Mannheim-Käfertal: Ein 19- und ein 20-jähriger Heranwachsender wegen Verdachts der schweren räuberischen Erpressung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Haft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des

Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden ein 19- und ein 20-Jähriger

dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ

Haftbefehl.

Die beiden Männer stehen im dringenden Verdacht am Freitag, den 12.03.2021,

einen Supermarkt überfallen zu haben

Die beiden Heranwachsenden sollen am besagten Tag kurz vor Ladenschließung einen

Supermarkt in der Boveristraße betreten und anschließend eine Kassiererin mit

einer Pistole bedroht haben. Die Kassiererin und eine weitere anwesende

Mitarbeiterin sollen daraufhin von den beiden Tatverdächtigen in einen Nebenraum

gedrängt und zur Öffnung des Tresors aufgefordert worden sein.

Da dies offenbar misslang, sollen die beiden Verdächtigen die Kassiererin unter

Vorhalt der Pistole dazu gedrängt haben, ihnen die Einnahmen aus der Kasse zu

übergeben. Vor ihrer Flucht mit einer Beute von mehr als 800 Euro Bargeld sollen

sie die beiden Angestellten gefesselt haben.

Trotz einer großangelegten Fahndung der Polizei nach den Flüchtigen entkamen

diese zunächst unerkannt. Anhand der Aufzeichnungen einer Überwachungskamera,

welche die maskierten Täter aufnahm, veröffentlichten die Ermittler des

Kriminalkommissariats Mannheim mehrere Lichtbilder und wandten sich an die

Öffentlichkeit.

Intensive Ermittlungsarbeit am Tatort sowie eine akribische Auswertung

eingegangener Hinweise durch die ermittelnden Kriminalbeamten führten am

20.04.2021 zur Festnahme des 19-jährigen deutschen Tatverdächtigen. Sein

mutmaßlicher Komplize, ein 20-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger, wurde am

23.04.2021 und damit nur wenig später ebenfalls ermittelt und festgenommen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden jeweils an den darauffolgenden Tagen der

Festnahme dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehle erließ.

Die beiden Heranwachsenden wurden anschließend in verschiedene

Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Mannheim-Friesenheimer Insel: Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güterverkehrs

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) – Die Verkehrspolizei Mannheim führte am

Donnerstag, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 12 Uhr, auf der Friesenheimer Insel

in Mannheim erneut Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und

Personenverkehr durch. Hauptaugenmerk der Kontrollen lag auf der

Ladungssicherung sowie der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer. Im

Rahmen der ganzheitlichen Kontrollen wurde zusätzlich auch die Einhaltung der

Maskenpflicht im Sinne der CoroanVO überprüft. Dabei kontrollierten die

eingesetzten Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim insgesamt 52 Fahrzeuge

sowie 64 Personen.

Es wurden 31 Verstöße gegen die CoronaVO – Nichteinhaltung der Maskenpflicht –

festgestellt. Mit den betroffenen Personen, insbesondere ortsfremden Personen

aus anderen Bundesländern oder dem Ausland, wurden aufklärende Gespräche geführt

und die derzeit gültige Rechtslage erläutert. Dabei zeigten sich der

überwiegende Teil der Personen einsichtig und konnte mündlich verwarnt werden.

Gegen 7 Personen mussten jedoch Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden.

Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

Gegen eine Person wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

ermittelt, gegen eine weitere wegen Ermächtigen hierzu

ermittelt, gegen eine weitere wegen Ermächtigen hierzu 4 Verstöße gegen gefahrgutrechtliche Bestimmungen

Bei 6 Fahrzeugen war die Ladung nicht ausreichend gesichert

Ein Anhänger war um 35 Prozent überladen (4.740 kg statt der

zulässigen 3.500 kg)

zulässigen 3.500 kg) Ein Fahrer führte unzulässige Transporte im Kabotageverkehr

durch

durch Es wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von rund 1.250 Euro

einbehalten.

einbehalten. 5 Verstöße gegen fahrpersonalrechtliche Bestimmungen

2 Fahrer verfügten nicht über die erforderliche

Berufskraftfahrerqualifikation

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt deutlich die Wichtigkeit solcher Aktionen zur

Hebung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere

Schwerpunktaktionen mit gleicher Zielrichtung sind in Planung.

