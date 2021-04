Korbach: Die Polizei-News

Einbrecher stehlen Leergut im Wert von 300 Euro

Korbach (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 27.04.2021 beschädigten unbekannte Täter zum wiederholten Male eine Kellertür der Jugendherberge Korbach und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Die Kellertür war nach einem vorangegangenen Einbruch am Wochenende lediglich provisorisch gesichert worden.

Die Täter entwendeten bei beiden Taten Getränkeleergut im Gesamtwert von etwa 300 Euro. Es ist davon auszugehen, dass die Leergutdiebe ihre Beute mit Hilfe eines Transporters oder Lkws abtransportieren mussten. Das Verladen des Leerguts könnte mit typischem Lärm verbunden gewesen sein.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Verkehrsunfall auf der Landstraße mit tödlich verletzter Person

Diemelstadt (ots) – In der vergangenen Nacht kam es zwischen Diemelstadt Rhoden und Diemelstadt Wrexen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie die eingesetzten Beamten der Polizeistation Bad Arolsen berichten, befuhr gegen 02.15 Uhr ein 61-jähriger die L 3081 in Richtung Wrexen und kam aus noch nicht geklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Der 61-jährige Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Weitere Personen oder Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Polizeistation Bad Arolsen geführt.

