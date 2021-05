Verkehrsmeldungen

Philippsthal – Am Mittwoch, 28.04.2021, 17:15 Uhr, befuhr ein 44jähriger Lkw-Fahrer aus Geisa die L 3172 aus Richtung Heimboldshausen in Richtung Harnrode. In Höhe der Brücke hat er die Geschwindigkeit aufgrund der schlechten Straßenbedingungen verringert und im Anschluß angehalten, da er gegen den Bordstein gefahren sei. Der hinter ihm fahrende 56jährige Lkw-Fahrer aus Edermünde bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro.

Heringen – Am 28.04.2021, 15:55 Uhr, befuhr ein 65jähriger Busfahrer aus Eiterfeld die Straße An der Brücke und wollte nach rechts in die Felsenstraße einbiegen. Beim Abbiegen übersah er den von links kommenden 51jährigen Kradfahrer aus Heringen. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und fuhr seitlich gegen den Bus und kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7.500 Euro.

Bad Hersfeld – Am Freitag, 30.04.2021, gegen 02:00 Uhr, bog unbekannter Fahrzeugführer aus der Dippelstraße kommend in die Straße Rennhöfchen ein. Da es sich bei dieser um eine sehr schmale Gasse handelt, war die Weiterfahrt in Höhe eines Holzschuppens nicht mehr möglich. Er streifte diesen und versuchte nun rückwärts aus der Straße herauszufahren, fuhr jedoch hierbei gegen eine Hauswand. Beim anschließenden Versuch zu Wenden überfuhr er zwei Begrenzungssteine und hinterließ Spuren im Rasen und an einem Baum. Er entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Gesamtsschaden beläuft sich auf 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schenklengsfeld – Am Donnerstag, 29.04.2021, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer eines schwarzen Audi die K 17 aus Richtung Wüstfeld in Richtung Wippershain. Ein 16jähriger eines Leichtkraftrades aus Schenklengsfeld kam ihm entgegen. Der Pkw-Fahrer fuhr in einer Rechtskurve nach links auf die Fahrspur, wodurch der Kradfahrer nach rechts zog und in den Graben neben der Fahrbahn fuhr. Er wurde vom Krad geschleudert und blieb schwer verletzt im Graben liegen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfed unter Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei. hessen.de.

Polizei sucht nach unbekanntem Trickbetrüger – Phantombild

Bad Hersfeld – Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld wendet sich mit der Veröffentlichung eines Phantombildes an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe.

Wie bereits am Freitag (16.04.) berichtet, wurde eine lebensältere Frau aus dem Raum Hersfeld-Rotenburg am Donnerstag (15.04.) Opfer eines Enkeltrickbetrugs. Unbekannte kontaktierten die Dame telefonisch und gaben sich als deren Sohn aus. Der Anrufer gab an, dass er in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und nun einen höheren Bargeldbetrag benötige, damit er aus der Haft entlassen werde. Die Geschädigte glaubte den Angaben des Anrufers und übergab, gegen 18 Uhr, im Bereich des Amtsgerichts Bad Hersfeld aus ihrem Auto heraus eine hohe Summe Bargeld an einen männlichen Tatverdächtigen.

Es ist davon auszugehen, dass die Tat von mehreren Tätern begangen wurde. Jetzt liegt ein Phantombild des Mannes, der das Geld von der Frau übergeben bekam, vor. Dieser kann als circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, etwa 40 bis 50 Jahre alt mit kurzen schwarzen Haaren in Form eines Pagenschnittes beschrieben werden. Zum Tatzeitpunkt trug er einen FFP2-Mund-Nasen-Schutz, eine dunkelblaue Hose und eine dunkle Jacke mit hellen Abzeichen. Eine zweite männliche Person, die ebenfalls mit der Tat in Verbindung stehen könnte, kann als circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und etwa 40 bis 50 Jahre alt mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben werden.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizei dauern aktuell an. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Bad Hersfeld um Hinweise zu der auf dem Phantombild abgebildeten Person unter der Tel.: 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Hessenweite Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben – Radfahrende im Blick“ – Polizei Osthessen hat „Schwächere Verkehrsteilnehmer“ im Fokus – Beachte Information für Medien

Osthessen – Fußgänger, Radfahrer und Fahrer von Elektrokleinstfahrzeugen sind erhöhten Gefahren im Straßenverkehr ausgesetzt. Insbesondere bei Kindern und älteren Menschen kommt es tendenziell öfter zu Fehleinschätzungen beim Erkennen und Vermeiden von verkehrsspezifischen Gefahrensituationen.

