Eberbach: Verkehrsunfall – Pkw prallt alleinbeteiligt gegen Baum; Pressemitteilung Nr. 1

Eberbach (ots) – In Eberbach in der Straße „In der Au“ fuhr am Freitagabend

gegen 19.20 Uhr ein Pkw alleinbeteiligt gegen einen Baum. Rettungskräfte und

Polizei sind aktuell im Einsatz. Erkenntnisse über den genauen Unfallhergang

sind bislang noch nicht bekannt.

Schönbrunn-Haag/Lobbach-Waldwimmersbach: Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge; zwei Verletzte in Klinik; Pressemitteilung Nr. 2

Schönbrunn-Haag/Lobbach-Waldwimmersbach (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache

geriet am Freitag, gegen 13.45 Uhr ein 36-jähriger VW-Fahrer auf der L 595 von

Waldwimmersbach in Richtung Haag auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit

einer 55-Jährigen Smart-Fahrerin.

Beide Personen wurden verletzt und nach ihren notärztlichen Erstversorgungen mit

Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Der Sachschaden beträgt rund 8.000.- euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Der Verkehr wurde halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Die Freiwillige Feuerwehr Waldwimmersbach war mit zehn Mann zur Absperrung der

Unfallstelle, Bergung der Fahrzeuge und der Verletzten sowie zur Reinigung der

Fahrbahn im Einsatz.

Die Strecke war kurz vor 16 Uhr wieder frei befahrbar.

Sinsheim: Firmeneinbruch; Lkw und Buntmetall gestohlen; Schaden mindestens 150.000.- Euro; Zeugen dringend gesucht

Sinsheim (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen von Donnerstag auf Freitag in

einen metallverarbeitenden Betrieb im Industriegebiet „Am Leitzelberg“ ein. Die

exakte Vorgehensweise der Täter ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bis jetzt ist bekannt, dass die Täter einen Bürocontainer aufbrachen und dort

den Schlüssel eines Lkws entwendeten. Mit einem Gabelstabler rammten sie

anschließend ein Loch in die Seitenwand eines Lagers und konnten so ins Innere

gelangen.

Von dort entwendeten sie mehrere Tonnen Buntmetall, verluden es in einen

Container, luden diesen auf einen Lkw der Marke Mercedes Antos auf und fuhren

davon.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 150.000.- Euro, davon entfallen

auf den Lkw rund 100.000.- Euro.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

übernommen. Die Zentrale Kriminaltechnik war zur Spurensicherung im Einsatz.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, könnte die Tat bereits am

Donnerstagabend vor 22 Uhr begangen worden sein.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können und/oder denen

verdächtige Fahrzeuge oder Personen auch in den Wochen zuvor rund um das

Industriegebiet „Am Leitzelberg aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.:

07261/690-0 zu melden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Tabakmischung entwendet und Kioskbetreiber mit Messer bedroht – Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Mittwochmittag entwendete ein

bislang flüchtiger Täter zwei Tabakmischungen aus der Auslage eines Kioskes in

der Hauptstraße. Als der Betreiber den Diebstahl bemerkte, verfolgte er

kurzerhand den Dieb, ergriff diesen und ging mit ihm zum Geschäft zurück. Dabei

zückte der Täter ein Messer und stach in Richtung seines Verfolgers – der wurde

glücklicherweise nicht getroffen und blieb unverletzt. Der Täter und sein

mutmaßlicher Komplize, der sich vor dem Geschäft aufhielt, flüchteten.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und

sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Der Täter sowie sein mutmaßlicher Komplize können wie folgt beschrieben werden:

1.Männlich, 20-30 Jahre alt,165-175cm groß, schlanke Figur, bekleidet mit einem

hellgrauen Hoodie, schwarzer Hose etwas länger als ¾-Hosen, schwarze

Umhängetasche/Beutel, OP-Maske, Schwarze Schuhe, bewaffnet mit einem

Springmesser

2.Männlich, größer und stämmiger als sein Begleiter, bekleidet mit einem

schwarzen Hoodie und schwarze Jacke drüber, schwarze kurze Hose

Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen machen können oder das Geschehen

beobachteten, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu

wenden.

Hockenheim/BAB 6: Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Hockenheim/BAB 6 (ots) – Unter Federführung der Autobahnpolizei Walldorf führte

das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag, 29.04.2021, zwischen 09.30 Uhr und

15.00 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“ auf

der Tank- und Rastanlage „Hockenheimring“ eine Schwerpunktkontrollaktion mit der

Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im

Straßenverkehr durch.

