Schlägerei im Supermarkt

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Weil sich ein 28-Jähriger am Donnerstag 29.04.2021 an der Kassenschlange in einem Supermarkt vorbeidrängelte, entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und einem 31-Jährigen. Beide Kontrahenten befanden sich gegen 16 Uhr in einem Supermarkt in der Leinigerstraße, als der 28-Jährige sich an der Schlange zur Kasse vorbeidrängelte. Ein 31-Jährige fand des nicht in Ordnung.

Zwischen den beiden Männern entstand ein zunächst verbaler Streit, woraufhin der 31-Jährige dem 28-Jährigen mit der Faust schlägt. Mitarbeiter des Supermarktes trennten die Beiden und verwiesen sie aus dem Supermarkt. Hierbei beleidigte der 28-Jährige eine Mitarbeiterin.

Auf dem Supermarktparkplatz schlugen beide Männer erneut auf einander ein. Ein unbeteiligter Passant schritt ein, wollte schlichten und bekam ebenfalls einen Faustschlag ab. Die Polizei erteilte beiden Männern einen Platzverweis. Der 28- und der 31-Jährige verzichteten auf eine medizinische Versorgung. Beide müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Ohne Versicherungskennzeichen unterwegs – 24-Jähriger flüchtet

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 29.04.2021 gegen 11 Uhr, stellte eine Streife in der Oskar-Vongerichten-Straße einen 24-Jährigen fest, der mit einem Roller ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Als der Rollerfahrer die Polizei erblickte, gab er Gas und flüchtete. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Die Polizei traf schließlich, dank eines Zeugenhinweises, den Flüchtigen zu Fuß an. Der Roller stand in unmittelbarer Nähe. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten drogentypische Auffallerscheinungen beim dem 24-Jährigen fest. Ihm wurde im Anschluss bei der Polizei eine Blutprobe entnommen. Der Roller wurde sichergestellt.

11-Jähriger von Motorrad erfasst

Ludwigshafen (ots) – Um noch rechtzeitig den Bus zu erreichen rannte am Donnerstag (29.04.2021) ein 11-Jähriger über die Fahrbahn der Brunckstraße. Hierbei übersah er einen 46-jährigen Motorradfahrer, der auf der Straße fuhr.

Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Jungen. Hierbei wurde nur der 11-Jährige leicht verletzt. Er kam anschließend in ein Krankenhaus.

Abgehauen und doch ermittelt

Ludwigshafen (ots) – Ein 35-Jähriger wurde am Donnerstag 29.04.2021 dabei beobachtet, wie er mit einer zweiten Person im Bereich der Kurze Straße Marihuana konsumierte. Als die Polizei erschien versuchten beide Männer zu flüchten. Hierbei vergaß der 35-Jährige seinen Rucksack vor Ort. Glück für die Polizei. Im Rucksack befanden sich neben einer geringen Menge Marihuana noch der Geldbeutel mit Personalausweis des 35-Jährigen.

Die Polizeibeamten stellten den Rucksack mit den Betäubungsmitteln sicher. Als die Streife die Örtlichkeit verlassen wollte, erschien plötzlich der 35-Jährige und forderte seinen Rucksack zurück. Den bekam er auch, aber ohne die Betäubungsmittel.

Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – 9.000 Euro und eine leichtverletzte Person sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich heute (30.04.2021) im Bereich der Sternstraße ereignete.

Ein 55-Jähriger war gegen 12 Uhr mit seinem PKW in der Sternstraße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich zum Bastenhorstweg die Vorfahrt eines 45-jährigen PKW-Fahrer missachtete.

Durch die Kollision wurde blieb der PKW auf der Seite liegen. Der 45-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden und kam in ein Krankenhaus.

Verkehrsunfallflucht mit 15.000 Euro Schaden – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Weil es am Donnerstag 29.04.2021 um 15.45 Uhr zwischen zwei PKW-Fahrern während der Fahrt im Bereich einer Engstelle der Bgm.-Grünzweig-Straße zu einem Verkehrskonflikt kam, musste ein nachfolgender 58-jähriger PKW-Fahrer eine Vollbremsung durchführen um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Eine unmittelbar hinter dem 58-Jährigen fahrende 22-Jährige konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Vordermann auf. Die 22-Jährige und der 58-Jährige blieben vor Ort, während die eigentlichen Unfallverursacher davonfuhren.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .