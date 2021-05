Heidelberg-Kirchheim: 39-jähriger Radler fährt auf Gehweg gegen Mülltonne – bei Sturz schwer verletzt

Heidelberg (ots) – Bei einem Sturz wurde am Donnerstag um 16.20 Uhr in der

Pleikartsförster Straße ein 39-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Nach den

bisherigen Erkenntnissen war der Radfahrer kurz vor der Einmündung

Heuauerweg/Schwetzinger Straße verbotswidrig auf den Gehweg gewechselt. Dabei

geriet er mit dem Lenker gegen eine dort stehende Mülltonne. Dies hatte zur

Folge, dass er zu Boden stürzte. Dabei kam es zur Berührung mit einem in

gleicher Richtung fahrenden Mercedes einer 67-jährigen Fahrerin. Der 39-Jährige

wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch eine Notärztin mit einem

Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Heidelberg: Gartenhauseinbruchserie im Handschuhsheimer Feld; Fahndung mit Polizeihubschrauber

Heidelberg (ots) – Im Zusammenhang mit einer Einbruchsserie in Gartenhäuser

(sieh PM vom 26.4.2012), die sich schwerpunktmäßig seit Anfang März dieses

Jahres auf das Handschuhsheimer Feld konzentriert, wurde im Rahmen einer

verdächtigen Wahrnehmung am Donnerstagabend das Areal im Gewann Spitzäcker, rund

um den Allmendpfad und den Ladenburger Weg, mit mehreren Streifen umstellt.

Aufmerksame Zeugen hatten kurz nach 23 Uhr eine dunkel gekleidete, verdächtige

Person (ca. 180 cm, schlank; Mütze) mit einer Taschenlampe auf

Gartengrundstücken gesehen, die sich schließlich in Richtung Klärwerk und

Tiergartenstraße entfernte.

Zur Absuche wurde ein Polizeihund eingesetzt: Ein Polizeihubschrauber suchte das

gesamte Handschuhsheimer Feld und das Neckarufer zwischen Dossenheim und

Heidelberg mit einer Wärmebildkamera bis gegen 0.30 Uhr am Freitagmorgen ohne

Ergebnis ab.

Ob in der Nacht zum Freitag erneut Gartenhäuser aufgebrochen wurden, steht noch

nicht fest. Bei einer ersten Absuche in der Dunkelheit konnten keine weiteren

Aufbrüche festgestellt werden.

Seit Anfang März sind den Ermittlern 20 Einbrüche in Gartengrundstücke bekannt.

Allein 14 davon ereigneten sich im Handschuhsheimer Feld, wobei teileweise

mehrere Gartenhäuser pro Tat aufgebrochen worden sind. Der oder die Täter hatten

die Vorhängeschlösser durchtrennt und hauptsächlich Werkzeuge und Gartengeräte

gestohlen.

Der Sachschaden lässt sich mittlerweile auf mehrere tausend Euro beziffern.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu

melden.