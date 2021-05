Friedberg: Die Polizei-News

Bewährungsprobe bestanden – Erster Einsatz der mobilen Sichtschutzwand (siehe Foto)

Friedberg (ots) – Nachdem das Polizeipräsidium Mittelhessen bereits Anfang des Jahres eine vom Hersteller als “Gafferwand” vertriebene, mobile Sichtschutzwand angeschafft hatte, kam diese nun erstmals auf mittelhessischem Asphalt zum Einsatz. Der erste Einsatz war anlässlich eines Unglücksfalles am Montag 26.04.2021 auf der A5, in deren Rahmen eine Frau von einer Brücke auf die Fahrbahn stürzte und tödliche Verletzungen erlitt.

Hier galt es, den Verkehrsfluss trotz einer zeitweisen Vollsperrung möglichst zeitnah wiederherzustellen, die Unglücksstelle vor den neugierigen Blicken Unbeteiligter zu schützen und die Einsatzkräfte abzusichern.

Zu diesem Zwecke bauten Kolleginnen und Kollegen den mehr als 30 Meter langen und über 2 Meter hohen Sichtschutz vor Ort auf. Der Verkehr der zu Anfang in Gänze zum Erliegen gekommen war, konnte so deutlich schneller wieder “ins Rollen” gebracht werden.

Der Möglichkeit im Vorbeifahren zu “gaffen” oder gar Handyaufnahmen zu tätigen, schob man gleichzeitig einen Riegel vor. Auch kam es auf der Gegenfahrbahn zu keinen bemerkbaren Beeinträchtigungen.

Die Kolleginnen und Kollegen der Mittelhessischen Polizeiautobahnstation sind nach dem ersten Aufbau unter realen Bedingungen vom Einsatzwert der Neuanschaffung überzeugt, auch wenn man dort hofft diese nicht sobald wieder einsetzen zu müssen.

Laut Hersteller ist die im Polizeipräsidium Mittelhessen im Einsatz befindliche mobile Sichtschutzwand die erste ihrer Art, die an eine deutsche Polizeibehörde ausgeliefert wurde.

“SICHER! Dein Rad” – Kriminalpolizeiliche Beraterinnen zu Gast beim Hessischen Rundfunk

Friedberg (ots) – Darüber was es zu beachten gilt um Fahrraddieben das Leben schwer zu machen, informieren unsere Kriminalpolizeilichen Beraterinnen in der kommenden Woche im Hessischen Rundfunk.

Kriminalhauptkommissarin Sylvia Jacob (Kriminalpolizeiliche Beraterin für den Wetteraukreis) wird am Montag, 3. Mai um 18.45 Uhr zu Gast in der Sendung “Die Ratgeber” sein. Am Donnerstag, 6. Mai folgt ab 16 Uhr ihr Gießener Pendant, Polizeihauptkommissarin Claudia Zanke (Kriminalpolizeiliche Beraterin für Stadt und Kreis Gießen) bei “Hallo Hessen”.

Unter dem Motto “SICHER! Dein Rad” wurde durch die Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Mittelhessen bereits vor einigen Wochen eine besondere Aktion ins Leben gerufen, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Diebstahlsprävention in Mittelhessen nachhaltig zu verbessern.

So erhält man einige nützliche Informationen zu den Themenschwerpunkten eigenes “Verhalten”, sinnvolle “Technik” und sicherer “Abstellort”.

