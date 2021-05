2 Bilder mit Fischmotiven im Wert von über 4.000 Euro aus ehemaliger Klinik gestohlen (siehe Foto)

Kassel-Bettenhausen (ots) – Die Kasseler Polizei ermittelt derzeit in einem Kunstdiebstahl, bei dem Unbekannte Mitte April aus einem ehemaligen Klinikgebäude an der Pfarrstraße zwei Leinwandbilder mit Fischmotiven gestohlen haben. Da von den auffälligen Bildern im Wert von über 4.000 Euro bislang jede Spur fehlt, erhoffen sich die zuständigen Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei nun mit der Veröffentlichung von Fotos weitere Hinweise zu bekommen.

Besonders erwähnenswert ist, dass es sich bei einem der Bilder mit grünen Fischen in blauem Rahmen um ein Individualstück handelt, das von einer Kasseler Kunstgalerie nur ein einziges Mal angefertigt wurde. Das andere Bild mit blauen Fischen und grünem Rahmen hingegen ist in dieser Art mehrfach verkauft worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss der Diebstahl der beiden Bilder in der Zeit zwischen Sonntag 18. April um 15 Uhr und Montag 19. April um 10:00 Uhr passiert sein. Die Leinwandbilder, die jeweils eine beträchtliche Größe von 1,80 x 1,50 Meter haben, hatten an einer Wand im Flur des Erdgeschosses des leerstehenden ehemaligen Klinikgebäudes gestanden. In dem Gebäude waren zu dieser Zeit verschiedene Arbeiten durchgeführt worden. Wie die Unbekannten bei dem Diebstahl genau vorgingen, ist derzeit noch völlig unklar. Das Verschwinden der beiden auffälligen Bilder ließ sich bei den bisherigen Ermittlungen nicht aufklären.

Nun bitten die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe um Zeugenhinweise. Wer Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib der auffälligen Leinwandbilder mit Fischmotiven machen kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Kontrolltag gegen Fahrraddiebstahl: 54 Räder überprüft – Zweiraddieb auf frischer Tat geschnappt

Kassel (ots) – Aufgrund zuletzt deutlich gestiegener Zahlen von Fahrraddiebstählen in der Stadt Kassel hat die Kasseler Polizei gezielte Maßnahmen ergriffen, um gegen diese Straftaten vorzugehen. Neben der deliktsorientierten Ermittlungs- und Fahndungsarbeit fand am Mittwoch 28.04.2021 ein Kontrolltag statt, bei dem Beamte der verschiedenen Kasseler Polizeireviere sowie der Regionalen Ermittlungs- und Einsatzeinheit im Stadtgebiet gegen Fahrraddiebstahl vorgingen.

So überprüften die Einsatzkräfte ab der Mittagszeit bis Mitternacht in Kassel rund 90 Personen, 54 Fahrräder und fünf Kleintransporter. Von allen Rädern wurden die Rahmennummern mit dem polizeilichen Fahndungsbestand abgeglichen. Gestohlene Räder konnten dabei zunächst nicht festgestellt werden. Gegen 15:45 Uhr gelang es Zivilfahndern der Operativen Einheit jedoch, nach einem Fahrraddiebstahl in der Gutenbergstraße in der Nordstadt den Täter auf frischer Tat festzunehmen.

Eine aufmerksame Anwohnerin hatte den Diebstahl des Mountainbikes im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses zuvor beobachtet und sofort die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen wenige Augenblicke später den mutmaßlichen 17-jährigen Dieb aus Kassel im Besitz des Mountainbikes in der nahegelegenen Henschelstraße fest. Er muss sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Neben den Kontrollen zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls führten die eingesetzten Beamten während des Tages auch zahlreiche Gespräche mit Fahrradbesitzern, wobei sie diese auf die steigenden Fallzahlen und Möglichkeiten zum Schutz vor Diebstahl hinweisen konnten. Wie die Einsatzkräfte berichten, fand die polizeiliche Aufklärung durchweg positive Resonanz.

Die Kasseler Polizei wird das gezielte Vorgehen gegen Fahrraddiebstähle, auch in Form solcher Kontrolltage, fortsetzen. Informationen zum Schutz vor Fahrraddiebstählen finden Zweiradbesitzer beispielsweise unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/sichere-fahrradschloesser-finden/

Brand von Mehrfamilienhauswohnung – Durch technischen Defekt oder fahrlässig verursacht

Kassel-Nord (ots) – Am Donnerstagnachmittag 29.04.2021 kam es gegen 15:00 Uhr in der Gottschalkstraße im Kasseler Stadtteil Nord zu einem Brand mit hohem Sachschaden. Die alarmierte Feuerwehr konnte den umfangreichen Brand in einer Mehrfamilienhauswohnung schnell und erfolgreich bekämpfen. Wie die ersten Ermittlungen der am Brandort eingesetzten Beamten ergaben, war das Feuer wohl in einem Wohn- bzw. Schlafzimmer ausgebrochen.

Beamte des Kommissariats 11 haben am heutigen Freitag 30.04.2021 die Brandstelle aufgesucht und dort die Ermittlungen zur Brandursache fortgesetzt. Wie sie dazu berichten, gehen sie derzeit davon aus, dass das Feuer durch einen technischen Defekt oder durch Fahrlässigkeit verursacht wurde. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest.

Durch das Feuer und die Hitzeentwicklung war das gesamte Interieur der Wohnung stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die direkt angrenzenden Wohnungen sollen nicht beschädigt worden sein. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Von den dort wohnenden Menschen hatten alle zur Brandzeit anwesenden Bewohner das Mehrfamilienhaus bereits verlassen. Offenbar waren die Nachbarn rechtzeitig auf den Brand aufmerksam geworden, da ein in der Wohnung befindlicher Rauchmelder ausgelöst hatte. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich nicht ergeben. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw auf Leipziger Straße – Fahrgäste der Tram als Zeugen gesucht

Kassel-Bettenhausen (ots) – Am Donnerstagnachmittag 29.04.2021 ereignete sich gegen 15:10 Uhr auf der Leipziger Straße/Höhe der Forstfeldstraße, ein Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw. Ein 56-Jähriger aus Kassel war mit einem VW Fox auf der Leipziger Straße stadteinwärts unterwegs und hatte auf Höhe der Forstfeldstraße eine Kehrtwende vollzogen, um stadtauswärts weiterzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der ebenfalls stadteinwärts fahrenden Straßenbahn.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der 56-jährige Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und anschließend vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Der 51-jährige Fahrer der Straßenbahn blieb unverletzt. Am Pkw war ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro auf der Fahrerseite, an der Tram ein Schaden von ca. 5.000 Euro im Frontbereich entstanden.

Wie die Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatten die Fahrgäste der Straßenbahn, offenbar vier bis fünf Personen, die Unfallstelle bereits verlassen, als die polizeiliche Aufnahme des Sachverhalts erfolgte. Da es sich bei ihnen um mögliche Zeugen des Unfalls handelt, werden sie nun gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei zu melden.

