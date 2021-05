Kreis Bad Dürkheim: Aktionswoche Kindertagespflege – Luftballons sorgen für Aufmerksamkeit

Bad Dürkheim – Mit bunten Luftballons machen die Tagespflegestellen im Landkreis Bad Dürkheim kommende Woche auf sich aufmerksam: Zur Aktionswoche „Gut betreut in der Kindertagespflege“ hat das Kreisjugendamt die Tagesmütter/Tagesväter eingeladen, Luftballons und Plakate bei sich aufzuhängen. Im ganzen Landkreis ist so für jeden Spaziergänger sichtbar: Hier findet Tagespflege statt.

Die Aktionswoche vom 3. bis 9. Mai 2021 wird zum vierten Mal vom Bundesverband für Kindertagespflege koordiniert. Wie in den Vorjahren ist das Ziel, der Öffentlichkeit deutlich zu machen, was Kindertagespflege ist, was sie leistet, wie Kindertagespflegepersonen arbeiten und welche Herausforderungen bestehen.

In Deutschland betreuten zum Stichtag 1. März 2020 über 44.700 Kindertagespflegepersonen fast 174.000 Kinder. In den letzten Jahren hat die Zahl der Kindertagespflegepersonen und betreuten Kinder deutschlandweit deutlich zugenommen. Im Landkreis Bad Dürkheim sind es rund 40 Kindertagespflegepersonen, die im vergangenen Jahr etwa 365 Betreuungen übernommen haben, die Tendenz ist auch hier steigend.

Interessierte Menschen, die sich über die Kindertagespflege informieren möchten oder sich eine Tätigkeit als Tagesmutter/Tagesvater vorstellen können, lädt das Kreisjugendamt ein, sich auf der Homepage unter www.kindertagespflege-kreis-bad-duerkheim.de umzuschauen oder mit der Fachberatung Kindertagespflege unter den Telefonnummern 06322/961-4604 und -4654 in Kontakt zu treten.

Auch Eltern, die ihr Kind durch eine Kindertagespflegeperson betreuen lassen möchten, können sich auf der oben genannten Homepage erkundigen und mit den zuständigen Sachbearbeiterinnen Kontakt aufnehmen. Im Landkreis Bad Dürkheim werden die Betreuungsvereinbarungen zwischen dem Jugendamt und den Sorgeberechtigten und zwischen dem Jugendamt und den Tagespflegepersonen geschlossen.

Als Angebot der Jugendhilfe ist die Kindertagespflege für Eltern in der Regel nicht teurer als ein Platz in einer anderen Kindertageseinrichtung. Der Vorteil in der Kindertagespflege ist, dass der Betreuungsumfang am Bedarf der Eltern angepasst werden kann und sich der Kostenbeitrag am beantragten Betreuungsumfang orientiert. Dies kommt vielen Eltern, die nach ihrer Elternzeit in Teilzeit wiedereinsteigen, entgegen. Die Kindertagespflegeperson wiederum erhält vom öffentlichen Jugendhilfeträger u.a. ein Entgelt für ihre Leistung und die Erstattung der Sachkosten.

In der Regel betreut eine Tagesmutter oder ein Tagesvater bis zu fünf Kinder im eigenen Haushalt bzw. extra angemieteten Räumen oder als Kinderfrau im Haushalt der Eltern. Die kleine Gruppe und die Familienähnlichkeit zeichnet die Kindertagespflege aus. Um Kinder in Kindertagespflege betreuen zu können, ist eine Pflegeerlaubnis des Jugendamtes nötig.