Aus diesem Grund führt das Polizeipräsidium Osthessen in der kommenden Woche, vom 3. Mai bis zum 9. Mai, verstärkt Schwerpunktkontrollen in allen drei Landkreisen durch, um bezüglich der Gefahren im Straßenverkehr für „Schwächere Verkehrsteilnehmer“ aufzuklären und zu sensibilisieren.

Hierbei gilt es zu verdeutlichen, dass Fußgänger und Fahrradfahrer im Vergleich zu motorisierten Verkehrsteilnehmern erheblich weniger geschützt sind. Insbesondere Zusammenstöße mit Kraftfahrzeugen, aber auch Verkehrsunfälle von Fußgängern und Radfahrern untereinander, haben in den meisten Fällen einen Personenschaden zur Folge. Annähernd die Hälfte der Unfälle verursachen Fußgänger und Radfahrer selbst oder leisten einen nicht unerheblichen Beitrag zur Unfallentstehung. Ursachen dafür sind, neben der mangelnden Regelbefolgung, oftmals der Verzicht auf reflektierende Kleidung und persönliche Schutzausstattung, wie Fahrradhelme.

Das Verkehrsmittel Fahrrad wird in den letzten Jahren immer beliebter. Mit der steigenden Zahl von Fahrrädern und Pedelecs im öffentlichen Straßenverkehr, stieg auch die Zahl der Unfälle, an denen diese Fahrzeuge beteiligt waren.

Grund genug, den Radverkehr in den Mittelpunkt des am kommenden Mittwoch (5. Mai) länderübergreifend stattfindenden Aktionstages „sicher.mobil.leben – Radfahrende im Blick“ zu stellen. Bei Kontrollen wird die Polizei ein Hauptaugenmerk auf den technischen Zustand der Fahrräder, die Verkehrstüchtigkeit der Fahrer, aber auch auf das Verhalten beim Überholen oder Parken auf Rad- und Fußwegen richten.

Ziel ist es, ein regelkonformes Verhalten aller Verkehrsteilnehmer in Bezug auf den Radverkehr zu erreichen und die gegenseitige Rücksichtnahme zu fördern.

Weitere Informationen in Sachen Verkehrsprävention finden Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de sowie in den sozialen Medien unter dem Hashtag #sichermobilleben.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld – Am Mittwoch (28.04.), gegen 11:40 Uhr, parkte ein Mann aus Alsfeld seinen blauen Opel Astra auf dem Parkdeck eines Lebensmittelmarktes in der Georg-Dietrich-Bücking Straße in Alsfeld. Als er gegen 12:20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung hinten links an der Stoßstange fest. Vermutlich streifte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 800 EUR zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Pkw streift Fußgänger

Homberg – Am Mittwoch (28.04.), gegen 13:30 Uhr, erfasste eine Autofahrerin aus Homberg mit ihrem blauen VW beim Rückwärtsausparken auf einem Parkplatz in der Straße „Am Hohen Tor“ eine lebensältere Fußgängerin. Die Frau, die hierdurch zu Fall kam, verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Einbruch in Schule

Wildeck-Obersuhl – Eine Grundschule im Rhädenweg wurde in der Zeit von Samstagmorgen (24.04.) bis Montagnachmittag (26.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Unbekannten in die Kellerräume des Gebäudes. Im Anschluss verließen die Täter das Objekt unerkannt, ohne etwas zu entwenden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Bebra – Am Donnerstagvormittag (29.04.) schlugen Unbekannte, in der Zeit zwischen 9:10 Uhr und 9:20 Uhr, auf einem Parkplatz in der Bismarckstraße die Fahrzeugscheibe eines roten VW Caddy ein. Aus dem Wagen entwendeten die Unbekannten Postbriefe. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lkw gestohlen

Bad Hersfeld – Von einem Speditionsgelände im Vlämenweg entwendeten Unbekannte in der Zeit von Donnerstagnachmittag (29.04.) bis Freitagmorgen (30.04.) einen weißen 3,5 Tonnen-Lkw der Marke IVECO mit dem Kennzeichen HEF-ZM 7. Zeugen konnten am Freitagmorgen (30.04.), gegen 2 Uhr, beobachten, wie der Lkw in die Straße „Rennhöfchen“ einfuhr. Aufgrund der schmalen Straße wendeten die Täter das Fahrzeug wieder und kollidierten dabei leicht mit zwei Hauswänden sowie einem Baum. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Lkw in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden beträgt circa 15.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Engelhelms – In der Nacht zu Donnerstag (29.04.) schlugen Unbekannte die Scheibe der Beifahrerseite eines grauen Mercedes-Benz , welcher in der Straße „Am Riedrain“ geparkt war, ein. Aus dem Auto entwendeten die Täter eine Geldbörse samt Inhalt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Fahrzeuge angegangen

