wurden im Stadt- und Landkreis

Karlsruhe wieder verstärkt Senioren von Telefontätern kontaktiert und mit

schockierenden Nachrichten belästigt. Es handelt sich um Taten der sogenannten

Schockanrufer.

Am Donnerstag wurde eine Seniorin durch einen Schockanruf dazu gebracht einem

Unbekannten 30.000 Euro zu übergeben. Ein Schaden konnte am Mittwoch nur knapp

verhindert werden, da einer Seniorin das Geld bei der Bank nicht ausbezahlt

wurde.

Die Anrufer geben sich als Polizeibeamte, Staatsanwälte, Rechtsanwälte oder als

Angehörige oder Bekannte aus und spielen den älteren Damen oder Herren am

Telefon einen Notfall oder schweren Unfall vor, bei dem Menschen getötet oder

schwer verletzt wurden. Ihr Angehöriger, ob Tochter, Sohn, Enkel oder der gute

Bekannte, hätte diesen Unfall verursacht und muss nun mit einer

Untersuchungshaft rechnen, die jedoch durch die Zahlung einer Kaution abgewandt

werden kann. Die Angerufenen werden aufgefordert diese oftmals hohen Geldbeträge

für ihre Angehörigen aufzubringen. Durch die Unfallnachrichten werden die

Senioren geschockt und regelrecht traumatisiert. Völlig aufgewühlt und oftmals

gesundheitlich selbst kurz vor einem Zusammenbruch, versuchen die Opfer nun

selbstverständlich ihren Angehörigen zu helfen und fallen auf die Masche des

Schockanrufers herein. Es werden den Opfern konkrete Namen von Polizeibeamten

und Polizeirevieren im örtlichen Bereich genannt, die angeblich mit der Sache

befasst sind. Unterstützt werden die angeblichen polizeilichen Anrufe durch eine

auf dem Telefondisplay angezeigte Telefonnummer 666… die tatsächlich zur

Amtsleitung des Polizeipräsidiums Karlsruhe gehört. Ist das geforderte Geld

nicht zuhause verfügbar, werden die Senioren aufgefordert das Geld bei der Bank

abzuheben und danach an einen Abholer zu übergeben. Unter keinen Umständen darf

bei der Bank über diese Kautionszahlung gesprochen werden. Am besten, so wird es

den Senioren von Täterseite angetragen, man erklärt bei den Bankmitarbeitern,

dass das Geld für eine Handwerkerrechnung, einen Autokauf oder für die

Auszahlungen an die Kinder sein sollte.

Erhalten Sie solch einen Anruf hinter dem eine Geldforderung steht, dann müssen

Sie davon ausgehen, dass Sie einen Betrüger am Telefon haben.

Ihre Polizei rät Ihnen dringend:

Legen Sie den Hörer auf und beenden Sie das Gespräch. Lassen Sie

sich nicht auf das weitere Gespräch ein.

sich nicht auf das weitere Gespräch ein. Sprechen Sie einen Nachbarn, Mitbewohner, Verwandten oder

Bekannten an, schildern Sie ihm/ihr den Vorgang und bitten Sie um

Hilfe.

Bekannten an, schildern Sie ihm/ihr den Vorgang und bitten Sie um Hilfe. Rufen Sie ihre Tochter, Sohn, Enkel oder ihren Bekannten selbst

an und überzeugen sie sich von dem geschilderten Sachverhalt.

an und überzeugen sie sich von dem geschilderten Sachverhalt. Rufen Sie ihr örtliches Polizeirevier/Polizeiposten oder die 110

an und schildern Sie den Vorgang.

an und schildern Sie den Vorgang. Sind Sie bereits bei der Bank, dann lügen Sie nicht für die

Täter. Nennen Sie bei der Bank den wahren Grund Ihrer Geldabhebung.

Die Polizei wird Sie niemals zur Verschwiegenheit oder Geheimhaltung

verpflichten und die Bankmitarbeiter sind ebenfalls um Ihr Wohl und

Schadensverhinderung bemüht.

Täter. Nennen Sie bei der Bank den wahren Grund Ihrer Geldabhebung. Die Polizei wird Sie niemals zur Verschwiegenheit oder Geheimhaltung verpflichten und die Bankmitarbeiter sind ebenfalls um Ihr Wohl und Schadensverhinderung bemüht. Übergeben Sie niemals Geld oder persönliche Gegenstände an einen

Abholer.

Karlsruhe – 13-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Pkw-Lenker davongefahren.

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der

Haid-und-Neu-Straße sucht die Polizei Zeugen. Zwei 13-jährige Schüler waren

gegen 13.00 Uhr auf dem Weg von der Schule zur Straßenbahnhaltestelle

Hirtenweg/Technologiepark. Die beiden Fahrstreifen in Richtung Waldstadt

überquerten sie an der Bedarfsampel und warteten auf dem Fahrbahnteiler auf

Grünlicht für Fußgänger. Als die Ampel Grünlicht zeigte lief einer der

13-Jährigen sofort los. Auf der Straße wurde er von einem schwarzen Pkw erfasst

und auf den Boden geschleudert. Der Fahrer des Pkw stieg zunächst aus, ging zu

dem Jungen und fragte ob es ihm gut gehe. Der 13-Jährige klagte über Schmerzen,

sagte dann aber es sei alles okay. Daraufhin stieg der Unbekannte in seinen Pkw

und fuhr davon. Der Junge ging anschließend nach Hause, wurde von seinen Eltern

ins Krankenhaus gefahren und dort stationär aufgenommen. Der Fahrer des

schwarzen Pkw wird als ca. 50 – 60 Jahre alt und ca. 175 cm groß beschrieben. Er

hatte einen dunklen Teint und sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen des Unfalls, oder Personen die Hinweise auf den gesuchten Fahrer geben

können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon

0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Waghäusel – Betrunken mit dem Auto unterwegs

Karlsruhe (ots) – Ein 67-jähriger Mann war am Donnerstagabend wohl stark

betrunken in Kirrlach mit dem Auto unterwegs.

Der Mann war gegen 20.15 Uhr aufgefallen, weil er offenbar in Schlangenlinien

unterwegs war. Zeugen hatten die Polizei wegen der unsicheren Fahrweise des VW

verständigt. Der Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Ihm

wurde auf dem Polizeirevier Blut abgenommen, sein Führerschein wurde

einbehalten. Er wird angezeigt.