Zur Bekämpfung des Fahrens unter Drogeneinfluss und zur Aufhellung des

offensichtlich bestehenden Dunkelfeldes sowie zur Verbesserung des

Sicherheitsgefühls der Bürger in Sinsheim, wurden bei der Kontrolle insgesamt 39

Fahrzeuge und 48 Personen kontrolliert.

Insgesamt wurden 4 Fahrer, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr

teilnahmen, festgestellt. Ihnen wurden an der Kontrollstelle durch einen Arzt

Blutproben entnommen. Gegen sieben Tatverdächtige wurden Strafverfahren wegen

Drogenbesitzes eingeleitet.

An der Kontrollstelle waren insgesamt 42 Beamte der Bereitschaftspolizei

Bruchsal, der Autobahnpolizei Walldorf, 5 Beamte der Polizeireviere als

Schulungsteilnehmer sowie das Kompetenzteam des Polizeipräsidiums Mannheim

eingesetzt.

Weitere Ergebnisse: 1 x Fahren ohne Fahrerlaubnis, 2 x Urkundenfälschung

(ausländischer Ausweis, ausländischer Führerschein), 1 x Erlöschen der

Betriebserlaubnis aufgrund unzulässiger technischer Veränderungen

Im Rahmen der Kontrolle wurde ein 34-jähriger international gesuchter Mann

festgenommen. Dieser zeigte sich bei der Kontrolle äußerst nervös und stand

deutlich unter Drogeneinfluss. Sein Ausweis und sein Führerschein wiesen

eindeutige Fälschungsmerkmale auf und sind als Totalfälschungen zu betrachten.

Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs wurde neben rund 500 Gramm Kokain, rund

ein Kilogramm Amphetamin aufgefunden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann

mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde festgenommen und dem

Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg überstellt. Die weiteren

Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenhandels und Einfuhrschmuggels dauern

an.

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen

der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der

Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine

Expertengruppe „Drogen im Straßenverkehr“ hat in den letzten Jahren zu einer

deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die

sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die

Schulungen und Kontrollen werden intensiv fortgesetzt.

33-Jähriger flüchtet vor Polizei -Trekkingrad im Gesamtwert von rund 700 Euro sichergestellt

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Die Aufmerksamkeit zweier Beamten hat am

Donnerstagabend ein 33-jähriger Radfahrer auf sich gezogen, nachdem er gegen

18:30 Uhr den Kirchheimer Weg entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Beim Erblicken

der Streifenbesatzung des Polizeireviers Heidelberg-Süd trat der Mann dann

nochmal besonders in die Pedale und wollte sich offenbar der Kontrolle

entziehen. Nachdem der 33-Jährige auf einen Verbindungsweg einbog, ließ er das

Fahrrad kurzerhand dort liegen und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die

Polizisten, welche die Verfolgung des Radfahrers aufgenommen hatten, holten den

Flüchtigen nach rund 300 Metern ein und nahmen ihn fest. Er musste ebenso wie

das Fahrrad mit auf das Revier. Eine Überprüfung des Zweirads ergab, dass es

sich um ein hochwertiges Trekkingrad handelt, das der 33-Jährige vor wenigen

Tagen privat gekauft hatte und vermutlich aus einem Diebstahl stammte. Der Mann

wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine

Strafanzeige wegen des Verdachts der Hehlerei. Denn auch wer unwissentlich zuvor

gestohlene Ware erwirbt, macht sich unter Umständen strafbar. Das Fahrrad wurde

sichergestellt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die weiteren Ermittlungen

insbesondere zum eigentlichen Besitzer aufgenommen.

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: 19-Jähriger mit geklautem Fahrrad unterwegs

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagabend kontrollierten

Beamte des Polizeireviers Neckargemünd die Einhaltung der nächtlichen

Ausgangsbeschränkungen. Gegen 22:15 Uhr stellten sie einen am Bahnhof sitzenden

jungen Mann fest, der keinen triftigen Grund für seinen Aufenthalt aufweisen

konnte. Ebenfalls verdächtig kam den Polizisten das Fahrrad vor, das der

19-Jährige bei sich hatte. Gegenüber den Beamten gab der junge Mann zu, dass er

das unverschlossene Fahrrad kurz zuvor an der S-Bahn-Haltestelle

Heidelberg-Pfaffengrund vorgefunden und mitgenommen hatte. Wem das Fahrrad

gehört, wusste der 19-Jährige allerdings nicht. Die Polizisten stellten das

Zweirad sicher und haben die Ermittlungen hinsichtlich des Eigentümers

aufgenommen. Der junge Mann wurde aufgefordert unverzüglich nach Hause zu gehen.

Diesen erwarten nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen die CoronaVO und eine

Strafanzeige wegen Diebstahls.