Kerzell – Unbekannte stahlen in der Zeit vom 31. März bis Donnerstag (29.04.) die Katalysatoren von mehreren Fahrzeugen in der Straße „Eschengrund“ (Industriegebiet). Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

„Erster an Bord“ – Polizeioberrat Stefan Böhning in den Ruhestand verabschiedet

42 Jahre Polizeidienst, 20 Jahre Polizeipräsidium Osthessen, vier Jahre Abteilungsleiter „Zentrale Dienste“: Stefan Böhning wurde von Polizeipräsident Günther Voß in den Ruhestand verabschiedet. „Stefan Böhning war hier einer der ersten an Bord und hat den Aufbau der Abteilung ‚Z‘ wesentlich vorangetrieben“, sagte Voß anerkennend.

Über 40 Jahre Polizeiarbeit – das spreche für sich. In all den Jahren habe Böhning stets das notwendige Gespür an den Tag gelegt und sich voll und ganz auf seine Aufgaben eingelassen. Seit 2017 war Stefan Böhning Leiter der Abteilung „Zentrale Dienste“ und damit zuständig für die Bereiche „Informationsdienste“, „Informations- und Kommunikationstechnik“ und „Beschaffung / Fahrzeugwesen“. „Ich möchte Ihnen von ganzem Herzen noch einmal danken und wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute“, so Voß.

Auch Böhning nutzte das Ende seiner beruflichen Karriere noch einmal für einen kurzen Rückblick: „Technik hat mich schon immer begeistert und ich habe mich hier stets wohlgefühlt – allerdings fühle ich mich auch zu Hause sehr wohl“, sagte er dankend und läutete damit offiziell seinen Ruhestand ein. Jetzt hat der 62-Jährige ausreichend Zeit, um seinen Hobbys – dem Heimwerken, Tanzen und Bierbrauen – nachzugehen.

Auf Böhning folgt Oliver Vogel. Der 48-Jährige ist Erster Kriminalhauptkommissar und übernimmt ab sofort die Leitung der Abteilung „Z“. Er kommt von der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) im Polizeipräsidium Osthessen, die er fast vier Jahre geleitet hat.

Über Stefan Böhning:

Mit 19 Jahren hat der heute 62-Jährige Stefan Böhning seine Laufbahn bei der Polizei gestartet. Nach seinen ersten Jahren als Einsatzbeamter bei der Hessischen Bereitschaftspolizei, wechselte er 1983 als Dienstgruppenleiter zur Polizeistation Hanau (II). 1991 kehrte er nach Osthessen zurück und war an der Polizeistation Lauterbach tätig. 2001 führte ihn seine Karrierelaufbahn als Hauptsachgebietsleiter in die Abteilung „Z“, Informations- und Kommunikationstechnik, des Polizeipräsidiums Osthessen. Dort übernahm er bereits 2005 die Rolle des Abwesenheitsvertreters des Abteilungsleiters Zentrale Dienste. Die gesamte Leitung hatte er ab April 2017 inne.

Verkehrsunfallflucht

Bebra – Ein VW-Polo-Fahrer aus Bebra parkte sein Auto am Mittwochnachmittag (28.04.), in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße „In der Lache“. Durch einen Unbekannten wurde das Fahrzeug auf der Fahrerseite zerkratzt. Anhand der Beschädigungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um Spuren eines Einkaufswagen handelt, mit dem der Schaden in Höhe von etwa 300 Euro verursacht wurde. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Beschlagnahme von über vier Kilogramm Amphetamin – 24-jähriger Mann verhaftet

Hersfeld/Rotenburg – Beamte des Rauschgiftkommissariats der Bad Hersfelder Kriminalpolizei stellten am Montag (26.04.) bei einem 24-jährigen Mann aus Morschen Betäubungsmittel zu einem Straßenverkaufspreis von circa 35.000 Euro sicher.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Bereich der Bundesstraße 27 fanden die Beamten der Polizei Bad Hersfeld über ein Kilogramm Amphetamin, Marihuana sowie Haschisch in dem Auto des 24-Jährigen.

Bei der daraufhin vom Amtsgericht Fulda angeordneten Wohnungsdurchsuchung staunten die Beamten nicht schlecht. Sie entdeckten weitere Betäubungsmittel – unter anderem über drei Kilogramm Amphetamin und etwa 100 Gramm Marihuana – und stellten diese ebenfalls sicher. Gegen den Tatverdächtigen aus Morschen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln geführt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda wurde der 24-Jährige der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Bad Hersfeld vorgeführt, welche Untersuchungshaftbefehl erließ. Dieser wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.