Karlsruhe: Endspurt beim Mundartwettbewerb „De gnitze Griffel“ 2021 – Am 10. Mai 2021 ist Einsendeschluss

Karlsruhe – Wer am diesjährigen Mundartwettbewerb „De gnitze Griffel“ mitmachen möchte, sollte sich beeilen. Einsendeschluss für Gedichte, Geschichten, Szenen und Lieder im Dialekt ist der 10. Mai 2021.

Gesucht sind Beiträge über die Lebensbereiche Freizeit, Sport oder Kultur, die als „sponnende und entsponnende Lebensmittel“ inspirierend sein sollen. Mitmachen können alle, die im Regierungsbezirk Karlsruhe leben oder geboren sind. Gesucht werden Texte in den Mundarten, die zwischen Main und Murg gesprochen werden. Am „gnitze Griffel“ darf sich jeder mit maximal zwei Texten oder selbstkomponierten Liedern beteiligten. Erlaubt sind Gedichte, Geschichten oder Szenen, die bestimmte Längen nicht überschreiten dürfen. Alle eingereichten Beiträge dürfen noch nicht veröffentlicht sein, auch nicht im Internet. Für die Sieger gibt es Preise, die mit 500 bis 1.000 Euro dotiert sind. Für Schulprojekte oder junge Leute bis 25 Jahre ist ein Sonderpreis ausgeschrieben. Veranstalter ist der Arbeitskreis Heimatpflege Regierungsbezirk Karlsruhe e.V.

Wer noch mitmachen will, kann seine Beiträge bis zum 10. Mai 2021 an das Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 23, 76247 Karlsruhe oder an heimatpflege@rpk.bwl.de schicken. Es gilt das Datum des Poststempels.

Die Preisträger stehen voraussichtlich im August fest und werden im Oktober bei einem Mundartabend gewürdigt.

Die genauen Wettbewerbsbedingungen sind auf der Homepage des Arbeitskreises nachzulesen.