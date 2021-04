26-Jähriger an Haltestelle mit Messer bedroht, Wiesbaden,

Westend, Bleichstraße Montag, 26.04.2021 gegen 15:20 Uhr.

(mm) Am Montag soll ein 26-Jähriger gegen 15:20 Uhr an einer Bushaltestelle in

der Bleichstraße von einem 21-Jährigen mit einem Messer bedroht worden sein.

Der Geschädigte habe am Platz der Deutschen Einheit gerade in die Buslinie

steigen wollen, als der Täter ihm entgegengetreten sei und ihm ein Messer an den

Bauch gedrückt habe. Daraufhin habe er den 26-Jährigen versucht zu nötigen, mit

ihm zu kommen. Ein Zeuge, der die Szenerie beobachtete, habe den mutmaßlichen

Täter auf die Situation angesprochen, woraufhin dieser von seinem Opfer

abgelassen und die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verlassen habe. Der

Geschädigte suchte im Anschluss an die Tat zusammen mit dem Zeugen das 1.

Polizeirevier auf brachte den Vorfall zur Anzeige. Laut Angaben des

Anzeigenerstatters sei das Messer ca. 20 Zentimeter groß gewesen. Den

Tatverdächtigen konnte er als ca. 1,80 Meter groß, kräftig, mit schwarzen Locken

und einem Dreitagebart beschreiben; das Alter schätze er auf ca. 23 Jahre. Die

verdächtige Person habe eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose getragen.

Durch die Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und

Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 zu

melden.

Sicherheitsdienst mit Rasierklinge bedroht, Wiesbaden, Kirchgasse,

Einkaufszentrum, Montag, 26.04.2021 gegen 10:15 Uhr

(mm) Am Montag sei ein Mitarbeiter eines Einkaufszentrums in der Kirchgasse

gegen 10:15 Uhr von einem 46-Jährigen beleidigt und mit einem Rasierer bedroht

worden. Der Tatverdächtige soll sich gerade in den Toilettenräumen des

Einkaufszentrums rasiert haben, als der Geschädigte die Räumlichkeiten betreten

habe. Auf die Ansprache des Angestellten habe der mutmaßliche Täter äußerst

gereizt reagiert und infolgedessen mehrere Beleidigungen und Bedrohungen

gegenüber des 36-Jährigen geäußert. Durch den Rasierer habe sich der Geschädigte

bedroht gefühlt und die Polizei informiert. Durch die eintreffende Funkstreife

konnte die Situation schließlich beruhigt werden. Dem Aggressor wurde ein

Hausverbot für das Einkaufszentrum ausgesprochen; zudem erwartet ihn nun eine

Strafanzeige wegen Bedrohung und Beleidigung.

Unbekannte beschädigen Geschwindigkeitsmessanhänger, Wiesbaden,

Bundesautobahn, A3, Freitag, 23.04.2021 von 16:00 Uhr bis Montag, 26.04.2021 bis

07:00 Uhr

(mm) Im Verlaufe des Wochenendes beschädigten Unbekannte einen an der

Bundesautobahn 3 befindlichen Blitzeranhänger mit einem spitzen Gegenstand.

Der Anhänger zur Messung der Geschwindigkeit war zum Tatzeitpunkt am

Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen der Raststätte Medenbach und

dem Wiesbadener Kreuz, aufgestellt. Am Morgen des 26.04.2021 stellten die

eingesetzten Beamten fest, dass die Heckscheibe des Anhängers von Unbekannten

mittels eines unbekannten spitzen Gegenstand zerstört wurde. Ein Vordringen in

den Innenraum des Anhängers gelang den Tätern hierbei nicht. Der entstandene

Sachschaden beträgt schätzungsweise mehrere Hundert Euro. Täterhinweise liegen

den Beamten nicht vor.

Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen; Hinweisgeberinnen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Farbschmiererei an Gymnasium +++ Trickdiebe entwenden Bargeld

Bad Schwalbach (ots) – 1.) 31-Jährige nach Polizeieinsatz in Gewahrsam,

Niedernhausen, ab 26.04.2021, gg. 18.00 Uhr

(ho)Eine 31-jährige Frau aus einem Niedernhausener Ortsteil hat in der

vergangenen Nacht durch ihr Verhalten für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.

Der Sachverhalt fand gestern Abend seinen Anfang, als die Frau offenbar

absichtlich den Gartenzaun eines Nachbarn beschädigte. Im Verlauf des Abends und

der Nacht kam es zu weiteren Vorkommnissen und einer Eskalation der Lage, wobei

die Frau schließlich auch die verständigten Einsatzkräfte der Polizei bedrohte.

Die polizeibekannte 31-Jährige wurde daraufhin gegen 05.40 Uhr von

Polizeibeamten zunächst in Gewahrsam genommen. Nach einem richterlichen

Beschluss durchsuchten Polizeibeamte anschließend noch die Wohnung der Frau,

wobei einige beweisrelevante Gegenstände, darunter zwei Messer, aufgefunden und

sichergestellt wurden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und

setzte die Frau nach einer Vorführung bei einem Richter anschließend wieder auf

freien Fuß.

Einbruch in Vereinsheim,

Hohenstein, Born, Auf dem Noll, Freitag, 23.04.2021, bis Montag, 26.04.2021,

09:00 Uhr

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es in Hohenstein, Born zu einem

Einbruch in ein Vereinsheim, bei dem unbekannte Täter einen Gesamtschaden von

mehreren Tausend Euro verursachten. Die Täter drangen über ein Garagendach

gewaltsam in das auf einem Sportplatzgelände gelegene Gebäude ein und versuchten

auch im Innern des Gebäudes weitere Türen aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nur

teilweise. Im Vergleich zu der geringen Beute von circa 70 Euro Bargeld wiegt

der hinterlassene Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro wesentlich

schwerer. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Bad Schwalbach nimmt

Hinweise unter der Rufnummer (06124)7078-0 entgegen.

