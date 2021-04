Ludwigshafen: Stadtnotizen 26.04.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Anmeldung für Ferienbetreuung ab sofort möglich

Der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung unterstützt Eltern und Kinder in den Sommerferien und plant eine dezentrale Ferienbetreuung in den Stadtteilen in den ersten vier Wochen der Sommerferien. Vorgesehen sind zwei Abschnitte, vom 19. bis 30. Juli und 2. bis 13. August 2021. Insgesamt können nach derzeitigem Stand und unter Vorbehalt, wie sich die Corona-Lage bis zum Sommer entwickelt, bis zu 300 Kinder pro Abschnitt in kleinen Gruppen unter Einhaltung der dann gültigen Hygienevorschriften in den Einrichtungen ihre Ferien verbringen. Weitere Informationen gibt es auf www.ludwigshafen.de/ferienbetreuung. Hier ist ab sofort auch die Online-Anmeldung zur Ferienbetreuung möglich. Die traditionelle Stadtranderholung an der Großen Blies kann wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht in gewohnter Form angeboten werden.

Geschichtlicher Online-Vortrag an der VHS über die Rheingrenze in der Spätantike

Prof. Dr. Christian Witschel, Universität Heidelberg, hält am Mittwoch, 5. Mai 2021, um 19.30 Uhr an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen den Vortrag „Ein Schutzwall gegen die Alamannen? Die Rheingrenze in der Spätantike“. Die Veranstaltung findet als Online-Vortrag statt. In den römischen Quellen werden die Alamannen als furchterregende Gegner dargestellt, mit denen es ständig Konflikte gegeben habe. Kaiser Valentinian I. ließ daher um 370 n. Chr. zahlreiche Festungen entlang des Rheines errichten, von denen sich in der Region bedeutende Spuren erhalten haben. Prof. Witschel stellt die Ergebnisse neuerer Forschung vor. Anmelden kann man sich an der VHS unter Telefon 0621 504-2238 oder per E-Mail an info@vhs-lu.de.

Baugrund- und Kampfmittelerkundung in der Westendstraße

Aufgrund seines schlechten baulichen Zustands muss der Kanal in der Westendstraße erneuert werden. Für die Planung der Kanalerneuerung sind von Mittwoch, 19., bis Freitag, 21. Mai 2021, zwischen 7 und 17 Uhr Baugrunderkundungen für den Bereich zwischen Kaiser-Wilhelm-Straße und Friedrich-Lux-Straße erforderlich.

Hierfür werden ein absolutes Halteverbot und abschnittsweise ein Durchfahrtsverbot eingerichtet. Die Stadtverwaltung bittet darum, Kraftfahrzeuge an den genannten Tagen anderweitig abzustellen.

Bei Rückfragen steht der Projektleiter des Wirtschaftsbetriebs der Stadt Ludwigshafen (WBL), Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, Michael Geschwill, unter der Rufnummer 0621 504-6844 zur Verfügung.

Stadtbibliothek für Publikumsverkehr geschlossen – Books-to-Go-Service wird erweitert

Aufgrund der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen werden die Zentralbibliothek und die Stadtteil-Bibliotheken ab Dienstag, 27. April 2021, für den Besuch geschlossen. Auch ein Besuch mit Terminvergabe ist nicht mehr möglich.

Der kontaktarme Ausleihservice „Books to go“ wird weiterhin angeboten. Über ein Formular zu finden unter https://www.ludwigshafen.de/lebenswert/stadtbibliothek/service-und-kontakt können die gewünschten Medien bestellt und nach Benachrichtigung am Eingang des Bürgermeister-Reichert-Hauses, Bismarckstraße 44-48, im Bereich der Kinderbibliothek abgeholt werden. Der Books-to-Go-Service wird nun auch auf die Stadtteil-Bibliotheken ausgedehnt. Die Buchpakete können ebenfalls über das Online-Formular bestellt werden und an zwei Tagen in der Woche nach Terminvergabe in den jeweiligen Stadtteil-Bibliotheken abgeholt werden.

Das Ausleihen von Musik-CDs, Filmen auf Bluray oder auf DVD und von Gegenständen aus der Bibliothek der Dinge sowie das Ausleihen von e-medien (www.metropolbib.de) ist weiterhin möglich.

Ausgeliehene Medien können jederzeit auch außerhalb der Öffnungszeiten über den Rückgabeautomaten in der Zentralbibliothek zurückgegeben werden. In den Stadtteil-Bibliotheken können Medien bei der Abholung von Books-to-Go-Paketen oder nach Terminvereinbarung zurückgegeben werden. Das Team der Stadtbibliothek ist für Auskünfte dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr unter Telefon 0621 504-2605 erreichbar. Unter der Nummer 0621 504-2611 ist zudem ein Service-Telefon für die Verlängerung der Ausleihfrist geschaltet.

Städtische Websites aufgrund von Cybervorfall offline

Seit einigen Wochen sind die Websites mehrerer städtischer Einrichtungen ungeplant offline. Nach Abschluss IT-forensischer Untersuchungen ist nun klar, dass der Grund dafür ein nicht zielgerichteter Angriff auf einen Webserver der Stadt war. Kritische Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

Bei der IT-Störung, die unter anderen die Website der VHS lahmgelegt hat, handelte es sich um einen Sicherheitsvorfall. Dies haben Analysen der IT und hinzugezogener externer Experten ergeben. Demnach hatten Cyberkriminelle Zugriff auf die IT-Infrastrukturen, die im Hintergrund der städtischen Websites betrieben werden.

Die durch den Angriff ausgelösten Unregelmäßigkeiten wurden schnell entdeckt und die Websites zur Wartung und umfassenden Untersuchung offline genommen. Nach Abschluss der Untersuchung des Vorfalls steht nun fest, dass keine personenbezogenen Daten von Privatpersonen betroffen sind. Lediglich Daten von einigen Mitarbeitern der Stadt sowie dem externen IT-Dienstleister, der die Websites betreut, konnten von den Kriminellen eingesehen und möglicherweise gestohlen werden. Die betroffenen Personen wurden entsprechend informiert. Auch erfolgte frühzeitig eine Meldung an den Landesdatenschutzbeauftragten Rheinland-Pfalz.

Die Systeme wurden inzwischen neu aufgesetzt, abgesichert und gehen zeitnah wieder online. Künftig wird die Stadt Ludwigshafen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um die vorhandenen Schutzmaßnahmen zu optimieren und zu ergänzen. Die Information, dass es sich um einen Cybervorfall handelt, wurde bislang auf Empfehlung der externen Experten aus taktischen Gründen nicht veröffentlicht.