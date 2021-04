Ohne Licht und Fahrerlaubnis unterwegs

Kaiserslautern – Weil er trotz Dunkelheit ohne Fahrtlicht unterwegs war,

hat ein Autofahrer in der Nacht zu Dienstag in der Gabelsbergerstraße die

Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Als die Beamten den Pkw

kurz vor 3 Uhr anhielten, merkten sie schnell, dass der Fahrer noch nicht die

Volljährigkeit erreicht hatte. Der 15-Jährige gab an, den Schlüssel aus der

Jackentasche der Mutter entwendet zu haben. An diese wurde der Jugendliche dann

auch samt Fahrzeugschlüssel übergeben. |elz

Unfall wegen Zigarette

Kaiserslautern – Weil einem Autofahrer die Zigarette während der Fahrt

herunterfiel, verursachte der Mann am Montagnachmittag in der Lauterstraße einen

Unfall. Der 35-Jährige wartete zunächst an einer Ampel. Als sie Grün zeigte fuhr

er los, doch dann fiel ihm die Zigarette herunter. Für andere Verkehrsteilnehmer

unvorhersehbar bremste der Mann daher plötzlich. Ein anderer Autofahrer hatte

keine Chance. Er krachte mit seinem Wagen in das Heck des Autos. Beide Fahrer

blieben unverletzt. Durch den Auffahrunfall entstand Sachschaden. Die Polizei

schätzt ihn auf mindestens 1.600 Euro. |erf

Verkehrskontrollen

Kreis Kaiserslautern – 31-mal hatte die Polizei bei einer

Verkehrskontrolle am Montagnachmittag in der Schneiderstraße etwas zu

beanstanden. Die Beamten hatten von 14 bis 15 Uhr eine Kontrollstelle

eingerichtet und den Verkehr ins Visier genommen, der in Richtung

Eisenbahnstraße unterwegs war. Im Kontrollzeitraum wurden 11 Fahrer erwischt,

die keinen Gurt angelegt hatten. Sechs Fahrer wurden mit dem Handy am Ohr

erwischt. Vier Autofahrer und fünf Radfahrer befuhren die Fußgängerzone. Dazu

kamen noch eine Rotlichtmissachtung durch einen Fahrradfahrer, sowie eine falsch

gesicherte Ladung. Bei den kontrollierten Fahrzeugen und Fahrern mussten zwei

Mängelberichte wegen fehlender Papiere und Ausrüstungsgegenstände (Warndreieck)

ausgestellt werden.

Während der Streifenfahrt im Landkreis wurden am Nachmittag weitere gezielte

Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei mussten in Enkenbach-Alsenborn,

Otterbach, Otterberg, Mehlbach und Mehlingen weitere Ordnungswidrigkeiten

beanstandet werden – hauptsächlich für mangelhafte Ladungssicherung. |elz

Unfall: Rotlicht missachtet

Kaiserslautern – Weil sie sich zunächst falsch einordnete und dann nicht

auf die richtige Ampel achtete, hat am Montag eine Autofahrerin in der

Logenstraße einen Unfall verursacht. Die 19-Jährige fuhr mit ihrem Wagen

zunächst auf die Abbiegespur in Richtung der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die

Ampel für Abbieger zeigte Grün. Als die Frau merkte, dass sie sich falsch

eingeordnet hatte, wechselte sie den Fahrstreifen in Richtung der Trippstadter

Straße, ohne allerdings auf die rote Ampel für den Geradeausverkehr zu achten.

Im Einmündungsbereich kam es zum Unfall. Sie kollidierte mit dem Auto einer

45-Jährigen. Diese wollte bei Grün von der Rudolf-Breitscheid-Straße in die

Logenstraße abbiegen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei

schätzt ihn auf mindestens 6.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Auto der

45-Jährigen musste abgeschleppt werden. |erf

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern – Eine mutmaßliche Unfallflucht in der Alleestraße ist der

Polizei am Montag gemeldet worden. Gesucht werden nun Zeugen, die dort eventuell

eine Beobachtung gemacht haben. Der betroffene Autobesitzer hatte am

Montagnachmittag um 15 Uhr seinen blauen Toyota in Höhe des Anwesens Nummer 3

abgestellt. Als er gegen 16:30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er

einen Schaden am linken Fahrzeugheck. Der verantwortliche Verursacher hat sich

nicht gemeldet. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion in Kaiserslautern zu melden. |elz