PKW stark beschädigt,

Bad Schwalbach, Hardtstraße, Samstag, 24.04.2021, 16:00 Uhr bis Montag,

26.04.2021, 15:30 Uhr

(he)Gestern Nachmittag stellte ein PKW-Besitzer aus Bad Schwalbach fest, dass

sein Fahrzeug von unbekannten Tätern mutwillig beschädigt und dadurch ein

Schaden von geschätzt 2.500 Euro entstand. Zwischen Samstag, 16:00 Uhr und

gestern, 15:30 Uhr zerkratzten die Täter mit einem spitzen Gegenstand die

gesamte Motorhaube des in der Hardtstraße abgestellten PKW der Marke Suzuki.

Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Polizei in Bad Schwalbach

hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter

der Rufnummer (06124)7078-0 zu melden.

Treppenaufgang an Schule besprüht,

Eltville, Wiesweg, dortiges Gymnasium, Mittwoch, 21.04.2021, 16:00 Uhr bis

Donnerstag, 22.04.2021, 09:00 Uhr

(he)Gestern wurde der Polizei in Eltville mitgeteilt, dass ein Treppenaufgang

auf dem Gelände des Gymnasium Eltville mit Farbe besprüht worden war. Mutmaßlich

in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche beschmierten die

Täter die Wand des Treppenaufgangs auf einer Länge von circa drei Metern mit

schwarzer Farbe. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in

Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 zu melden

Diebe am Gemüsestand,

Hünstetten, B417, Abfahrt Oberlibbach, Montag, 26.04.2021, 17:10 Uhr

(he)Gestern Nachmittag waren augenscheinlich Trickdiebe an einem an der B417 im

Bereich Hünstetten gelegenen Gemüseverkaufsstand zugange und entwendeten dort

mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Verkäuferin beichtete, dass gegen 17:10 Uhr

ein weißer Mercedes mit Wiesbadener Kennzeichen vorgefahren und zunächst eine

Frau ausgestiegen sei. Diese habe sich nach Spargel erkundigt, währenddessen nun

noch ein männlicher Begleiter ebenfalls ausgestiegen und am Stand erschienen

sei. Die Frau fragte dann, nachdem der Einkauf von der Verkäuferin eingepackt

worden war, ob sie auch mit Karte zahlen könne. Als dies verneint wurde, sagte

der Mann, dass man nun nochmal kurz an das Auto müsse um Bargeld zu holen. Beide

Personen stiegen nun ein, kamen jedoch nicht wieder, sondern fuhren einfach

davon. Dieses Verhalten erschien der Verkäuferin sehr merkwürdig. Bei einer

Nachschau stellte sie nun fest, dass Bargeld aus der Geldtasche fehlte. Die Frau

sei circa 1,55 Meter groß, kräftig, habe dunkle Haare und eine dunklere

Hautfarbe. Sie habe ein weißes T-Shirt mit einer bunten Aufschrift getragen und

ein Tuch über die Schultern gelegt gehabt. Der Mann sei circa 1,60 bis 1,65

Meter groß gewesen und habe schwarze Haare sowie einen schwarzen Mundschutz

getragen. Er sei mit einer dunklen Hose und einem Hemd bekleidet gewesen. Die

Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche

Hinweise auf das Pärchen geben können, sich unter der Telefonnummer (06126)

9394-0 zu melden.

Polizeieinsatz in Niedernhausen, Niederseelbach

Bad Schwalbach (ots) – (ert) Nach Streitigkeiten in der Nacht von Montag auf

Dienstag kam es in Niedernhausen, OT Niederseelbach, in der Straße An der Heide

zu einem Polizeieinsatz. Mehrere Streifen der Polizei kamen hierbei zum Einsatz.

Nach Sachverhaltsklärung konnte der Einsatz morgens gg. 06:00 Uhr beendet

werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Vermisster Hohensteiner wohlbehalten angetroffen

Bad Schwalbach (ots) – Der 79 jährige vermutlich in hilfloser lage befindliche

Mann aus Hohenstein-Born, nach dem am Montag Abend im Bereich Hohenstein und

Taunusstein auch per Öffentlichkeitsfahndung gesucht wurde, konnte aufgrund

eines Hinweises aus der Bevölkerung wohlbehalten angetroffen und zu seiner

Familie zurück gebracht werden.

Ein Verkehrsteilnmehmer hatte den Fahndungsaufruf über die HESSEN-WARN App

mitbekommen und den Mann auf der Landesstraße zwischen Strinz-Margarethä und

Taunusstein festgestellt. Daraufhin verständigte er die Polizei, die den Mann

kurz danach wohlbehalten dort antreffen konnte.

Dieser glückliche Ausgang einer Vermisstensuche nach einer hilfsbedürftigen

Person zeigt erneut die Sinnhaftigkeit dieser App und weiterer sozialen Medien

als Fahndungsunterstützung, die es ermöglichen, in kürzester Zeit eine große

Zahl von Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen.

An der mehrstündigen Vermisstensuche waren neben mehreren Streifenwagen der

Polizeistationen Bad Schwalbach und Idstein auch mehrere Hohensteiner und

Taunussteiner Feuerwehren, sowie ein Polizeihubschrauber und die

Rettungshundestaffel Rheingau-Taunus beteiligt.