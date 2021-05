Kinder beschädigen Baumaschine

Leimersheim (ots) – Donnerstagmittag 29.04.2021 nahm ein Zeuge auf einem Firmengelände in der Friedhofstraße in Leimersheim einen lauten Knall wahr. Er sah zwei Kinder neben einem abgestellten Bagger, die unmittelbar nach dem lauten Knall wegrannten. Bei einer Überprüfung stellte er fest, dass an dem Bagger zwei Scheiben eingeschlagen wurden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den geflüchteten Kindern geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Bürger überrumpelt und Schocksituation ausgenutzt

Berg/Winden (ots) – Durch das Vortäuschen von Notsituation schafften es am 28.04. und 29.04.2021 unbekannte Täter, die angerufenen Geschädigten dazu zu bringen höhere Geldbeträge vom Konto abzuheben und an die Täter auszuhändigen. In beiden Fällen waren die Geschädigten, durch geschickte Gesprächsführung der Überzeugung mit Angehörigen zu telefonieren. In den beiden Fällen schafften es die Täter insgesamt 75.000 EUR zu erlangen.

Die Polizei rät ihnen, seien sie bei Schockanrufen misstrauisch. Die Polizei wird sie nie nach ihren Bankdaten, Geheimnummern oder Schmuck fragen. Übergeben sie niemals Bargeldbeträge an unbekannte, die sich als Polizei ausgeben. Weitere Infos finden sie auf der Seite der Polizei Beratung im Internet. https://s.rlp.de/93

Seitenscheibe beschädigt

Wörth (ots) – Unbekannte Täter haben am 29.04.2021 in der Zeit von 12-13:05 Uhr die Seitenscheibe eines in der Bahnhofstraße, in Höhe der Esso-Tankstelle abgestellten PKW, Citroen C4 eingeschlagen. Entwendet wurde aus dem Innenraum nichts. Möglicherweise wurden die Täter gestört.