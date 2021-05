Kreis Bergstraße

16-Jähriger nach Raub in Untersuchungshaft

Bensheim (ots) – Nachdem ein 16-jähriger Tatverdächtiger am Donnerstag 29.4.21 im Stadtpark in der Nähe des Ritterplatzes ein Pärchen ausraubte, konnte dieser im Anschluss von der Polizei festgenommen und am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 19.20 Uhr soll der 16-Jährige mit einer weiteren, bislang unbekannten Person das Paar im Park unter Androhung von Gewalt und einem vorgehaltenen Pfefferspray bedroht und ein Portemonnaie erbeutet haben. Im Anschluss flüchteten die beiden Männer in Richtung der Weinberge, wo der 16-jährige Tatverdächtigen im Rahmen der polizeilichen Fahndung festgenommen werden konnte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde er am Freitag (30.4.) einem Haftrichter des Amtsgerichts Bensheim vorgeführt. Dieser ordnete gegen den 16-jährigen Tatverdächtigen die Untersuchungshaft an. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Beschreibung des noch flüchtigen Täters:

Der noch flüchtige Mann wird auf etwa 18 Jahre und einer Größe zwischen 1,70 und 1,75 Meter geschätzt. Zudem soll er schwarzes, leicht gelocktes Haar haben. Sein Erscheinungsbild wurde als ungepflegt wahrgenommen. Während der Tat war er mit einer dunkelgrünen Jacke, die mit einem Fellkragen versehen war, einer dunklen Jogginghose, schwarzen Socken sowie Badeschlappen bekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 35 in Heppenheim zu melden (06252/706-0).

18-Jähriger mit Pfefferspray bedroht und bestohlen – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Bensheim (ots) – Zwei Männer bedrohten am Donnerstagabend 29.04.21 gegen 19.20 Uhr, Am Ritterplatz im Bereich des Stadtparks, einen 18-Jährigen mit Pfefferspray und forderten die Herausgabe seines Geldbeutels. Das Duo flüchtete anschließend mit der Beute zu Fuß vom Tatort in Richtung Kirchberghäuschen.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung nahmen die Beamten aufgrund der Personenbeschreibung einen 16-jährigen Verdächtigen fest. Mehrere Dokumente aus der gestohlenen Geldbörse konnten von der Polizei später auf dem Fluchtweg aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu dem zweiten an der Tat beteiligten noch unbekannten Mann dauern an. Der 16-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Raubes zu verantworten haben.

Täter ohne Beute geflüchtet

Bürstadt (ots) – Ohne Beute traten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnertagmorgen 19.04.21 und Freitagmorgen 30.04.21 die Flucht an. Zuvor schlugen sie eine Autoscheibe eines in der “Am Bildstock” geparkten Fiats ein. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls hat das Kommissariat 21 in Heppenheim die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Darmstadt

Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Darmstadt (ots) – Zwei Zigarettenautomaten gerieten am Donnerstag (29.04) in das Visier von Kriminellen. Gegen 05.15 Uhr wurde ein aufmerksamer Zeuge in der Artilleriestraße wegen des beim Aufbruchs entstandenen Krachs auf die Tat aufmerksam und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den insgesamt 3 dunkel gekleideten Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg.

Zudem wurde in der Stauffenbergstraße ebenfalls ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Hierbei gelang den Täter unerkannt die Flucht. Der verursachte Schaden bei den beiden Aufbrüchen beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Beamten der EDC (Ermittlungsgruppe City) prüfen, ob diese beiden Taten um Zusammenhang stehen und suchen Zeugen, die sachdienlichen Hinweisen geben können (06151-969-0).

Darmstadt-Dieburg

Fahrradfahrerin stößt gegen Lkw – Zeugen gesucht.

Darmstadt (ots) – Eine 49-jährige Frau aus Darmstadt befuhr am Freitag 30.04.2021 gegen 14:57 Uhr mit ihrem Fahrrad die Bleichstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr die Fahrradfahrerin in Höhe der Bleichstraße 10 vom Gehweg in entgegengesetzte Fahrtrichtung auf die Fahrbahn. Dadurch kollidierte sie mit dem Lkw eines 51-jährigen Mannes aus Obernburg.

Die Fahrradfahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Verkehr kurzzeitig beeinträchtigt.

Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei Zeugen die sachdienliche Hinweise geben könen. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 3610.

Brennender Sperrmüll beschädigt Mehrfamilienhaus

Alsbach-Hähnlein (ots) – Am Donnerstagabend 29.04.21 kam es zu einem Brand von Sperrmüll vor einem Mehrfamilienhaus in der Georg-Fröba-Straße in Alsbach-Hähnlein. Der Notruf ging gegen 19:22 Uhr bei der Rettungsleitstelle ein. Die rasche Brandentwicklung griff auf das Mehrfamilienhaus über, so dass die Hausfassade, Vordach, Regenrinne sowie drei Fenster beschädigt wurden.

Die Anwohner des Hauses konnten durch die eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr Alsbach-Hähnlein, Rettungswagen und Polizei Pfungstadt rechtzeitig aus dem Haus evakuiert werden. Aufgrund der Witterung wurden die Anwohner während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr vorübergehend in einem Linienbus untergebracht.

Durch den Einsatz kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Der Einsatz war gegen 21:00 Uhr beendet und die Fahrbahn wurde freigegeben. Im Anschluss konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurück.

Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Hinweise zur Brandursache nimmt die Polizei in Darmstadt unter 06151/9690 entgegen.

Groß Gerau

Verkehrsunfallflucht am 29.04.21 12:00 – 18:00 Uhr

Nauheim (ots) – Die Geschädigte parkte mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes Am Schafsteg, Ecke Rüsselsheimer Straße. Während ihrer Abwesenheit stieß ein Passant mit dem Einkaufswagen, gegen die Karosserie und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 500 EUR. Als die Geschädigte zum Wagen zurückkehrte, fand sie eine schriftliche Nachricht vor.

Die darauf niedergelegten Personaldaten existieren jedoch nicht. Zeugen des Vorganges werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau (Tel. 06152-1750)zu melden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Im Steinweg in Mörfelden wurde ein geparkter schwarzer Pkw Mercedes beschädigt, der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 29.04.21 um 22.00 Uhr und 30.04.21 gegen 06.25 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