Fahrzeug immer abschließen

Kaiserslautern – Ein Fahrzeug ist am Montagmittag in der Quellenstraße zum

Ziel von Dieben geworden. Der Halter parkte seinen Wagen in einem Innenhof und

ließ es unverschlossen. Auf der Beifahrerseite lag eine Herrenhandtasche. Als er

ein paar Minuten später zu seinem Auto zurückkehrte, sah er einen jungen Mann

mit der Handtasche vom Beifahrersitz davon laufen. Seine Beute sind mehrere

tausend Euro. Der Flüchtige wurde beschrieben als circa 1,60 Meter groß, mit

schwarzen, kurzen Kräusellocken. Bekleidet war er mit einer hellen Jeans und

einem olivgrünen Kapuzenpullover. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. n diesem Zusammenhang noch einmal unser

Appell: Fahrzeuge IMMER verschließen! Auch dann, wenn man sich in der Nähe

befindet und „gleich wieder da“ ist. Dieben genügt ein kurzer Moment, um eine

Fahrzeugtür zu öffnen und sich mit einem Griff Wertgegenstände aus dem Innenraum

zu schnappen. – Der Ärger, den man dann hat, ist weitaus größer als das

vermeintlich „lästige“ Abschließen der Türen… |elz

Unfallflucht: Mülltonnen beschädigt

Sembach (Kreis Kaiserslautern) – Zwei Mülltonnen hat ein Unbekannter in

der Lindbergh-Allee umgefahren. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern

machte er sich auf und davon. Die beschädigten Eimer ließ er liegen. Vermutlich

ist der unbekannte mit einem Fahrzeug frontal gegen die Behälter gefahren. Beide

Mülltonnen wurden derart beschädigt, dass diese ausgetauscht werden müssen.

Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise: Wem ist zwischen Sonntag,

25. April, 14:30 Uhr und Montag, 26. April 6:45 Uhr etwas Verdächtiges

aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben? Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Unfallflucht: Verdecktes Kennzeichen nutzte nichts

Kaiserslautern – Die Polizei wirft einer 32-jährigen Autofahrerin vor, am

Montag auf dem Parkplatz eines Supermarkts einen Unfall verursacht zu haben. Sie

soll danach ihr Autokennzeichen verdeckt und Fahrerflucht begangen haben.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen schlug die 32-Jährige am Vormittag auf

einem Parkplatz in der Königstraße eine Fahrzeugtür ihres Wagens gegen ein

anderes, parkendes Auto. Es entstand Sachschaden. Nach Zeugenangaben verdeckte

die Unfallverursacherin dann die Kennzeichenschilder ihres Pkw und fuhr weg,

ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die 32-Jährige sei noch an der

geschädigten Autofahrerin vorbeigefahren und habe sie dabei mehrmals beleidigt.

Die Verantwortliche konnte von der Polizei ermittelt werden. Sie blickt einem

Strafverfahren entgegen. |erf

Brand: Topf auf dem Herd vergessen

Schopp (Kreis Kaiserslautern) – In der Küche eines Wohnhauses ist es am

Montag zu einem Fettbrand gekommen. Hausbewohner hatten einen Topf auf dem

eingeschalteten Küchenherd vergessen. Weil sie zum Zeitpunkt des Brandes nicht

zu Hause waren, musste die Feuerwehr eine Glastür gewaltsam öffnen, um das Feuer

zu löschen. Die Wehrleute verhinderten ein Übergreifen der Flammen, so dass es

zu keinem Gebäudeschaden kam. Personen wurden nicht verletzt. |erf

Fluchtversuch nach kurzer Verfolgung beendet

Donnersbergkreis – Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am

Montag im Donnersbergkreis festgenommen. Beamte der Kriminalpolizei entdeckten

den 35-Jährigen gegen Mittag auf einem Fahrrad in einem Ort der Verbandsgemeinde

Nordpfälzer Land.

