Einbruch in Kiosk

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte drangen gewaltsam, in dem Zeitraum vom 24.04.2021 bis 26.04.2021, in einen Kiosk in der Bismarckstraße ein. Aus dem Innern wurden Tabakwaren sowie Bargeld gestohlen. Der Wert der gestohlenen Ware beläuft sich auf mindesten 19.000 Euro. Durch den Einbruch entstand darüber hinaus noch ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall in der Sternstraße

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 26.04.2021, gegen 10:30 Uhr, in der Sternstraße zu einem Unfall zwischen einer 72-jährigen Mazda-Fahrerin und einer 56-Jährigen Mercedes-Fahrerin. Es entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 Zeuginnen und Zeugen. Diese können sich unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de melden.

Pedelec-Fahrer angefahren

Ludwigshafen (ots) – Am 25.04.2021, gegen 12:30 Uhr kam es in der Straße “Am Kanal” zu einem Unfall zwischen einem 60-jährigen Autofahrer und einem 32-jährigen Pedelec-Fahrer. Letzterer war auf dem Fahrradweg in Richtung Frankenthal gefahren, als der Autofahrer aus einer Seitenstraße auf den Radweg fuhr. Es kam zur Kollision und der 32-Jährige flog über die Motorhaube des 60-Jährigen. Der Pedelec-Fahrer wurde hierdurch nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 900 Euro.

Wir appellieren eindringlich: Wenn Sie mit dem Auto einen Radweg kreuzen wollen, fahren Sie besonders langsam und vorsichtig. Achten Sie insbesondere auf Schilder, die auf die mögliche Gefährdung hinweisen und passen Sie ihr Fahrverhalten an.

Werkzeug aus Transporter gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen in dem Zeitraum vom 24.04.2021 bis 26.04.2021 die Scheibe eines geparkten Transporters ein und stahlen hochwertiges Werkzeug aus dem Fahrzeug. Der VW-Caddy war im Tatzeitrum in der Franz-Zang-Straße abgestellt. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Schule

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in dem Zeitraum vom 23.04.2021 bis 26.04.2021 in eine Schule in der Schlesier Straße einzubrechen. Das Vorhaben misslang, sodass lediglich geringer Sachschaden entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.