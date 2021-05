Edenkoben, A 65: Vollsperrung durch Sanierungsarbeiten

Edenkoben – Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest führt in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai 2021, in der Zeit von 21:30 Uhr bis voraussichtlich 05:00 Uhr Sanierungsarbeiten an der A 65 im Bereich der Anschlussstelle Edenkoben in Fahrtrichtung Karlsruhe durch. Grund hierfür ist die Ausbesserung von Asphaltschäden, die durch einen Verkehrsunfall Anfang April entstanden sind. Zur Durchführung der Arbeiten muss der Verkehr am betroffenen Abschnitt voll gesperrt werden.

Um die Vollsperrung zu umfahren, wird der Verkehrsfluss über eine Umleitung an der Abfahrt Edenkoben über den im weiteren Streckenverlauf folgenden Kreisel vor Edenkoben wieder zurück auf die A 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe geleitet.

Aufgrund der Einrichtungsarbeiten zur Vollsperrung kann es am Montagabend bereits ab 20:30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest bittet die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer für die unvermeidbaren Behinderungen um Verständnis.