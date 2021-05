Rauschgifthändler mit kurioser Ausrede festgenommen

Frankfurt (ots)-(mc) – Ein Mann wurde vergangenen Donnerstag 29.04.2021 in seiner Wohnung festgenommen, Scheinbar wohnte der 30-jährige Mieter erst seit wenigen Wochen in dem Aktivhaus im Apfelviertel. Da das gesamte Wohnhaus über eine gemeinsame Lüftungsanlage verfügt, drang der verräterische signifikante Geruch der Cannabisprodukte in nahezu alle Wohnungen, sodass seine Nachbarn sich bei der Polizei meldeten.

Diverse Beschwerden veranlassten Polizeibeamte des 12. Polizeireviers daraufhin Ermittlungen an der Örtlichkeit vorzunehmen. Sie lokalisierten die Wohnung, aus der die Geruchsbildung zu stammen schien und durchsuchten sie mittels richterlichen Durchsuchungsbeschlusses. Der 30-jährige Mieter wurde festgenommen, als die Beamten über 900g Haschisch sowie knapp 70g Marihuana fanden.

Auch seine kuriose und aussichtslose Ausflucht, dass es sich lediglich um “Kunst-Hasch für Hip-Hop-Videos” handeln soll, konnte die Beschlagnahme sowie die Fertigung einer Anzeige gegen ihn nicht verhindern. Ein verbotenes Butterfly-Messer wurde ebenfalls sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und in Ermangelung von Haftgründen wurde der mutmaßliche Dealer auf freien Fuß gesetzt.

Zwei 13-Jährige mit geklautem Roller unterwegs

Frankfurt-Niederursel (ots)-(mc) – Zwei 13-Jährige wurden Donnerstagabend im Gerhart-Hauptmann-Ring festgenommen, nachdem sie mutmaßlich einen Roller entwendeten und diesen ohne erforderliche Fahrerlaubnis in Betrieb nahmen. Gegen 18.45 Uhr sahen die Beamten des 14. Polizeireviers 2 Jungen ohne Helm auf einem Roller.

Auf Anhaltesignale reagierten sie mit Flucht. Dennoch gelang es der Streife die beiden Jugendlichen wenig später zu stellen.

Geständig gab der eine zu, das Moped kurz zuvor entwendet und diesen ohne Fahrerlaubnis geführt zu haben. Sie wurden auf das Revier gebracht und dort ihren Eltern übergeben.

Auf frischer Tat erwischt

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(hol) – Vergangene Nacht nahm die Polizei einen Einbrecher fest. Der Mann war in einen Imbiss in Bockenheim eingebrochen. Gegen 00:00 Uhr verständigte eine Anwohnerin die Polizei, weil sie lautes Glasklirren in der Leipziger Straße vernommen hatte. Als sie nachschaute, erkannte sie noch, wie ein Mann durch die eingeschlagene Glasfront eines Imbisses in diesen einstieg. Die entsandten Streifen umstellten das Gebäude zunächst.

Anschließen betraten und durchsuchten weitere Einsatzkräfte die infrage kommenden Räumlichkeiten. Dabei trafen sie einen 25-jährigen Mann an, der zudem ein Messer mit sich führte. In seiner Jacke fand die Polizei zudem eine geringe Menge Marihuana. Die wenig glaubhafte Erklärung des Mannes verhinderte nicht dessen Festnahme.

Er hatte angegeben, durch die bereits eingeschlagene Scheibe nach drinnen gegangen zu sein, um nach dem Rechten zu sehen. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß.

Schwerer Verkehrsunfall vermutlich durch medizinischen Notfall

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(dr) Am Donnerstag 29.04.2021 ereignete sich auf dem Marbachweg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 76-jährige Frau mit ihrem Pkw mehrere Fahrzeuge beschädigte. Erste Erkenntnisse deuten auf einen medizinischen Notfall hin. Die 76-Jährige und eine 52-jährige Autofahrerin wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.

Nach derzeitigem Stand befuhr die 76-jährige Frau gegen etwa 12:20 Uhr mit einem Smart den Marbachweg in Richtung Eschersheimer Landstraße. An der Kreuzung Marbachweg/Eschersheimer Landstraße fuhr die 76-Jährige einer 52-jährige Frau ins Fahrzeugheck, welche mit ihrem Auto an einer roten Ampel wartete.

Im weiteren Verlauf setzte die 76-Jährige ihre Fahrt nun rückwärts fort und prallte mit ihrem Pkw auf ein hinter ihr stehendes Fahrzeug. Ihr Auto wurde daraufhin auf einen Fußgängerweg abgeleitet, auf dem ein Mann dem rückwärts fahrenden Smart ausweichen musste. An einer Grundstücksmauer verkeilte sich das Fahrzeug und kam schließlich zum Stehen.

Sowohl die 52-Jährige als auch die 76-Jährige Frau wurden bei dem Unfall verletzt.

Erste Untersuchungen der Rettungskräfte lassen vermuten, dass als Unfallursache möglicherweise ein medizinischer Notfall in Betracht kommt.

Die 76-Jährige kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Durch den Unfall entstand ein erheblicher Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste in der Folge abgeschleppt werden.

Segelboot durch Sturmböe auf dem Main gekentert

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Frankfurt am Main/Offenbach (ots) – Am Donnerstag 29.04.2021 gegen 15:00 Uhr, wurde ein Segelboot auf der Bundeswasserstraße Main in Höhe der Ortslagen Frankfurt/Offenbach von einer starken Sturmböe erfasst und kenterte daraufhin. Der 73-jährige Bootsführer fiel dabei ins Wasser und konnte sich zunächst an seinem Boot festhalten.

Eine aufmerksame Besatzung eines Binnenschiffs bemerkte die Notlage und meldete den Vorfall umgehend der Einsatzleitstelle der Polizei Frankfurt/Main.

Der in Not geratene Bootsführer konnte sich schließlich aus eigener Kraft an das Fechenheimer Mainufer retten und wurde dort von Polizei- und Rettungskräften versorgt.

Die Person konnte unverletzt vor Ort entlassen werden.

Das Segelboot wurde durch Kräfte der Feuerwehren Frankfurt und Offenbach geborgen und zum heimatlichen Vereinsgelände verbracht. Während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen wurde durch die Wasserschutzpolizeistation Frankfurt am Main eine Schifffahrtssperre veranlasst.

