Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 27.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Rennradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bereits am Samstag, 24.04.2021, befuhr um 13:22 Uhr ein Wohnmobil die Mittelhambacher Straße und wollte nach links in die Weinstraße, Fahrtrichtung Diedesfeld, abbiegen. Im Einmündungsbereich befand sich zur selben Zeit eine 42-jährigen Rennradfahrerin, welche aufgrund des Abbiegevorgangs des Wohnmobils ins Straucheln kam und zu Boden stürzte. Hierdurch verletzte sich diese und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich bei den Beteiligten widersprüchliche Angaben bezüglich des Unfallhergangs, weshalb etwaige Zeugen gebeten werden, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße (Tel.: 06321/854-0, E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Brand Turnhalle Schöntalschule – Kriminalpolizei Neustadt ermittelt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Heute Nachmittag war eine Untersuchung des Brandortes durch eines Brandgutachters und einer Brandsachverständigen der Kriminalpolizei Neustadt/Wstr. angesagt. Das Ergebnis: Ein technischer Defekt kann ausgeschlossen werden. Weitere Untersuchungen des Brandortes erfolgen. So z.B. der Einsatz eines Brandmittelspürhunds. Dieser wird am morgigen Tage durch einen Kollegen eines benachbarten Präsidiums erfolgen (wegen Erkrankung des Kollegen). Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 250.000.- Euro und kann sich, ja nach Lage, noch erhöhen.

Wir berichteten

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):