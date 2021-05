Mit 1,61 Promille Unfall verursacht (siehe Foto)

Walsheim (ots) – Glück im Unglück hatte eine 35-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend 29.04.2021 gegen 21.30 Uhr auf der Landstraße 513 bei Walsheim. Die Frau fuhr von Böchingen in Richtung Walsheim, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Hierbei prallte sie mit ihrem Fahrzeug gegen einen Erdwall und wurde nochmals quer über die Fahrbahn geschleudert. Das Fahrzeug war wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Frau erlitt Abschürfungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.000 EUR beziffert.

Bei der Fahrerin konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden, ein Vortest erbrachte ein Ergebnis von 1,61 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten.

Zudem wurde bei der Frau eine Blutprobe entnommen.

Überwachung der Geschwindigkeit

Zeiskam (ots) – Nach Bürgerbeschwerden führte die Polizeiinspektion Germersheim am Donnerstag 29.4.2021 in der Bahnhofstraße in Zeiskam Verkehrskontrollen durch. In den Vormittags- bzw. Nachmittagsstunden erfolgte die Einhaltung der dort erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Bei mittlerem Verkehrsaufkommen ergaben sich hierbei 15 Geschwindigkeitsverstöße, die geahndet wurden. “Spitzenreiter” war mit 48 km/h ein PKW bzw. mit 46 km/h ein LKW.

Abseits der festgestellten Geschwindigkeitsverstöße, ergaben sich zudem vier Mängelberichte aufgrund nicht mitgeführter Warnwesten, Warndreiecken und nicht ordnungsgemäßer Verbandkästen.

Zu guter Letzt sah sich noch ein “Gurtmuffel” mit einer Verwarnung konfrontiert.