Telefonbetrug mit COVID-19-Medikament von Donald Trump

Kaiserslautern (ots) – Von Enkeltrick, über falsche Gewinnversprechen, einem

Corona-Medikament von Donald Trump, Schockanrufen wegen eines Unfalls,

vermeintlichen Polizeibeamten oder einem angeblichen Chefarzt – die Palette der

Geschichten von Trickbetrüger ist groß. Alles mit dem Ziel, an das Geld ihrer

potentiellen Opfer zu kommen. Seit Donnerstag meldeten zahlreiche Betroffene aus

Stadt und Kreis versuchte Telefonbetrügereien.

In einem Fall rief zunächst der angebliche Sohn bei einer 75-Jährgen an. Der

Mann am Telefon weinte, weil er jemanden totgefahren habe. Dann übernahm ein

anderer Mann das Gespräch und erklärte der Seniorin, dass er von der Polizei

Bern (Schweiz) sei. Er forderte eine Kaution, da der vermeintliche Sohn sonst

für acht Jahre ins Gefängnis müsse. Bevor der Mann die Höhe der angeblichen

Kaution nannte, unterbrach ihn die Angerufene: Sie werde sich zunächst einmal

bei der Polizei in Kaiserslautern erkundigen. Die 75-Jährige legte auf. Sie

hatte genau richtig reagiert, die Betrüger hatten bei ihr keine Chance.

Eine ähnliche Geschichte musste sich eine 77-Jährige anhören. Ihre angebliche

Enkelin habe jemanden totgefahren. Die Unbekannte forderte Geld für die

Beerdigung des Unfallopfers. Die Seniorin hörte sich das Märchen geduldig an und

legte auf. Auch sie erkannte den Betrugsversuch.

Mit einem Medikament, dass auch Donald Trump gegen seine COVID-19-Erkrankung

genommen habe, versuchte ein angeblicher Medizinprofessor eine 86-Jährige

hereinzulegen. Er gaukelte der Frau aus dem Kreis Kaiserslautern vor, dass sich

ihre Tochter mit dem Coronavirus infiziert habe und schwer erkrankt sei. Mit

einem neuartigen Medikament, mit dem auch der ehemalige US-Präsident behandelt

worden sei, könne man das Leben der Tochter retten. Diese habe nur noch fünf

Stunden zu Leben. Der angebliche Arzt setzte die Seniorin unter Druck. Er

forderte 31.000 Euro, um das Medikament bezahlen zu können, andernfalls würde

die Tochter sterben. Die 86-Jährige ließ sich nicht auf den Schwindel ein. Sie

setzte sich direkt mit ihrer Tochter in Verbindung, welche die Polizei

informierte.

Einen „Klassiker“ hatten die Betrüger dann auch noch parat: Sie wollten einer

55-Jährigen weismachen, dass sie letztes Jahr ein Gewinnspiel-Abonnement

abgeschlossen habe. Weil sie angeblich die Kündigungsfrist versäumt habe, sollte

sie nun drei Monate lang 69 Euro bezahlen – die ihr auch angeblich sofort wieder

gutgeschrieben würden. Der Anrufer versuchte der Frau durch geschickte Fragen

die Zustimmung für ein unseriöses Abonnement zu entlocken. Die 55-Jährige

erkannte die Masche. Sie verkniff sich konsequent jedes „Ja“ und legte auf.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen des Verdachts des versuchten

Betrugs. Die Beamten warnen: Betrüger sind erfinderisch, deshalb seien Sie

wachsam! Geben Sie keine persönlichen Daten von sich preis. Lassen Sie sich auf

keine Geldforderungen ein und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an

Fremde. Im Zweifel vergewissern Sie sich durch einen Rückruf bei ihren

Verwandten oder Freunden beziehungsweise bei der Behörde, von der der Anrufer

vorgibt zu sein, ob der geschilderte Sachverhalt zutrifft. Suchen Sie sich die

Rufnummer selbst heraus und wählen Sie diese auch selbst. Benutzen Sie nicht die

Rückruftaste am Telefon, Sie könnten wieder bei den Betrügern landen. Wenn Sie

Opfer eines Telefonbetrugs geworden sind, scheuen Sie sich nicht, umgehend die

Polizei zu informieren. |erf

Zu schnell oder ohne Versicherungsschutz unterwegs

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Vom späten Nachmittag bis in den Abend

hinein hat die Polizei am Donnerstag in der Mannheimer Straße eine

Verkehrskontrolle durchgeführt. Das Hauptaugenmerk der Beamten lag auf der

Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer, die stadtauswärts unterwegs waren.

