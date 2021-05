Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 30.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Trickbetrügerin entwendet Bargeld

Bad Dürkheim (ots) – Am 29.04.2021 gegen 17:30 Uhr wurde der Verkäufer eines Geschäftes in der Kurgartenstraße in Bad Dürkheim Opfer einer Trickbetrügerin. Die bislang unbekannte weibliche Betrügerin betrat das Geschäft und gab ein Kaufinteresse an einem Gegenstand vor. Während der Warenpräsentation lenkte die Betrügerin den Verkäufer ab und entwendete eine Geldmappe mit mehreren tausend Euro Bargeld. Nachdem die Frau das Geschäft in Richtung Römerplatz verlassen hatte, wurde der Diebstahl festgestellt. Der Verkäufer lief der Frau in Richtung Römerplatz nach, konnte sie aber nicht mehr auffinden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ebenfalls ergebnislos. Die Frau hatte ein südländisches Aussehen, war etwa 30 Jahre alt, hatte eine normale bis schlanke Statur und war 160cm groß. Sie war mit einem bunten Rock und einem blaugemusterten Kopftuch bekleidet. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betruges oder haben sie Hinweise, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Zeugen beobachten Unfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 29.04.2021 gegen 15:30 Uhr konnten aufmerksame Zeugen einen Verkehrsunfall in der Dr. Hugo Bischoff Straße in Bad Dürkheim beobachten, bei dem der Verursacher flüchtete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim rückwärts ausparken aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß geparkten Ford Fusion. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Da die Unfallzeugen das Kennzeichen notiert und an die Polizei weitergeben konnte, können nun Ermittlungen bei dem betreffenden Halter aufgenommen werden. Gegen den bislang noch nicht ermittelten Fahrer zum Unfallzeitpunkt wird dann wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Weisenheim am Berg: Beim Austeigen Tür beschädigt

Weisenheim am Berg (ots) – Im Zeitraum von 28.04.2021 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz vor der Realschule in der Neumayerstraße in Weisenheim am Berg abgestellter Seat Ibiza beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einsteigen mit der Fahrzeugtür die Beifahrertür des Seat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):