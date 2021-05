Verkehrsunfall mit Verletzten – Zeugenaufruf

Speyer (ots) – Am Donnerstag 29.04.2021 gegen 16:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Schifferstadter Straße in Speyer. Der Fahrer eines schwarzen Mini wollte von der Anschlussstelle der B9, Speyer Nord nach links in Richtung Schifferstadt abbiegen. Hierbei missachtete er das Verkehrszeichen “Vorfahrt achten” und kollidierte mit einem von links kommenden schwarzen BMW, welcher noch versuchte auf die Gegenfahrbahn auszuweichen. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Personen verletzt.

Insbesondere dürfte ein nicht angelegter Sicherheitsgurt für die Schwere der Verletzung verantwortlich gewesen sein. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens musste zeitweise die Abfahrt B9-SP-Nord, FR Ludwigshafen gesperrt und der Verkehr im Bereich der Unfallstelle geregelt werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Kfz-Werkstatt

Speyer (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 29.04.2021 in eine Werkstatt in der Anton-Dengler-Straße ein und entwendeten dort Bargeld. Der Wert des Schadens wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen, die im Zeitraum von 28.04.2021, 19:30 Uhr bis 29.04.2021, 07:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Anton-Dengler-Straße/Industriestraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail(pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Betrugsversuch durch falschen Microsoft Mitarbeiter

Speyer (ots) – Einen Anruf eines angeblichen Microsoft Mitarbeiters erhielt am Mittwochvormittag 28.04.2021 ein 35-Jähriger aus Speyer. Mit der Behauptung, dass für den Computer des Angerufenen eine Gefährdung bestehen würde, forderte er den 35-Jährigen auf, eine Fernwartungssoftware zu installieren, um so das Problem beheben zu können.

Nachdem sich der Betrüger hierdurch Zugriff auf den Computer verschafft hatte, bat er sein Opfer, sein Handy mit dem PC zu verbinden, seinen Führerschein abzufotografieren und eine TAN für sein Online Konto zu generieren. Da der 35-Jährige misstrauisch wurde, trennte er den PC vom Netz und beendete das Gespräch. Bislang ist kein finanzieller Schaden entstanden.

So schützen Sie sich vor Ausspähversuchen: