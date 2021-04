Wörth: Entgleisung eines Güterzugs im Bereich Bahnhof Wörth

Wörth / Karlsruhe – Aufgrund der Entgleisung eines Güterzugs im Bereich Bahnhof Wörth können mehrere Stadtbahnlinien der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) aktuell nicht auf dem Streckenabschnitt zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth Bahnhof verkehren. Betroffen sind die AVG-Linien S5, S51 und S52.

Fahrgäste werden gebeten, die Busse des eingerichteten Ersatzverkehrs zu nutzen. Die Busse des AVG-Ersatzverkehrs verkehren zwischen der Karlsruher Haltestelle Entenfang und Wörth Bahnhof sowie in umgekehrter Richtung. DB Regio bietet ebenfalls einen zusätzlichen Ersatzverkehr vom Karlsruher Hauptbahnhof über die Haltestelle Entenfang in Richtung Wörth Bahnhof an.

Die Stadtbahnen der AVG-Linie S5 von Karlsruhe in Richtung Wörth Badepark enden bereits an der Karlsruher Haltestelle Lameyplatz.

Wichtiger Hinweis: Zwischen Germersheim Bahnhof und Wörth Bahnhof können die Stadtbahnlinien S51 und S52 der AVG weiterhin genutzt werden. Fahrgäste, die von dort aus jedoch weiter in Richtung Karlsruhe wollen, müssen in den Ersatzverkehr umsteigen.

Nach aktuellem Stand (27.04.2021, 10 Uhr) werden die genannten Einschränkungen noch den ganzen Dienstag hinweg andauern.

Aktualisierung: Stadtbahnen können Strecke zwischen Karlsruhe und Wörth auch am 28. April nicht passieren – Weiterhin Ersatzverkehr mit Bussen

Da die Bergungs- und Reparaturarbeiten vor Ort noch andauern, können die AVG-Linien S5, S51 und S52 auch am morgigen Mittwoch, 28. April, nicht zwischen den Haltestellen Karls- ruhe Rheinbergstraße und Wörth Bahnhof verkehren. Voraussichtlich im Verlauf des Donnerstags, 29. April, kann der Stadtbahnverkehr zwischen Karlsruhe und Wörth auf dem genannten Streckenabschnitt wieder aufgenommen werden.