Mannheim: Auseinandersetzung auf Tankstellengelände verlagert; Auto absichtlich gerammt; Zeugen mit Videoaufnahmen gesucht

Mannheim (ots) – Am späten Donnerstagvormittag kam es gegen 11.30 Uhr zunächst

in der Zeppelinstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem

54-jährigen Fahrer eines Muldenkippers und einem 27-jährigen Audi-Fahrer.

Auslöser dieser Auseinandersetzung soll eine strittige Verkehrssituation

zwischen beiden gewesen sein.

Offenbar war das Thema noch nicht vollständig ausdiskutiert, weshalb sich beide

kurze Zeit später auf dem Gelände einer Tankstelle in der Untermühlaustraße

wiedertrafen. Der Audi-Fahrer war dem Lkw-Fahrer bis dorthin gefolgt. Als der

27-Jährige ausgestiegen war und den Lkw-Fahrer ebenso dazu aufgefordert hatte,

setzte der 54-Jährige zurück und schob den Audi des 27-Jährigen, der hinter dem

Lkw stand, auf ein weiteres Fahrzeug. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt;

Sachschaden rund 20.000.- Euro.

Anschließend soll der Lkw-Fahrer mehrmals absichtlich auf den 27-Jährigen

zugefahren sein, der sich jeweils zur Seite in Sicherheit brachte.

Der 54-Jährige wurde vorläufig festgenommen, sein Führerschein des 54-Jährigen

beschlagnahmt.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Szenerie auf dem Tankstellengelände wurde von mehreren Zeugen beobachtet und

von ihnen mit den Handys gefilmt. Diese Aufnahmen können für die polizeilichen

Ermittlungen von besonderer Bedeutung sein. Diese, aber auch andere Zeugen, die

sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

Mannheim/Heidelberg: Sonderkontrollen zur Handybenutzung und Gurtanlegepflicht

Mannheim/Heidelberg (ots) – Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt führte am

Donnerstag, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr Sonderkontrollen zur

Gurtanlegepflicht und zum Handybenutzungsverbot durch. Hierzu wurden durch sechs

Beamte zwei Kontrollstellen in Helmholtzstraße und am Alten Meßplatz betrieben.

Insgesamt wurden dabei 56 Fahrzeuge und sämtliche darin befindlichen Personen

überprüft.

Bei den Kontrollen, die nach ganzheitlichen Gesichtspunkten durchgeführt wurden,

konnten nachfolgende Feststellungen getroffen werden:

12 Fahrer benutzten während der Fahrt verbotswidrig ihr

Mobiltelefon

Mobiltelefon 25 Personen hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht

angelegt

angelegt 2 Kinder saßen ohne die entsprechende Kindersicherung im

Fahrzeug

Fahrzeug 2 Verkehrsteilnehmer missachteten das Rotlicht einer Ampel

An zwei Fahrzeugen waren Reifen ohne die vorgeschriebene

Profiltiefe angebracht.

Die Verstöße werden nun mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen geahndet, die

festgestellten Mängel zusätzlich mit Mängelberichten belegt.

Wie wichtig solche Kontrollen sind, zeigt ein Verkehrsunfall, der sich am selben

Tag, gegen 16.45 Uhr auf dem Cuzarring in Heidelberg ereignete. Dabei war eine

48-jährige BMW-Fahrerin einer 43-jährigen Skoda-Fahrerin hinten aufgefahren. Die

Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt, es entstand

jedoch Sachschaden in Höhe von fast 5.000 Euro. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie

die 48-Jährige vor dem Zusammenstoß ihr Mobiltelefon bedient hatte und hierdurch

abgelenkt war.

Mannheim-Lindenhof: 48-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Mannheim-Lindenhof (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag im

Stadtteil Lindenhof wurde eine 48-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt. Die

48-Jährige war kurz vor 13 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der

Steubenstraße in Richtung Rheingoldstraße unterwegs. Ein 57-jähriger Autofahrer,

der auf das Gelände einer Tankstelle einfahren wollte, übersah die Radlerin und

stieß auf dem Radweg mit ihr zusammen. Die Frau stürzte vom Rad und zog sich

eine Fraktur des Handgelenks zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus

eingeliefert. Es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.