In der Zeit zwischen 17.40 und 19.20 Uhr wurden in dem 50er-Bereich insgesamt 18

Autofahrer erwischt, die sich nicht ans Tempolimit hielten. Elf Fahrer kamen mit

einer kostenpflichtigen Verwarnung davon, sieben Fahrer erhalten jedoch

Anzeigen, weil sie mehr als deutlich über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit

lagen. Den Tagesrekord im negativen Sinne stellte ein Fahrer auf, der fast

doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war: Er wurde mit 97 km/h gemessen. Auf

den Mann kommt neben einem empfindlichen Bußgeld auch ein Fahrverbot zu.

Bereits am Nachmittag war Polizeibeamten während einer Streifenfahrt im

Landkreis auf der L401 ein Krankenfahrstuhl aufgefallen, der noch ein altes

Versicherungskennzeichen trug. Der Fahrer wurde gestoppt und überprüft, dabei

stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz

besteht. Die Weiterfahrt musste dem Mann deshalb untersagt werden. Eine

Bekannte, die zufällig mit dem Auto vorbeikam, nahm den Mann mit. |cri

Vorsicht bei Haustür-Verkäufen!

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ziemlich teure Kartoffeln hätte eine

Frau aus Otterbach am Donnerstag beinahe gekauft. Zum Glück fiel ihr der viel zu

hohe Preis im letzten Moment auf.

Wie die Frau am Nachmittag der Polizei meldete, hatte gegen 14 Uhr eine

Unbekannte an der Haustür geklingelt, die sich als Bio-Bäuerin ausgab und Obst

und Gemüse zum Kauf anbot. Die Otterbacherin entschied sich dafür, fünf Kilo

Kartoffeln zum Preis von 2,99 Euro pro Kilo sowie einen Liter Saft zu kaufen.

Die angebliche Bio-Bäuerin verständigte daraufhin über Funk ihren Helfer, der

mit einem Kastenwagen um die Ecke kam und die gewünschte Ware auslud. Bezahlt

werden sollte das Ganze mit einer Abbuchung über ein mobiles EC-Karten-Gerät.

Zum Glück überprüfte die Otterbacherin noch einmal den Abbuchungsbetrag, den die

Verkäuferin in das Gerät eingegeben hatte, bevor sie den Bezahlvorgang

bestätigte – sonst hätte sie für Kartoffeln und Saft 90 Euro bezahlt.

Erst im Nachhinein überlegte sich die Otterbacherin, dass es sich möglicherweise

um eine gewerbsmäßige Betrugsmasche handeln könnte, und informierte die Polizei.

Eine Streife suchte die Umgebung nach den Haustür-Verkäufern ab, konnte sie aber

nirgends mehr sichten. Die Ermittler bitten deshalb um Hinweise: Wo sind die

Obst-/Gemüse-Verkäufer noch aufgefallen? Und wer kann Hinweise zu den Personen

und dem benutzten Fahrzeug geben?

Von der angeblichen „Bio-Bäuerin“ ist derzeit nur bekannt, dass sie etwa 60

Jahre alt, ungefähr 1,60 Meter groß und korpulent ist. Sie hatte rotgefärbte

Haare, trug eine dunkelgrüne Bauernschürze und sprach Deutsch ohne Akzent. Bei

dem benutzten Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Kastenwagen; das

Kennzeichen ist leider nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1

unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 gern entgegen. |cri

Augen auf im Straßenverkehr!

Kaiserslautern (ots) – Weil er offenbar nicht damit gerechnet hat, dass andere

Autofahrer auch anders Auto fahren als er selbst, hat ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Donnerstagnachmittag einen Unfall verursacht. Der 48-Jährige

krachte seinem Vordermann aufs Heck, weil dieser langsamer unterwegs war als er

selbst. Verletzt wurde zum Glück niemand – es blieb bei Blechschäden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 48-Jährige gegen 16.30 Uhr in der

Daennerstraße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Mannheimer Straße nach

links in Richtung Innenstadt abbiegen. Vor ihm fuhr ein Citroen C3, dessen

Fahrer – trotz Grünlicht an der Ampel – nur vorsichtig in den Kreuzungsbereich

einfuhr.

