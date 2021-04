Überfall – Duo schlägt und beraubt 15-Jährigen

Frankfurt (ots)-(hol) – Montagabend 26.04.2021 raubten zwei Unbekannte einem Jugendlichen sein Smartphone. Zuvor war er von einem der Täter mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Gegen 19:00 Uhr saß der 15-Jährige auf einem Steinblock im Heimchenweg, als sich ihm zwei Unbekannte näherten.

Als sie dann vor dem Jugendlichen standen, schlug ihm der Ältere mehrfach links und rechts gegen den Kopf. Zu guter Letzt verpasste er dem Jungen noch einen Faustschlag ins Gesicht. So konnte der Benommene nicht verhindern, dass einer der Unbekannten in seine Tasche griff und ein schwarzes Iphone 11 daraus entnahm.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Männlich, ca. 40 Jahre alt, 170 cm groß, grauer Bart und leichter Bauchansatz; trug eine schwarze Kappe und eine rote FFP2-Maske

Täter 2: Männlich, 16-17 Jahre alt, ca. 190 cm groß, athletische Figur; trug eine graue Louis Vuitton Kappe und führte einen weißen Hund mit.

Abschließend flüchteten die beiden Räuber über den “Heimchenweg” in die „Hermann-Waibel-Allee und weiter Richtung “Liederbacher Straße”.

Duo klaut Spielzeugautomat – Festnahme

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(hol) – Montagabend 2.04.2021 klauten zwei Männer einen Spielzeugautomaten in Sachsenhausen. Kurze Zeit später nahm die Polizei beide fest. Gegen 20:30 Uhr meldete ein Passant zwei Männer, die ihm verdächtig vorkamen, da sie eine Art Automat in der Kennedyallee vor sich herschieben würden. Eine Streife traf dann in der Kennedyallee auf zwei Männer, die sich an einer Mülltonne zu schaffen machten.

Noch während die Beamten die Personalien der eiden feststellte, erreichte sie ein Funkspruch der Wache. Dort hatte soeben die Marktleiterin eines nahegelegenen Supermarktes in der “Oskar-Sommer-Straße” den Diebstahl eines vor dem Eingang des Ladens auf einem Rollbrett stehenden Spielzeugautomaten gemeldet. Eine weitere Streife fuhr dorthin und sichtete die Aufnahmen der Überwachungskamera.

Schnell erhärtete sich so der Verdacht, dass das in der Kontrolle befindliche Duo für den Diebstahl verantwortlich sein könnte. Sicher waren sich die Beamten, als sie einen neben den Mülltonnen stehenden, mit einer Plane abgedeckten Gegenstand entdeckten: Es handelte sich um den besagten Automaten.

Die beiden 41 und 27 Jahre alten Männer wurden festgenommen. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen setzte die Polizei sie wieder auf freien Fuß.

Automatenknacker festgenommen

Frankfurt-Nordend (ots)-(dr) Am Sonntag 25.04.2021, nahm die Polizei zwei 17- und 19-jährige Automatenknacker fest. Gegen 18:05 Uhr machte sich das Duo an einem Snackautomaten auf dem U-Bahnsteig der Haltestelle Miquellallee zu schaffen und stibitzte aus diesem diverse Süßigkeiten sowie Softdrinkflaschen.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter aus dem nahegelegenen Polizeipräsidium beobachtete die Diebe bei ihrer Tat und verständigte umgehend die Polizei. Der Zeuge nahm daraufhin die Verfolgung auf, als sich die Beiden in eine U-Bahn in Richtung Süden begaben.

An der Endhaltestelle Südbahnhof nahmen gut informierte Polizeistreifen die zwei 17- und 19-Jährigen schließlich in Empfang, welche sich bei ihrer Festnahme lautstark zur Wehr setzten, was auch für Interesse bei umherstehenden Passanten sorgte. Die beiden Festgenommenen blieben unverletzt.

Das Diebesgut, das sie zuvor noch versuchten in der U-Bahn an Fahrgäste zu veräußern, hatten sie noch einstecken und wurde sichergestellt. Für das Duo ging es zunächst auf ein Polizeirevier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige entlassen und der 17-Jährige an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Dachbrand

Frankfurt-Seckbach (ots)-(dr) – Am Montagnachmittag 26.04.2021 brannte im Stadtteil Seckbach ein Hausdach. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Gegen 13:55 Uhr bemerkte zunächst ein Zeuge Brandrauch, der vom Dachstuhl eines in der Atzelbergstraße gelegenen Einfamilienhauses nach außen drang.

Nach derzeitigem Stand führten zu dieser Zeit mehrere Handwerker Arbeiten an dem Haus durch. Der durch einen der Arbeiter alarmierten Feuerwehr gelang es in der Folge, das Feuer auf dem Dach zu lokalisieren und den Brand zügig zu löschen. Ein Übergreifen des Feuers auf Wohnräume konnte somit verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 30.000 Euro geschätzt. Als Brandursache kommt möglicherweise ein technischer Defekt in Betracht. Darüber hinaus besteht der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

