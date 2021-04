Trotz 4 “Energy-Drinks” langsamer als die Polizei

Germersheim (ots) – Am Montagabend 26.04.2021 verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei in Germersheim, als er in der Marktstraße einen vermeintlichen Autoaufbruch wahrnahm. Zwei Tatverdächtige machten sich an einem Pkw zu schaffen und flüchteten anschließend ohne Beute. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen in der Innenstadt ein.

Dabei waren mehrere Streifen aus umliegenden Dienststellen im Einsatz. Während einer Kontrolle in der Festungsanlage fiel ein 41-jähriger Mann auf, der sofort das Weite suchte. Nach einem kurzen Sprint der Polizeibeamten konnte er eingeholt und festgenommen werden.

Er kam nach weiteren Ermittlungen zwar nicht als einer der gesuchten Männer in Frage, gegen ihn bestand jedoch ein Haftbefehl, sodass er noch in der Nacht in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Während der Fahrt dorthin erzählte er den Beamten, dass er kurz vor seinem Fluchtversuch 4 Energy Dosen getrunken hatte. Doch auch das hat nicht gereicht, um den jungen Beamten davon zu rennen.

Brand eines Reihenhauses

Wörth-Maximiliansau (ots) – Am Montag 26.04.2021 kam es gegen 12.30 zum Brand eines Reihenendhauses in der Sparbenhecke in Maximiliansau. Die Feuerwehren Wörth und Maximiliansau konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Da sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Haus aufhielten, wurde niemand verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen zur Brandursache gemeinsam mit einem Brandsachverständigen aufgenommen.

Brand in Kleingartenanlage

Germersheim (ots) – Bei einem Brand in einer Germersheimer Kleingartenanlage wurden am Montag 26.04.2021 mehrere Parzellen durch ein Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Um 17.36 Uhr wurde ein brennendes Gartenhaus in der Kleingartenanlage “In der Kranenbleis” gemeldet. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand das Gartenhaus in Vollbrand. Das Feuer drohte auf die angrenzenden Parzellen überzugreifen.

Der Feuerwehr Germersheim gelang es den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. Die betroffene Parzelle samt Gartenhaus brannte nieder. Weitere Parzellen waren durch das Feuer leicht betroffen. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich Sachschaden. Brandursache dürfte ein unsachgemäßer Umgang mit Feuer gewesen sein.