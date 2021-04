Landau: Die Polizei-News

Wasserpumpe und dazugehöriges Equipment entwendet

St. Martin (ots) – Unbekannte haben zuletzt am Wanderheim “Haus an den Fichten” eine Wasserpumpe, einen Wasserschlauch sowie eine Schlauchrolle entwendet. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise erbittet die Polizei Edenkoben unter 06323 9550.

Ottersheim – Geschwindigkeitsmessungen

Germersheim/Ottersheim (ots) – Am Montag 26.04.2021 führten Germersheimer Polizisten zwei Geschwindigkeitsmessungen durch. Zunächst wurde der Verkehr in der Lange Straße in Ottersheim überwacht. Dort ergaben sich insgesamt elf Geschwindigkeitsverstöße.

Zudem war ein Autofahrer nicht angeschnallt und ein weiterer hatte während der Fahrt sein Handy am Ohr. Bei einer anschließenden Kontrolle in der Sondernheimer Straße in Germersheim waren nochmal 15 Autofahrer zu schnell.

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Landau (ots) – Mit Verdacht auf eine Schulterfraktur wurde ein 28-jähriger Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Montagabend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein 62-jähriger Autofahrer hatte bei einem Abbiegevorgang im Bereich der Queichheimer Hauptstraße den entgegen kommenden Zweiradfahrer erfasst.

Der Motorradfahrer stürzte hierdurch zu Boden und zog sich Verletzungen zu.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 9.500 EUR.