Als er die Polizisten erkannte, versuchte er zu flüchten. Er konnte aber nach

kurzer Verfolgung gestellt und widerstandslos festgenommen werden. Weil der

35-Jährige eine Restfreiheitsstrafe von etwas mehr als einem Jahr zu verbüßen

hat, wurde er am Nachmittag ins Gefängnis nach Frankenthal gebracht. |cri

Mit Einkaufswagen versucht Glasfront einzuwerfen

Kaiserslautern – Ein 49-Jähriger hat am Montagnachmittag versucht eine

Glasfront des Einkaufszentrums in der Innenstadt mit einem Einkaufswagen

einzuwerfen. Als der alkoholisierte Mann gerade im Begriff war, den Wagen gegen

die Scheibe zu schmeißen, ging ein Passant dazwischen. Der 37-Jährige versuchte

den Randalierer zur Räson zu bringen und wurde dabei von dem Mann angegriffen.

Der 49-Jährige versuchte jetzt den Einkaufswagen auf den Zeugen zu werfen.

Glücklicherweise scheiterte auch dieses Vorhaben. Eine Polizeistreife erteilte

dem Mann bis zum nächsten Tag einen Platzverweis. Die Anweisung befolgte der

49-Jährige widerwillig. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der versuchten

Körperverletzung und versuchten Sachbeschädigung ermittelt.

Am Abend fiel der 49-Jährige dann erneut auf, wieder im Bereich des

Einkaufszentrums, für dessen Umgebung er einen Platzverweis erhalten hatte. Vor

einem Supermarkt legte sich der Mann auf die Straße. Der 49-Jährige wurde nun

von der Polizei in Gewahrsam genommen. Eine Richterin ordnete die Maßnahme an.

|erf

Digitale Erpressung angezeigt

Landkreis Kaiserslautern – Betrüger haben versucht, eine Jugendliche aus

dem Landkreis hereinzulegen. Wie die 17-Jährige am Montag bei der Polizei

anzeigte, hatte sie elektronische Post eines unbekannten Absenders erhalten, der

versuchte, sie zu erpressen.

Der Absender behauptete, im Besitz von Intimvideos der Jugendlichen zu sein. Er

forderte die Zahlung von Bitcoins, andernfalls würde er die Videos

veröffentlichen.

Weil sich die 17-Jährige sicher war, dass an den Behauptungen nichts dran ist,

schaltete sie die Polizei ein. Die Ermittlungen nach dem Absender laufen.

Wenn auch Sie solche Erpresser-Nachrichten bekommen sollten, gehen Sie bitte –

genau wie die Jugendliche – nicht darauf ein, sondern informieren Sie die

Polizei! Informationen und Tipps rund um das Thema „digitale Erpressung“ finden

Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de unter diesem Link:

https://s.rlp.de/wZyHX |cri

Nach Türöffnung Waffen entdeckt

Landkreis Kaiserslautern – Anders als erwartet hat sich ein Einsatz am

Montag im Landkreis entwickelt. Auslöser war der Anruf eines Mannes, der sich

Sorgen um einen Bekannten machte. Er hatte mit diesem am Abend zuvor vereinbart,

dass er ihn aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme am Morgen zum Arzt fährt.

Als er nun den Bekannten abholen wollte, öffnete dieser nicht die Tür und

reagierte auch nicht auf Klingeln und Klopfen.

Weil davon ausgegangen werden musste, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage

befindet, wurde eine Notfalltüröffnung durch die Feuerwehr veranlasst. Der

56-Jährige befand sich tatsächlich in der Wohnung; er war ansprechbar, benötigte

aber medizinische Hilfe und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten entdeckten in der Wohnung des Mannes

herumliegende Waffenmunition und verbotene Messer. Mit Einverständnis des

56-Jährigen wurden die Räume durchsucht, ebenso eine weitere Wohnung im

Landkreis, die auf den Mann gemeldet ist. Insgesamt wurde eine Vielzahl an

unterschiedlichen Waffen und Munition sowie etwas Schwarzpulver sichergestellt.

Offenbar ist der 56-Jährige leidenschaftlicher Sammler dieser Gegenstände, er

verfügt jedoch über keine waffen- oder sprengstoffrechtlichen Erlaubnisse. Gegen

ihn wird deshalb jetzt wegen Verstößen gegen das Waffengesetz strafrechtlich

ermittelt. |cri