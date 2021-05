Neustadt: Reparatur-Café Neustadt bleibt im Mai 2021 geschlossen

Neustadt an der Weinstraße – Pandemiebedingt bleibt das Reparatur-Café Neustadt am 4. Mai 2021 nochmals geschlossen. Für die vorgesehene Öffnung am 1. Juni ist nun eine Terminvergabe für das Bringen und Abholen der Gegenstände geplant, um die Ansammlung von Kunden vor dem Reparatur-Café zu vermeiden.

Wie die Terminvergabe organisiert wird, wird im Moment erarbeitet und in etwa zwei Wochen veröffentlicht. Weitere Informationen sind im Schaufenster der Bürgerecke, im Internet, in der Presse oder via Anrufbeantworter unter 06321/9159829 zu erfahren.