Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen

Gensingen, 26.04., Binger Straße, 13:50 Uhr. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes fuhr ein LKW-Fahrer zu nahe am BMW-Fahrzeug einer 35-jährigen entlang und beschädigte ihren linken Außenspiegel. Anschließend entfernte er sich einfach vom Unfallort, trotz des mehrfachen Hupens der Geschädigten. Sie wendete, konnte den LKW einholen und das Kennzeichen notieren. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde gegen den 36-Jährigen eingeleitet.

Verkehrsunfall-Flucht II

Bingen

Bingen, Hohenzollernstraße, 22.04., 14:00 Uhr – 26.04., 13:45 Uhr. Eine Frau stellte ihren Nissan Micra ordnungsgemäß am Fahrbahnrand für einige Tage ab. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der Frontstoßstange. Dieser war eventuell bei einem Parkvorgang entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Unfallflüchtigen.

Brandalarm in Kempten

Bingen

Bingen, 26.04., Mainzer Straße, 13:30-14:15 Uhr. Über die Leitstelle der Berufsfeuerwehr wurde ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Vor Ort konnte ein Schmorbrand festgestellt werden: Die 82-jährige Mutter oder ihre 48-jährige Tochter hatten anstelle des Backofens versehentlich die Herdplatte angeschaltet, so dass ein darauf befindlicher Gegenstand zu schmoren begann. Die Tochter wurde durch den Rauchmelder geweckt, ging in die verqualmte Küche und holte hier ihre Mutter heraus. Danach flüchteten sich beide auf den Balkon bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Die beiden wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand kein weiterer Schaden.

Mainz – Verkehrsverstöße – Polizei setzt auf Kontrollen

Mainz – Die Polizei Mainz verfolgt weiterhin das Ziel, mit punktuellen

Kontrollen, das Verkehrsklimas zu fördern.

Bei Geschwindigkeitskotrollen sind am Mittwoch, 21.04.2021 an mehreren Stellen

zahlreiche Verstöße festgestellt worden. So wurden zwischen Nierstein und

Oppenheim in einem 70´er Bereich in kurzer Zeit 155 Fahrzeuge gemessen. Davon

waren 30 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Der schnellste mit 116 km/h.

Zwischen Finthen und Wackernheim wurden, bei erlaubten 50 km/h, 39 Verstöße

festgestellt. Der schnellste mit 83 km/h. 186 Fahrzeuge wurden an dieser Stelle

gemessen. Teilweise müssen die Fahrer mit Fahrverboten und mehreren hundert Euro

Geldbußen rechnen.

Am Donnerstag, 22.04.2021 sind unter der Mombacher Hochtangente 16 PKW

kontrolliert worden, zweimal wurde ein Smartphone während der Fahrt benutzt,

zwei Fahrer waren nicht angeschnallt, ein Fahrer war nicht im Besitz eines

Führerscheins. In der Rheinstraße wurden zeitgleich, innerhalb weniger Minuten

vier Fahrer wegen der Nutzung eines Smartphones kontrolliert. Die Nutzung eines

elektronischen Geräts, das u.a. der Kommunikation, dient, wird mit 100,- EUR und

einem Punkt geahndet.

Am Dienstag, 20.04.2021 wurde ein aggressiver E-Scooter Fahrer in den

Fußgängerzonen rund um die Domplätze gemeldet. Auf dem Roller sollen zwei

Personen sein. Der Fahrer soll aggressiv und rücksichtlos durch wartende

Menschen an der Bushaltestelle gefahren sein. Kontrollversuche scheiterten, weil

dieser sich, andere Menschen gefährdend, der Kontrolle entzog. Vielmehr

beleidigte der Fahrer die eingesetzten Polizist:innen. Am Brand kommen beide

dann zu Fall, erleiden leichte Verletzungen und können kontrolliert werden. Es

werden Verstöße wegen des aggressiven Befahrens der Fußgängerzonen, gegen die

Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen geahndet. Beide gehörten einer größeren

Personengruppe an.

