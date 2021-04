Auseinandersetzung am Bahnhof,

Bad Homburg v. d. Höhe, Am Bahnhof, 26.04.2021, gg. 16.45 Uhr

(pa) Am Montagmittag kam es am Bad Homburger Bahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. Gegen 16.45 Uhr kam es auf dem Bahnhofsvorplatz zu einem zunächst verbalen Streit, in dessen weiteren Verlauf schließlich ein 23-jähriger Bad Homburger von drei Personen geschlagen und getreten wurde. Die Täter flüchteten mit einem Pkw von der Örtlichkeit. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche, noch nicht bekannte, Zeuginnen und Zeugen des Geschehens, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Einbruch in Sportlerhütte,

Bad Homburg, Kirdorf, Landgrafenstraße, Freitag, 23.04.2021, 20:30 Uhr bis Montag, 26.04.2021, 16:50 Uhr.

(mm) Über das Wochenende brachen Unbekannte in eine Grillhütte am Sportplatz „Wiesenborn“ ein und entwendeten Getränke und Leergut.

Nach Angaben eines Jugendtrainers hätten die Täter zunächst den an der Hütte befindlichen Rollladen nach oben gedrückt und sich hierdurch Zugang zu den Schankräumlichkeiten der Hütte verschafft. Hierbei sei der Rollladen von den Eindringlingen beschädigt worden. Anschließend seien durch die Täter mehrere Kisten mit Getränken und Leergut entwendet worden. Täterhinweise liegen nicht vor.

Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Vandalismus an geparktem Audi,

Königstein im Taunus, Forellenweg, 25.04.2021, 12.00 Uhr bis 26.04.2021, 08.00 Uhr (pa) Auf dem Parkplatz eines Königsteiner Altenheimes kam es von Sonntag auf Montag zu einem Fall von Vandalismus. Beschädigt wurde ein Audi Q7, der von Sonntagmittag bis Montagmorgen an der im Forellenweg gelegenen Örtlichkeit abgestellt war. Unbekannte zerkratzten den Lack und schlugen darüber hinaus eine Seitenscheibe des schwarzen SUV ein. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266 – 0 entgegen.

Sachbeschädigung an Schulgebäude,

Oberursel, Oberhöchstädter Straße, 25.04.2021, 13.30 Uhr bis 26.04.2021, 06.40 Uhr (pa) In Oberursel wurden von Sonntag auf Montag an einem Schulgebäude mehrere Glasscheiben beschädigt. Wie am Montagmorgen festgestellt werden musste, hatten in Zeit seit Sonntagmittag Unbekannte sowohl beide Glastüren am Haupteingang der in der Oberhöchstädter Straße gelegenen Schule sowie eine weitere Glasscheibe am Foyer demoliert. Einer ersten Schätzung nach summiert sich der Sachschaden auf über 700 Euro. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240 – 0 entgegen.

54-Jährige bei Unfall verletzt,

Hochtaunuskreis, Usingen, Frankfurter Straße, Montag, 25.04.2021 gegen 15:25 Uhr

(mm) Am Montagnachmittag wurde eine 54-jährige Autofahrerin in Usingen bei einem Auffahrunfall in der Frankfurter Straße leicht verletzt.

Die 54-Jährige befuhr die Frankfurter Straße aus Richtung Wehrheim kommend in Richtung Stadtmitte, als sie zunächst verkehrsbedingt abgebremst habe. Ein hinter ihr in gleicher Richtung fahrender 64-Jähriger habe sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen können und sei infolgedessen auf den Pkw der Frau aufgefahren. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge verletzte sich die Frau leicht; sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.