Neustadt: Aktion „AWO blüht auf!“ der AWO Metropolregion Rhein-Neckar zu Nachhaltigkeit und Aufbruch

Neustadt an der Weinstraße – Die Verbände der Arbeiterwohlfahrt in der Metropolregion Rhein- Neckar möchten mit der Aktion „AWO blüht auf!“ eine dreifache Botschaft senden.

Zum einen wird durch die Aktion sowohl innen und außen signalisiert, dass wir uns mit den Werten der Nachhaltigkeit identifizieren und unser Handeln auch nach diesen Gesichtspunkten ausrichten wollen. Ein Beispiel dafür ist der Eintritt für Artenvielfalt und Schutz der Lebensräume von Pflanzen und Tieren. Als Betreiber von Einrichtungen für Senioren, Beratungsstellen und Geschäftsstellen verfügen wir über eine größere Anzahl an Grundstücken. Ein Teil dieser Flächen möchten wir im Rahmen dieser Aktion verwenden, um mit der Aussaat von verschiedenen Blumensamen mehr Vielfalt bei der Begrünung und Nahrung für Insekten zu realisieren. Zugleich ermöglicht diese Aktion auch Nutzern der Grünflächen wie Kindern oder Senioren einen weiteren Zugang, Natur zu erleben.

Zum anderen möchten wir mit dieser Aktion der Öffentlichkeit zeigen, dass Arbeiterwohlfahrt auch viele schöne, erfreuende und positive Aspekte und einen großen Wert für Gesellschaft und Einzelne hat. Egal ob durch Pflege, Betreuung, Beratung oder Unterstützung sind Menschen für Menschen da. Während andernorts ein schlechtes Bild der AWO entstanden ist, wollen wir die vielfältigen, wichtigen und blühenden Dienste und Angebote der Arbeiterwohlfahrt sprechen lassen.

Als drittes soll die Aktion der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass nach Monaten der Einschränkungen und großen Sorgen rund um die Corona- Pandemie nun hoffentlich durch die Impfungen und wärmere Jahreszeit wieder positiver und bunter in die Zukunft geschaut werden kann.

Mit der Aktion „AWO blüht auf!“ setzen die Verbände der AWO der Metropolregion Rhein-Neckar ein buntes Zeichen für Nachhaltigkeit und Aufbruch in der AWO und unserer Region setzen. Wir hoffen, dass dieser solidarische Zusammenhalt Mitglieder, Freundinnen und Freunde und AWO- Verbände in ganz Deutschland motiviert, mit Energie und Optimismus an einer aufblühenden Arbeiterwohlfahrt zu arbeiten und als Zeichen dafür Samen in dienstlichen, privaten und öffentlichen Grünflächen auszusäen.

Die Aktion „AWO blüht auf!“ wurde initiiert von den Verbänden der Arbeiterwohlfahrt in der Metropolregion Rhein-Neckar. AWO-Gliederungen und alle Menschen in ganz Deutschland sind aufgerufen, sich daran zu beteiligen.

Informationen und Bilder zur Aktion finden sich auf der Aktionshomepage www.awo-blueht-auf.de oder bei Instagram unter awo_blueht_auf.