Ebenfalls am Dienstag, beschleunigte ein Autofahrer bei Gelb seinen PKW stark

und fährt dann bei Rot über die Kreuzung Große Bleiche – Bauhofstraße. In der

anschließenden Kontrolle gibt er den Verstoß zu. Weil die Ampel noch unter einer

Sekunde Rotlicht anzeigte, muss er mit 90,- EUR Bußgeld und einem Punkt rechnen.

Da sein Mitfahrer trotz Maskenpflicht im PKW keine Maske trugen, muss auch er

mit einem Bußgeld rechnen. (Die Bundesnotbremse regelt hierzu bei Inzidenzen

über 100: Bei Fahrten in einem privaten Kraftfahrzeug, in dem sich Personen aus

verschiedenen Hausständen befinden, müssen Mitfahrerinnen und Mitfahrer eine

medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95

oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards tragen. Diese Verpflichtung gilt

nicht für die Fahrerin oder den Fahrer des Kraftfahrzeugs.)

Darüber hinaus muss sich ein 67-Jähriger für die missbräuchliche Nutzung eines

roten Kennzeichens an einem PKW verantworten. Diese Kennzeichen dürfen lediglich

zu Probe-, Prüfungs- und Überführungsfahrten genutzt werden. Jede Fahrt muss

zusätzlich in einem Fahrzeugscheinheft dokumentiert werden. Das Fahrzeug wurde

auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Nieder-Olm kontrolliert. Im

Fahrzeuginneren befanden sich frische Einkäufe. Die Fahrt war nicht eingetragen.

Er muss mit einem Bußgeld rechnen.

Schwerer Baustellenunfall in Nieder-Ingelheim – Arbeiter tödlich verletzt

Ingelheim – 27.04.2021, 08:00 Uhr

Am Dienstagmorgen wurde ein Bauarbeiter bei einem Unfall auf einer Baustelle in

der Nieder-Ingelheimer Gertruden Straße tödlich verletzt. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand war der 59-jährige Arbeiter gerade dabei eine schwere

Schalungswand zu lösen, als diese kippte und den Mann unter sich begrub. Den

Kollegen des 59-Jährigen gelang es mit einem Kran die schwere Wand wegzuheben

und den schwerverletzten zu befreien. Eine sofortige Reanimation durch

Rettungsdienst und Notarzt verlief erfolglos, der 59-Jährige erlag noch vor Ort

seinen Verletzungen. Die Ingelheimer Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen

aufgenommen. Zusammen mit Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaft werden die

genauen Umstände des Unfalls aufgeklärt. Zur Betreuung der Kollegen des

Verstorbenen waren Notfallseelsorger an der Unfallstelle. Neben dem

Rettungsdienst waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ingelheim vor Ort.

Die Gertruden- und Ottonen Straße mussten kurzzeitig gesperrt werden.

PKW kollidiert mit LKW. LKW fährt weiter

A60, Autobahndreieck Mainz – Am 27.04.2021 gegen 08:25 Uhr ereignete sich

auf der A60, am Autobahndreieck Mainz, Fahrtrichtung Darmstadt, in Höhe der

Einfädelungsspur von der A643 aus Richtung Wiesbaden kommend ein Verkehrsunfall

mit Sachschaden. Ein größerer LKW (evt. Sattelzug) mit Gerüstteilen beladen

bremste auf dem rechten Fahrstreifen ab. Die Fahrerin des nachfolgenden Hyundai

Kleinwagens konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte in das Heck des

LKW. Sie blieb anschließend, nicht mehr fahrbereit, am Unfallort stehen. Der LKW

hingegen setzte nach dem Aufprall seine Fahrt fort. Es ist nicht auszuschließen,

dass der LKW-Fahrer den Unfall nicht bemerkte. Aufgrund des Unfalls war die

rechte Fahrspur für ca. 45 Minuten gesperrt. Es kam zu Stauungen im

allmorgendlichen Berufsverkehr, sowohl auf der A60, als auch auf der A643. Die

Autobahnmeisterei Heidesheim sicherte die Unfallstelle bis zur Bergung des PKW

ab. Der Sachschaden beträgt ca. 8000-10000,-EUR. Der unfallbeteiligte LKW konnte

noch nicht ermittelt werden. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.