Der 48-Jährige erkannte die langsamere Fahrweise zu spät und fuhr auf. Der

Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |cri

Streukasten umgeworfen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Donnerstag in der Pirmasenser Straße

einen Streukasten umgeworfen und dabei ein parkendes Auto beschädigt. Ein

Haltestellenschild wurde ebenfalls in der unmittelbaren Nähe umgeworfen. Die

Tatzeit liegt zwischen 12 Uhr und 12:45 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen

Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

Dach aufgeschnitten

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Zollamtstraße das Dach eines

Cabrios beschädigt. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag schnitten sie

einen circa 30 Zentimeter langen Schlitz in das Verdeck des weißen BMWs. Die

Polizei schätzt den Schaden auf circa 2.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen

Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Auf Messgerät eingetreten

Kaiserslautern (ots) – Mitarbeiter der Ordnungsbehörde haben am Donnerstagmittag

eine Radarkontrolle in der Möllendorfstraße durchgeführt. Gegen viertel nach

eins fuhr ein Rollerfahrer an das Messgerät heran und hielt an. Sein Mitfahrer

stieg ab und trat gegen das Messgerät. Danach fuhren sie weiter. Der Schaden an

dem Messgerät liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen, die den Vorfall beobachtet

haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |elz

Hyundai beschädigt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am

Donnerstagvormittag in der Isigny-Allee eine Beobachtung gemacht haben. Hier kam

es zwischen 9 und 9.30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Pkw.

An dem Hyundai eines Pflegedienstes, der in diesem Zeitraum in Höhe des Hauses

Nummer 1 abgestellt war, wurde von einem unbekannten Täter die Motorhaube

beschädigt. Vermutlich schlug der Täter mit einem Gegenstand gegen das Fahrzeug.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150

jederzeit entgegen. |cri

Unfallflucht dank Zeugenhinweis geklärt

Kaiserslautern (ots) – Eine Strafanzeige wegen Fahrerflucht hat sich ein Mann

aus dem Stadtgebiet am Donnerstag eingehandelt. Dass er so schnell ermittelt

werden konnte, ist einer aufmerksamen Zeugin zu verdanken.

Die Zeugin meldete kurz nach 11 Uhr der Polizei, dass sie in einem Parkhaus in

der Badstraße beobachtet habe, wie ein Autofahrer beim Rangieren gegen einen

geparkten Wagen stieß. Der Unfallfahrer stieg aus, schaute sich den Schaden an,

fuhr dann aber trotzdem davon.

Dank der schnellen Mitteilung – inklusive der Kennzeichen der beiden Fahrzeuge –

fand die Polizeistreife den beschädigten Wagen noch vor Ort und konnte sich ein

Bild vom angerichteten Schaden machen: die Heckstoßstange des Peugeot war

beschädigt.

Anschließend fuhren die Beamten zur Adresse, die für das Verursacherfahrzeug

eingetragen war. Der Opel stand vor Ort, und es war ein massiver Streifschaden

am vorderen Kotflügel und der Stoßstange zu erkennen.

Der 85-jährige Halter gab zu, den Wagen selbst gefahren zu haben. Er berichtete,

dass er an dem anderen Fahrzeug keinen Schaden entdeckt habe. Lediglich die

heruntergefallene Kappe der Anhängerkupplung habe er aufgehoben und wieder auf

ihren Platz gesetzt.

Mit der Tatsache konfrontiert, dass an dem Peugeot die Heckstoßstange beschädigt

wurde, räumte der Mann ein, dass er den Schaden vermutlich im Dunkel des

Parkhauses nicht gesehen habe… |cri

Elektromobilität für Senioren

Kaiserslautern (ots) – Eines der beliebtesten Fortbewegungsmittel in Alltag und

Freizeit ist das Fahrrad. Hierbei liegen gerade bei Senioren die sogenannten

„E-Bikes“ im Trend. Die durch einen Elektromotor unterstützte Fahrräder

verbessern die Mobilität im Alter, ermöglichen mehr Bewegung an der frischen

Luft und fördern letztlich die Gesundheit.

Aber Achtung! Es kommt aber immer wieder zu teils schweren Verkehrsunfällen.

Viele Senioren fahren sehr gut und sicher, andere sind mit der Geschwindigkeit

ihres Rades überfordert. Und genau diese höhere Geschwindigkeit der Pedelecs

stellt eine Gefahr dar, vor allem bei älteren Fahrern. Deshalb ist es sehr

wichtig, dass das Fahren mit E-Bikes geübt wird und der Fahrer seine Grenzen

kennt. Mit einem Pedelec fährt man nicht nur schneller, sie sind auch deutlich

schwerer als normale Fahrräder. Das bedeutet eine insgesamt schwierigere

Handhabung und einen längeren Bremsweg. Auch das Bremsen will geübt sein. Wer

sich hier verschätzt und zu heftig bremst, verliert leicht die Kontrolle und

stürzt. Autofahrer und Fußgänger schätzen ebenfalls die Geschwindigkeit von

Pedelecs und damit auch Entfernungen oft falsch ein. Pedelecs erreichen eine

höhere Geschwindigkeit und weisen fahrdynamische Besonderheiten auf, zum

Beispiel beim Anfahren und Abbremsen, die sich von einem herkömmlichen Fahrrad

unterscheiden.

Deshalb empfehlen wir: